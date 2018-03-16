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19:33, 16 Mart 2018 Cuma
OrtadoÄŸu
18:02, 16 Mart 2018 Cuma

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Katar'da "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" sergisi
Katar'da

Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivist Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilere ait ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a sergileniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivistÂ Ai Weiwei'nin, mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimliÂ  sergisiÂ Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha'da aÃ§Ä±ldÄ±.Â 

YenilikÃ§i ve Ã¶zgÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla bilinen Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin dramÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren 17 bin fotoÄŸraf karesi ileÂ MayÄ±s 2016'da kapananÂ Yunanistan-Makedonya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki kampta mÃ¼ltecilerden kalan ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a,Â  14 Mart - 1 Haziran tarihlerinde Doha'dakiÂ Katar MÃ¼zeler Kurumunda gÃ¶rÃ¼lebilecek.

Son yÄ±llarda dÃ¼nyanÄ±n tanÄ±klÄ±k ettiÄŸi en bÃ¼yÃ¼k trajedilerden biri olan mÃ¼lteciler meselesine mercek tutmak iÃ§in pek Ã§ok sanatsal etkinlik gerÃ§ekleÅŸtirenÂ Weiwei, Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'deki Konser Evi'nin giriÅŸindeki sÃ¼tunlarÄ±Â Avrupa'ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼ltecilerin kullandÄ±ÄŸÄ± ve Midilli AdasÄ±'nda biriken 14 bin can yeleÄŸiÂ ile kaplamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

"MÃœLTECÄ°LERDEN GERÄ°YE KALANLAR"

Yunanistan-Makedonya sÄ±nÄ±rÄ±ndaki kampÄ±n MayÄ±s 2016'da kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mÃ¼ltecilerin geride bÄ±raktÄ±klarÄ± ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 adet parÃ§aÂ Weiwei tarafÄ±ndan Ã¶zenle yÄ±kanÄ±p, kurutularak muhafaza edildi.

DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan bu trajediye dikkati Ã§ekmek ve bir tÃ¼r farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak isteyenÂ Weiwei, sÃ¶z konusu eÅŸyalarÄ± Doha'daki Katar MÃ¼zeler Kurumu'nda ziyaretÃ§ilere sergiliyor.

"17 BÄ°N FOTOÄžRAF KARESÄ°"

Sergi kapsamÄ±ndaÂ Weiwei'nin "GÃ¶Ã§men AkÄ±nÄ±" adlÄ± belgesel Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§ektiÄŸi mÃ¼ltecilere ait 17 bin 62 adet fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilerinÂ sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilene kadar Yunanistan'daki kamplarda geÃ§en gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±nÄ± belgeleyen bir belgesel filmi ziyaretÃ§ilerle buluÅŸturuluyor.Â 

Katar MÃ¼zeler Kurumu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halife el-Ubeydili, "SanatÄ±n birÃ§ok konuda dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§ekebilme gÃ¼cÃ¼ ve etkisi olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in bÃ¶yle bir sergiyeÂ ev sahipliÄŸi yapmaya karar verdik." dedi.

Ubeydili, amaÃ§larÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunduÄŸumuz asrÄ±n en Ã¶nemli meselesi olan mÃ¼lteciler konusuna dikkati Ã§ekmek olduÄŸunu ifade etti.Â 



Ä°lgili Konular MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar Katar
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