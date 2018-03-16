18:05, 16 Mart 2018 Cuma

Camisi yakılan cemaat cuma namazını sokakta kıldı





Berlin’de kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacıyla caminin yanındaki meydanda Cuma namazı kılındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’de 11 Mart’ta kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Camisi’nin yanındaki meydanda Cuma namazı kılındı. Müslümanlarla dayanışma ve birlik göstermek için “Sen de seccadeni al da gel” sloganıyla cami yanındaki meydanda toplanan yaklaşık bin kişi buradaki çok soğuk havaya rağmen cuma namazını kıldı. Namaza, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve bir çok dernek başkanı da katıldı.

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