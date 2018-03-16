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Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

MHP'li milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. 

İhsanoğlu, Bakü’de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu’nun “Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu” temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu’na operasyon yapıldı.

Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov AA muhabirine yaptığı açıklamada, İhsanoğlu’nun göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kendisine arka aşağı duvarın keskin miokard infarktüsü teşhisinin konulduğunu söyledi.

Muayene sırasında İhsanoğlunun nabzının düşük olduğunun görüldüğünü, arka duvar damarının tamamına yakının tıkalı olduğunun tespit edildiğini belirten İbrahimov, “Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak.” dedi.



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