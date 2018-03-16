17:40, 16 Mart 2018 Cuma

Filistinlilerden Yahudi iÅŸgal birimi ve ayrÄ±m duvarÄ± protestosu





BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti.



Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶steriye mÃ¼dahale etmesi Ã¼zerine gÃ¶stericiler, lastik yakÄ±p sapanla taÅŸ atarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

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