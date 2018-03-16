17:44, 16 Mart 2018 Cuma

"TÃ¼rkiye-Afganistan dostluk gÃ¼nÃ¼"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye ve Afganistan arasÄ±nda 1 Mart 1921 yÄ±lÄ±nda imzalanan TÃ¼rkiye-Afganistan Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlandÄ±.

Afganistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, EyÃ¼psultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde TÃ¼rkiye-Afganistan halklarÄ± dostluk gÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda bir resepsiyon dÃ¼zenledi.

Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Abdul Rahim Sayed Can burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin Ã§ok iyi durumda olduÄŸunu kaydetti.

TÃ¼rkiye'nin kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan geliÅŸmiÅŸ bir Ã¼lke olduÄŸunu belirten Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor." dedi.

Askeri alanda da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geÃ§miÅŸinin Ã§ok eski olduÄŸunu anlatan Can, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Afganistan Ordusu'nun eÄŸitim anlaÅŸmasÄ± AtatÃ¼rk dÃ¶neminde yapÄ±ldÄ± ve hala devam ediyor. Her yÄ±l yÃ¼zlerce ordu mensubu ve polis gelip TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. TÃ¼rk askerleri de Afganistan'da eÄŸitim veriyor. TÃ¼rkiye'de bizce 60 bin AfganistanlÄ± mÃ¼lteci yaÅŸÄ±yor ve TÃ¼rkiye bunlara ev sahipliÄŸi yaparak yardÄ±m ediyor. UmarÄ±z, Afganistan'a da bir gÃ¼n demokrasi gelir, Ã¶zgÃ¼rleÅŸir. Biliyorsunuz ki terÃ¶rle mÃ¼cadelemiz hala devam ediyor. Afganistan ve TÃ¼rkiye diplomatlarÄ± arasÄ±nda uluslararasÄ± deÄŸerler konusunda da iÅŸbirliÄŸi vardÄ±r. Ã–zellikle Ä°slam ve kÃ¼ltÃ¼r konusunda ikisi ortak tavÄ±r sergiliyor. TÄ°KA, bÃ¶lgede Ã§ok iyi katkÄ± saÄŸlÄ±yor. TÃ¼rkiye ÅŸirketleri de Afganistan'Ä±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde, gÃ¼venlik sorunlarÄ± olan bÃ¶lgelerde bile riskleri gÃ¶zeterek Afganistan'Ä±n kalkÄ±nmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyorlar. UmarÄ±m, ErdoÄŸan ve TÃ¼rkiye, Afganistan'da barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ katkÄ± saÄŸlayacaklardÄ±r."

TÃ¼rkiye-Afganistan Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± AK Parti Ä°zmir Milletvekili HÃ¼seyin KocabÄ±yÄ±k ise "1 Mart 1921 yÄ±lÄ±nda imzalanan TÃ¼rkiye-Afganistan Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli tarihi bir belgedir. KadeÅŸ AntlaÅŸmasÄ±'ndan bu taraf bÃ¼tÃ¼n askeri-siyasi anlaÅŸmalarÄ± koyun Ã¶nÃ¼nÃ¼ze, bÃ¶yle bir anlaÅŸmaya rastlayamazsÄ±nÄ±z." dedi.

KocabÄ±yÄ±k, Ã§ok sayÄ±da AfganistanlÄ± Ã¶ÄŸrencinin askeri, polislik ve diÄŸer alanlarda TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶rerek Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun da Afganistan'Ä±n geliÅŸmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, iki Ã¼lke arasÄ±nda 1921'deki Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda 18 Ekim 2014 tarihinde yeni bir anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HÃ¼seyin KocabÄ±yÄ±k, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve Afganistan Ä°slam Cumhuriyeti ArasÄ±nda Stratejik OrtaklÄ±k ve Dostluk AnlaÅŸmasÄ± bu da Ã§ok Ã¶nemli anlaÅŸma. 1921 anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ruhuna sadÄ±k kalÄ±narak imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir bakÄ±ma, Afganistan ve TÃ¼rkiye'nin ortak vizyonunu da ifade eden bir anlaÅŸma. Bu anlaÅŸmanÄ±n Ã§erÃ§evesi iÃ§erisinde iki Ã¼lke arasÄ±nda yeni bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±. YoÄŸun bir iÅŸbirliÄŸi dÃ¶nemi baÅŸladÄ±, inÅŸallah Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z birlikte." ifadelerini kullandÄ±.