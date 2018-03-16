BaÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BostancÄ± Metro Ä°stasyonunda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.
Ä°stasyon Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda K.P. isimli kadÄ±na hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan A.M'nin savcÄ±lÄ±ktaki ifadesi tamamlandÄ±.
SavcÄ±lÄ±k, ÅŸÃ¼pheliyi, "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk etti.
Anadolu NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi, ÅŸÃ¼phelinin adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulayarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.
ÅžÃ¼pheli A.M'nin savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadesinde, kadÄ±nÄ±n kendisine bir ÅŸeyler sÃ¶ylediÄŸini, kendisinin de ona yanÄ±t verdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi
MHP'li milletvekili Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu kalp krizi geÃ§irdi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TSK'nin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.TSK, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7102 sayÄ±lÄ± "SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Ã§ocuk istismarÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koruyucu Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Adana'da nevruz Ã¶ncesi kent genelinde PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 47 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
PTT ÅŸubeleri, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Cerablus, Ã‡obanbey (Rai) ve El-Bab'da hizmet vermeye baÅŸladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile 19 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±nÄ±n, 21 Mart'ta Ã¼st dÃ¼zey TÃ¼rk ve AmerikalÄ± yetkililer arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmesi planlanÄ±yor.
TSK, Afrin HarekatÄ±'nda bir askerin el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Diyanetin fetvalarla ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± genelge ile telefonda fetva dÃ¶neminin kapanacÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorulara yazÄ±lÄ± olarak cevap verileceÄŸini sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin operasyonuyla ilgili yapÄ±lacak oylama Ã¼zerinden eleÅŸtirdiÄŸi Avrupa Parlamentosu'na, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'deki harekatÄ± durdurmamÄ±z istenecekmiÅŸ, isteniyormuÅŸ vesaire. GeniÅŸlemeden sorumlu bayan var bir tane o da bÃ¶yle arzuda bulunmuÅŸ. BoÅŸuna heveslenmeyin, iÅŸimiz bitmedikÃ§e oradan Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z" sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi
Ä°ran'da dÃ¼ÅŸen BaÅŸaran Holding'e ait Ã¶zel uÃ§akta hayatÄ±nÄ± kaybedenler, son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±