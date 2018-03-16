DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye ve Afganistan arasÄ±nda 1 Mart 1921 yÄ±lÄ±nda imzalanan TÃ¼rkiye-Afganistan Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlandÄ±.
Afganistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, EyÃ¼psultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde TÃ¼rkiye-Afganistan halklarÄ± dostluk gÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda bir resepsiyon dÃ¼zenledi.
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Abdul Rahim Sayed Can burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin Ã§ok iyi durumda olduÄŸunu kaydetti.
TÃ¼rkiye'nin kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan geliÅŸmiÅŸ bir Ã¼lke olduÄŸunu belirten Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor." dedi.
Askeri alanda da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geÃ§miÅŸinin Ã§ok eski olduÄŸunu anlatan Can, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Afganistan Ordusu'nun eÄŸitim anlaÅŸmasÄ± AtatÃ¼rk dÃ¶neminde yapÄ±ldÄ± ve hala devam ediyor. Her yÄ±l yÃ¼zlerce ordu mensubu ve polis gelip TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. TÃ¼rk askerleri de Afganistan'da eÄŸitim veriyor. TÃ¼rkiye'de bizce 60 bin AfganistanlÄ± mÃ¼lteci yaÅŸÄ±yor ve TÃ¼rkiye bunlara ev sahipliÄŸi yaparak yardÄ±m ediyor. UmarÄ±z, Afganistan'a da bir gÃ¼n demokrasi gelir, Ã¶zgÃ¼rleÅŸir. Biliyorsunuz ki terÃ¶rle mÃ¼cadelemiz hala devam ediyor. Afganistan ve TÃ¼rkiye diplomatlarÄ± arasÄ±nda uluslararasÄ± deÄŸerler konusunda da iÅŸbirliÄŸi vardÄ±r. Ã–zellikle Ä°slam ve kÃ¼ltÃ¼r konusunda ikisi ortak tavÄ±r sergiliyor. TÄ°KA, bÃ¶lgede Ã§ok iyi katkÄ± saÄŸlÄ±yor. TÃ¼rkiye ÅŸirketleri de Afganistan'Ä±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde, gÃ¼venlik sorunlarÄ± olan bÃ¶lgelerde bile riskleri gÃ¶zeterek Afganistan'Ä±n kalkÄ±nmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyorlar. UmarÄ±m, ErdoÄŸan ve TÃ¼rkiye, Afganistan'da barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ katkÄ± saÄŸlayacaklardÄ±r."
TÃ¼rkiye-Afganistan Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± AK Parti Ä°zmir Milletvekili HÃ¼seyin KocabÄ±yÄ±k ise "1 Mart 1921 yÄ±lÄ±nda imzalanan TÃ¼rkiye-Afganistan Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli tarihi bir belgedir. KadeÅŸ AntlaÅŸmasÄ±'ndan bu taraf bÃ¼tÃ¼n askeri-siyasi anlaÅŸmalarÄ± koyun Ã¶nÃ¼nÃ¼ze, bÃ¶yle bir anlaÅŸmaya rastlayamazsÄ±nÄ±z." dedi.
KocabÄ±yÄ±k, Ã§ok sayÄ±da AfganistanlÄ± Ã¶ÄŸrencinin askeri, polislik ve diÄŸer alanlarda TÃ¼rkiye'de eÄŸitim gÃ¶rerek Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun da Afganistan'Ä±n geliÅŸmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, iki Ã¼lke arasÄ±nda 1921'deki Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda 18 Ekim 2014 tarihinde yeni bir anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
HÃ¼seyin KocabÄ±yÄ±k, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve Afganistan Ä°slam Cumhuriyeti ArasÄ±nda Stratejik OrtaklÄ±k ve Dostluk AnlaÅŸmasÄ± bu da Ã§ok Ã¶nemli anlaÅŸma. 1921 anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ruhuna sadÄ±k kalÄ±narak imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir bakÄ±ma, Afganistan ve TÃ¼rkiye'nin ortak vizyonunu da ifade eden bir anlaÅŸma. Bu anlaÅŸmanÄ±n Ã§erÃ§evesi iÃ§erisinde iki Ã¼lke arasÄ±nda yeni bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±. YoÄŸun bir iÅŸbirliÄŸi dÃ¶nemi baÅŸladÄ±, inÅŸallah Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z birlikte." ifadelerini kullandÄ±.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi
MHP'li milletvekili Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu kalp krizi geÃ§irdi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TSK'nin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.TSK, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7102 sayÄ±lÄ± "SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Ã§ocuk istismarÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koruyucu Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Adana'da nevruz Ã¶ncesi kent genelinde PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 47 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
PTT ÅŸubeleri, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Cerablus, Ã‡obanbey (Rai) ve El-Bab'da hizmet vermeye baÅŸladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile 19 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±nÄ±n, 21 Mart'ta Ã¼st dÃ¼zey TÃ¼rk ve AmerikalÄ± yetkililer arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmesi planlanÄ±yor.
TSK, Afrin HarekatÄ±'nda bir askerin el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Diyanetin fetvalarla ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± genelge ile telefonda fetva dÃ¶neminin kapanacÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorulara yazÄ±lÄ± olarak cevap verileceÄŸini sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin operasyonuyla ilgili yapÄ±lacak oylama Ã¼zerinden eleÅŸtirdiÄŸi Avrupa Parlamentosu'na, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'deki harekatÄ± durdurmamÄ±z istenecekmiÅŸ, isteniyormuÅŸ vesaire. GeniÅŸlemeden sorumlu bayan var bir tane o da bÃ¶yle arzuda bulunmuÅŸ. BoÅŸuna heveslenmeyin, iÅŸimiz bitmedikÃ§e oradan Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z" sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi
Ä°ran'da dÃ¼ÅŸen BaÅŸaran Holding'e ait Ã¶zel uÃ§akta hayatÄ±nÄ± kaybedenler, son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±