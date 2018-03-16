17:50, 16 Mart 2018 Cuma

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'MÃ¼nbiÃ§' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Erzurum 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde konuÅŸtu.Â

"O TERÃ–RÄ°STLERÄ° Ä°ÅžGAL ETTÄ°KLERÄ° YERLERDEN MUTLAKA Ã‡IKARTACAÄžIZ"

ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye, Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda. Åžu ana kadar Afrin bÃ¶lgesinin 4'te 3'Ã¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±k." dedi.

"Adam terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne envai Ã§eÅŸit silah veriyor bir kuruÅŸ almadan. 5 bin tÄ±r silah gÃ¶nderdiler, 2 bin kargo uÃ§aÄŸÄ±yla silah gÃ¶nderdiler. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bunlara para mÄ± veriyor?" diyen ErdoÄŸan, "Biz bunlara 'ParamÄ±zla bize silah verin' dedik, 'Kongreden izin yok' dediler. VicdansÄ±zlar. Biz paramÄ±zla alamÄ±yoruz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine bedava veriyorsunuz. Ondan sonra da 'Biz terÃ¶rÃ¼n yanÄ±nda deÄŸiliz' diyorsunuz. NasÄ±l yanÄ±nda deÄŸilsiniz? Bunlar ne? BunlarÄ± neyle izah edeceksiniz?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan, "Amerika eÄŸer terÃ¶re karÅŸÄ± bizimle gerÃ§ekten birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorsa iÅŸte FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki terÃ¶ristleri oradan Ã§Ä±kartarak bu iÅŸe baÅŸlamalÄ±. Biz o terÃ¶ristleri iÅŸgal ettikleri yerlerden mutlaka Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±z." dedi.

"Ä°DLÄ°B'DE GÃ–ZLEM NOKTALARIMIZI GENÄ°ÅžLETÄ°P BÄ°R YANDAN MÃœNBÄ°Ã‡'E YÃ–NELECEÄžÄ°Z"

"Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." diyen ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Åžu anda 780 bin kilometrekare, buna bile gÃ¶z diktiler. Kimlerin gÃ¶z diktiÄŸini biliyorsunuz. PKK gÃ¶z dikti, kendine gÃ¶re bazÄ± parseller yaptÄ±, ondan sonra korkunca da 'Bizim oralarda bÃ¶yle bir hesabÄ±mÄ±z yok' dedi. VicdansÄ±zlar, hepinizin planlarÄ±, programlarÄ± elimizde. BunlarÄ±n hepsini Ã§Ä±karÄ±yoruz. NasÄ±l Feto'nunkileri Ã§Ä±kartÄ±yorsak, bunlarÄ± da Ã§Ä±kartÄ±yoruz."

"ADAMLAR OYALAMAKTAN BAÅžKA Ä°Åž YAPMIYOR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin hala 4 milyona yakÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Avrupa BirliÄŸi'nin Ã¶nce 3 milyar avro, ardÄ±ndan bir 3 milyar avro vereceÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, daha birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼n bile gelmediÄŸini sÃ¶yledi. AB'nin "Biz bu parayÄ± doÄŸrudan size aktarmayÄ±z, proje karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± veririz, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± Ã¼zerinden veririz, BirleÅŸmiÅŸ Milletler vasÄ±tasÄ±yla aktarÄ±rÄ±z" gibi sÃ¶zler sÃ¶ylediÄŸini anlatan ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Halbuki yaptÄ±klarÄ±mÄ±z ortada.Â Siz ne diyorsunuz? EÅŸek Ã¶lÃ¼r kalÄ±r semeri, insan Ã¶lÃ¼r kalÄ±r eseri. Ä°nanmÄ±yor musun? Gel Gaziantep'e, gel Hatay'a, gel Kilis'e, gel Urfa'ya Ã§adÄ±r kamplarÄ± gez, konteyner kentleri gez, oralarda bu eserlerin tamamÄ±nÄ± gÃ¶r. GÃ¶rdÃ¼kten sonra da vermen gereken parayÄ± ver. Adamlar oyalamaktan baÅŸka iÅŸ yapmÄ±yor. Biz de verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz biz yolumuza devam ediyoruz diyoruz. Siz bu milleti ne zannettiniz? KapÄ± kulu mu zannettiniz? Biz eÄŸer sizden gelecek olan avrolarÄ± bekleyecek olsaydÄ±k, bu 4 milyon insan ÅŸu anda sefaletin Ã¶tesinde Ã¶lÃ¼mler halkasÄ±na Ã§ok daha farklÄ± bir ÅŸekilde ilave olurdu.Â Åžair 'Ne gÃ¼nlere kaldÄ±k ey gazi hÃ¼nkar, eÅŸek vezir olmuÅŸ, katÄ±r silahtar' demiÅŸ. Durum kÃ¶tÃ¼. Onun iÃ§in yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok iÅŸ var."Â Â

TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nanlar iÃ§in kurulan kamplarÄ±n, aÃ§Ä±lan okullarÄ±n, verilen saÄŸlÄ±k hizmetlerinin, hayata geÃ§irilen projelerin ortada olduÄŸunu, mesleki eÄŸitimden psikolojik desteÄŸe kadar ne lazÄ±msa her hizmeti verdiklerini dile getiren ErdoÄŸan, bunlarÄ±n yanÄ±nda Ã¼stlendikleri risklerin de ortada olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

"Ã–NCE ÅžU Ä°LK DÄ°LÄ°MÄ° DAHÄ° DOÄžRU DÃœRÃœST KULLANDIRSALAR"

ErdoÄŸan,Â Â "Adam terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne envai Ã§eÅŸit silah veriyor bir kuruÅŸ almadan. 5 bin tÄ±r silah gÃ¶nderdiler, 2 bin kargo uÃ§aÄŸÄ±yla silah gÃ¶nderdiler. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bunlara para mÄ± veriyor? Biz bunlara paramÄ±zla bize silah verin dedik, 'Kongreden izin yok' dediler. VicdansÄ±zlar. Biz paramÄ±zla alamÄ±yoruz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine bedava veriyorsunuz. Ondan sonra da 'Biz terÃ¶rÃ¼n yanÄ±nda deÄŸiliz' diyorsunuz. NasÄ±l yanÄ±nda deÄŸilsiniz? Bunlar ne? BunlarÄ± neyle izah edeceksiniz? " ifadelerini kullandÄ±.Â Â

"Allah'a dayanÂ sa'ye sarÄ±l, hÃ¼kmÃ¼ne ram ol, Yol varsa budur, bilmiyorum baÅŸka Ã§Ä±kar yol" diyerek yola ram olduklarÄ±nÄ±, Allah'Ä±n da bereketini vererek, kimseye muhtaÃ§ hale getirmediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izenÂ ErdoÄŸan, BatÄ±'nÄ±n hala 50, 100 mÃ¼lteciyi almaya cesaret edemediÄŸini anlattÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Biz 4 milyona yakÄ±n mazluma kucak aÃ§mÄ±ÅŸÄ±z, baÄŸrÄ±mÄ±za basmÄ±ÅŸÄ±z.Â Siz daha neyin projesini istiyorsunuz, neyi aracÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz? Avrupa BirliÄŸi Komisyonu ikinci 3 milyar avro iÃ§in de teklif vermiÅŸ saÄŸ olsunlar, iyi etmiÅŸ. Ama Ã¶nce ÅŸu ilk dilimi dahi doÄŸru dÃ¼rÃ¼st kullandÄ±rsalar. Onu verin bakalÄ±m. Avrupa BirliÄŸinin baÄŸcÄ± dÃ¶vmeye Ã§alÄ±ÅŸmak yerine Ã¼zÃ¼m yemeÄŸe yÃ¶nelmesi halinde bu konuda kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶nemli mesafe katedeceÄŸimize inanÄ±yorum."

"AFRÄ°N BÃ–LGESÄ°NÄ°N 4'TE 3'ÃœNDE KONTROLÃœ SAÄžLADIK"

"TÃ¼rkiye, Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda. Åžu ana kadar Afrin bÃ¶lgesinin 4'te 3'Ã¼nde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±k." diyen ErdoÄŸan, "Cerablus, El Rai, Bab orada 2 bin kilometrekarenin kontrolÃ¼ bizde. YaklaÅŸÄ±k 140 bin o bÃ¶lge insanÄ± dÃ¶ndÃ¼ ve kendi evlerine yerleÅŸti. Åžimdi burada da bin 500 kilometrekareye yakÄ±n bÃ¶lgeyi kontrolÃ¼mÃ¼ze aldÄ±k ve hedef Afrin'in tamamÄ±nÄ±n kontrolÃ¼mÃ¼z altÄ±na alacaÄŸÄ±z. Afrinliyi de oraya yerleÅŸtireceÄŸiz.Â Bizim o topraklarda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TÃ¼rkiye'nin 780 bin kilometrekarelik topraklara 18 milyon kilometrekareden geldiÄŸini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz bir zamanlar 18 milyon kilometrekarelik bir OsmanlÄ±ydÄ±k, kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼k, kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼k, kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼k ve maalesef 780 bin kilometrekareye dÃ¼ÅŸtÃ¼k. 1900'lÃ¼ yÄ±llarda 5 milyon kilometrekare bizim Ã¼lkemizin yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ vardÄ±.Â Åžu anda 780 bin kilometrekare, buna bile gÃ¶z diktiler. Kimlerin gÃ¶z diktiÄŸini biliyorsunuz. PKK gÃ¶z dikti, kendine gÃ¶re bazÄ± parseller yaptÄ±, ondan sonra korkunca da 'Bizim oralarda bÃ¶yle bir hesabÄ±mÄ±z yok' dedi. VicdansÄ±zlar, hepinizin planlarÄ±, programlarÄ± elimizde. BunlarÄ±n hepsini Ã§Ä±karÄ±yoruz. NasÄ±l Feto'nunkileri Ã§Ä±kartÄ±yorsak, bunlarÄ± da Ã§Ä±kartÄ±yoruz.Â Åžimdi bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz."

"AMERÄ°KA, MÃœNBÄ°Ã‡'TE NÄ°YE VARDI?"

Bu konudaki yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Amerika, MÃ¼nbiÃ§'te niye vardÄ±? DEAÅž'Ä± oradan kovmak iÃ§in deÄŸil mi? Peki ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§'te DEAÅž var mÄ±? SayÄ±n BaÅŸkan bana dedi ki 'Yok'. 'Peki kim var SayÄ±n BaÅŸkan?' PYD/YPG. OnlarÄ± Ã§Ä±karÄ±yor musunuz? 'ÃœÃ§ ayda Ã§Ä±karÄ±rÄ±z.' Ã‡Ä±ktÄ± mÄ±, hayÄ±r. Onlar da Ã§Ä±kmadÄ±. Kendilerine dedik ki 'BunlarÄ± FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna sÃ¼rÃ¼n.' SayÄ±n Obama'ya da aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶yledim. Fakat FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna bunlarÄ± sÃ¼rmediler. Yine aynÄ± yerde bunlarÄ± tuttular. Ama biz oyalanmaya gelemeyiz. 'Ne siz oraya girin ne biz girelim. OranÄ±n sahibi Araplar. BÄ±rakalÄ±m onlar gelsin girsin. Biz onlara gÃ¼venlik yardÄ±mÄ± verelim' bunu sÃ¶yledik."

Cerablus, Bab, Azez'de ve gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±yla Afrin'de sadece terÃ¶ristleri oradan kovmakla kalmadÄ±klarÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda bu bÃ¶lgeleri asli sahipleri Suriyeliler iÃ§in yaÅŸanabilir hale getirdiklerine dikkati Ã§ekenÂ ErdoÄŸan,Â elektriÄŸindenÂ suyuna, yolundan hastanesine, okulundan konutlarÄ±na kadar tÃ¼m yerleÅŸim yerlerini baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ±ya onarÄ±p, sahiplerine teslim edeceklerini vurguladÄ±.

"MÃœNBÄ°Ã‡'TEKÄ° KARDEÅžLERÄ°MÄ°ZÄ° DAHA FAZLA BEKLETMEYECEÄžÄ°Z"

Bunun yanÄ±nda gÃ¼venlikten belediye hizmetlerine kadar bÃ¶lgeyi yÃ¶netecek kurumsal yapÄ±larÄ± da oluÅŸturacaklarÄ±nÄ± aktaran ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz oralara iÅŸgal iÃ§in deÄŸil, Suriyeli kardeÅŸlerimizi zulÃ¼mden kurtarmak ve kendilerine gÃ¼venli bir gelecek inÅŸa etmelerine yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in gittik. DiÄŸerlerinden farkÄ±mÄ±z bu. MÃ¼nbiÃ§'te de aynÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Åžayet Amerika, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±yla birlikte MÃ¼nbiÃ§ bÃ¶lgesini tÃ¼mÃ¼yle boÅŸaltÄ±rsa bu iÅŸi Ã§ok daha hÄ±zlÄ± ve kolay bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtiririz. BunlarÄ±n zaten bu faaliyetlerimize en kÃ¼Ã§Ã¼k bir yardÄ±mlarÄ±, en kÃ¼Ã§Ã¼k bir destekleri olmayacak, yÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼ paylaÅŸmayacaklar. Onlardan ihsan istemiyoruz, gÃ¶lge etmesinler yeter. Amerika, eÄŸer terÃ¶re karÅŸÄ± bizimle gerÃ§ekten birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorsa FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki terÃ¶ristleri oradan Ã§Ä±kartarak bu iÅŸe baÅŸlamalÄ±. Biz, o terÃ¶ristleri iÅŸgal ettikleri yerlerden mutlaka Ã§Ä±kartacaÄŸÄ±z. Bu konuda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸi teklifine aÃ§Ä±ÄŸÄ±z."

DEAÅž'Ä±n zaten bulunmadÄ±ÄŸÄ± bir yerde, diÄŸer terÃ¶ristlerin de tahliye edilmesi durumunda tek muhataplarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede yaÅŸayanlar olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlarÄ±n da hasretle kendilerini beklediÄŸini ve el birliÄŸi ile bÃ¶lgeyi ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±lmayÄ± beklediklerini bildirdi.

"MÃ¼nbiÃ§'teki kardeÅŸlerimizi daha fazla bekletmeyeceÄŸiz." diyen ErdoÄŸan, "Afrin'de bugÃ¼n buraya gelirken aldÄ±ÄŸÄ±m rakam ÅŸu; etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 3530'a ulaÅŸtÄ±.Â KontrolÃ¼mÃ¼ze geÃ§en alanÄ± net olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, bin 320 kilometrekare. BurasÄ± da bizim kontrolÃ¼mÃ¼ze geÃ§ti. Åžimdi yavaÅŸ yavaÅŸ artÄ±k siviller yerlerine yerleÅŸiyor. Ayn el Arab, Tel Abyad, Resulayn ve KamÄ±ÅŸlÄ±'dakiÂ kardeÅŸlerimizin de en kÄ±sa sÃ¼rede yanlarÄ±nda olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

"BUNLAR Ä°Ã‡Ä°N Ä°NSAN HAKLARI, SADECE KENDÄ° VATANDAÅžLARI SÃ–Z KONUSUYSA ANLAMLIDIR"

YÄ±llarca 'Acaba bunlarla bir ÅŸeyler yapabilir miyiz? SorunlarÄ± beraber Ã§Ã¶zebilir miyiz' diye Ã§ok sabrettiklerini, Ã§ok beklediklerini, Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ama bunlarÄ±n her ÅŸeylerinin lafta olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼klerini belirten ErdoÄŸan, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Ä°ÅŸ uygulamaya gelince sadece ve sadece kendi Ã§Ä±karlarÄ±na bakÄ±yorlar. 'Petrol var mÄ±, elmas var mÄ±, platin var mÄ±?' Varsa oradalar. Masum insanlarÄ±n hayatÄ±ymÄ±ÅŸ, mÃ¼ttefiklerinin hassasiyetiymiÅŸ, yapÄ±lan fedakarlÄ±klara vefa gÃ¶stermekmiÅŸ, hiÃ§biri umurlarÄ±nda deÄŸil. Bunlar iÃ§in insan haklarÄ±, sadece kendi vatandaÅŸlarÄ± sÃ¶z konusuysa anlamlÄ±dÄ±r. Ãœlkemizde Ã¼stelik de iÅŸledikleri suÃ§lar sebebiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, tutuklanan, mahkum edilen Ã¼Ã§ beÅŸ batÄ±lÄ± iÃ§in kopartÄ±lan yaygaranÄ±n binde birinin, katledilen milyonlarca masum iÃ§in de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmedik. Biz denizlerden altÄ± yÄ±lda 170 bin kiÅŸiyi topladÄ±k. Onlar, bu insanlarÄ±n bindikleri botlarÄ± delerek Ã¶lÃ¼me terk ettiler, sÄ±nÄ±rlarÄ±na tel Ã¶rgÃ¼ler Ã§ekiyorlardÄ±. Son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her hadise, bunlarÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki makyajÄ± biraz daha dÃ¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼r."

Demokrasiyi sadece kendisi iÃ§in isteyen, insan haklarÄ±na sadece kendi insanÄ±ysa saygÄ± duyan, ekonominin kurallarÄ±nÄ± sadece kendi Ã§Ä±karlarÄ±na gÃ¶re belirleyen, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa bir adÄ±m mesafede duran bu anlayÄ±ÅŸÄ±n devrinin sona ermek Ã¼zere olduÄŸuna dikkati Ã§eken ErdoÄŸan, "Ã–nce zincirli kÃ¶lelerin, sonra modern kÃ¶lelerin sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerinden kurulan sahte dÃ¼zenin her yeri Ã§atÄ±rdÄ±yor. Ä°nÅŸallah gelecek, insanÄ± 'eÅŸrefi mahlukat' yani yaratÄ±lmÄ±ÅŸlarÄ±n en ÅŸereflisi olarak kabul eden bizim medeniyetimizin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla aydÄ±nlanacaktÄ±r." dedi.