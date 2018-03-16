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18:05, 16 Mart 2018 Cuma

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Camisi yakılan cemaat cuma namazını sokakta kıldı
Camisi yakılan cemaat cuma namazını sokakta kıldı

Berlin’de kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacıyla caminin yanındaki meydanda Cuma namazı kılındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya’nın başkenti Berlin’de 11 Mart’ta kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Camisi’nin yanındaki meydanda Cuma namazı kılındı.

Müslümanlarla dayanışma ve birlik göstermek için “Sen de seccadeni al da gel” sloganıyla cami yanındaki meydanda toplanan yaklaşık bin kişi buradaki çok soğuk havaya rağmen cuma namazını kıldı. Namaza, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve bir çok dernek başkanı da katıldı.



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Berlin’de kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacıyla caminin yanındaki meydanda Cuma namazı kılındı
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