18:00, 16 Mart 2018 Cuma

BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±





Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BostancÄ± Metro Ä°stasyonunda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi. Ä°stasyon Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda K.P. isimli kadÄ±na hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan A.M'nin savcÄ±lÄ±ktaki ifadesi tamamlandÄ±. SavcÄ±lÄ±k, ÅŸÃ¼pheliyi, "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk etti. Anadolu NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸÃ¼phelinin adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulayarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. ÅžÃ¼pheli A.M'nin savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadesinde, kadÄ±nÄ±n kendisine bir ÅŸeyler sÃ¶ylediÄŸini, kendisinin de ona yanÄ±t verdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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