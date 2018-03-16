ABD'den GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a doÄŸalgaz arama desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'Ä± ziyaret eden ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansÄ±, Mitchell'in Rum lider Nicos Anastasiades ile LefkoÅŸa'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiriyor. ABD'li bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±, sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamayÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kathleen Doherty'nin yer aldÄ±ÄŸÄ± buluÅŸmada gazetecilere yaptÄ±.
ABD'li enerji ÅŸirketi ExxonMobil ve Katar ÅŸirketi Katar Petrolleri, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s ile 10 numaralÄ± parselde arama yapmak iÃ§in anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Åžirketlere ait iki gemi geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde adanÄ±n gÃ¼neyinde demirledi. Gemilerin TÃ¼rk donanmasÄ± tarafÄ±ndan engellenmeden faaliyet gÃ¶sterebilmesi iÃ§in Pentagon'un bÃ¶lgeye 6'ncÄ± Filo'yu gÃ¶nderdiÄŸi haberleri ise resmen yalanlandÄ±.
Kuzey KÄ±brÄ±s ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s, bir sÃ¼redir Akdeniz'deki petrol ve doÄŸalgaz aramalarÄ± nedeniyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.
Rumlar adÄ±na doÄŸalgaz aramasÄ± yapan Ä°talyan ÅŸirketi Eni, geÃ§en ay TÃ¼rk savaÅŸ gemileri tarafÄ±ndan engellenmiÅŸti. Ä°talyan ÅŸirketi, buna raÄŸmen Rum yÃ¶netimine arama faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼receÄŸine dair bugÃ¼n gÃ¼vence verdi.
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s, ada Ã§evresinde belirlediÄŸi 13 parselden altÄ±sÄ±nda sondaj iÃ§in Eni ÅŸirketiyle anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±ndaki tek taraflÄ± hamlesinden hemen sonra Kuzey KÄ±brÄ±s da Ankara ile anlaÅŸarak TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ±na (TPAO) ada aÃ§Ä±klarÄ±nda petrol ve doÄŸal gaz arama yetkisi vermiÅŸti. TPAO'ya yetki verilen bÃ¶lgelerden bazÄ±larÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'Ä±n uluslararasÄ± enerji ÅŸirketleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla arama yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± parsellerle Ã§akÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡akÄ±ÅŸan parseller 2, 3, 8 ve 9.
Ada Ã§evresindeki tek taraflÄ± faaliyetlere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan TÃ¼rkiye, doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk ve Rumlarca birlikte yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gerektiÄŸini savunuyor.
KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin adanÄ±n Ã§evresindeki doÄŸal zenginlikler Ã¼zerindeki hakkÄ±nÄ±n hiÃ§e sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ankara, birlikte yapÄ±lacak sondaj sonrasÄ± Ã§Ä±karÄ±lacak kaynaklarÄ±n gecikmeden paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Åžubat ayÄ±nda Eni ile 3'Ã¼ncÃ¼ parsel nedeniyle yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s hÃ¼kÃ¼metiyle anlaÅŸarak ada aÃ§Ä±klarÄ±nda doÄŸalgaz arama faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten uluslararasÄ± ÅŸirketlere Rum tarafÄ±na gÃ¼venerek hadlerini ve gÃ¼Ã§lerini aÅŸan iÅŸlere alet olmamalarÄ±nÄ± tavsiye ettiklerini sÃ¶ylemiÅŸti.
ErdoÄŸan, bu ay baÅŸÄ±nda tamamladÄ±ÄŸÄ± Afrika turu sÄ±rasÄ±nda da, "O bÃ¶lgede KKTCâ€™nin ve TÃ¼rkiyeâ€™nin rÄ±zasÄ± olmaksÄ±zÄ±n bir adÄ±m atÄ±lamaz. Eni hadisesinde bu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KKTCâ€™nin ve TÃ¼rkiyeâ€™nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklarÄ±ndan haklarÄ±nÄ±n Ã§iÄŸnenmesine fÄ±rsat vermemiz elbette mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir" dedi.
ABD'li enerji ÅŸirketi Noble Energy, yedi yÄ±l Ã¶nce 12'nci parselde 127 milyar 400 milyon metrekÃ¼plÃ¼k doÄŸalgaz rezervi bulmuÅŸtu.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n Ã¼lkelerini ziyaretinin ardÄ±ndan bu akÅŸam Ä°ran'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Berlinâ€™de kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacÄ±yla caminin yanÄ±ndaki meydanda Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivist Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilere ait ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a sergileniyor
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti
Brezilya'da pek Ã§ok kentte on binlerce kiÅŸi, polis ÅŸiddetini eleÅŸtiren Franco'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti.
Forbes dergisinin 7 kez dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±nÄ± seÃ§tiÄŸi Angela Merkel, Almanya'da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dÃ¶nem baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na resmen baÅŸladÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n Almanya ile bir sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman ÅŸirketlerle yapÄ±lan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Avrupa Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Maros Sefcovic, "Balkanlarda doÄŸalgazÄ±n ana daÄŸÄ±tÄ±m merkezinin Bulgaristan'da olmasÄ±na destek veriyoruz. DoÄŸalgaz buradan sadece transit olarak geÃ§memeli, ticareti Bulgaristan'da yapÄ±lmalÄ±." dedi.
TÃ¼rkiye'ye, Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Avrupa Parlamentosu, PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Ã¼yeleriyle tepkilere neden oluyor.
Yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filminin kamu yayÄ±n kuruluÅŸunda yayÄ±nlanmasÄ±, Hollanda vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri, BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Yurt BakanÄ± Horst Seehofer, Ã¼lkenin HristiyanlÄ±kla ÅŸekillendiÄŸini ve Ä°slamâ€™Ä±n Almanyaâ€™ya ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Ãœlke dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlerin bugÃ¼n oy kullanmaya baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sÃ¼reci ve atmosferine" resmen girildiÄŸi belirtildi
Azerbaycan Devlet Haber AjansÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aslan Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±
Ä°ngiltere, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na verdiÄŸi sÃ¼resiz oturum hakkÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Yeni sÃ¼resiz oturum verilecek kiÅŸiler farklÄ± bir vize statÃ¼sÃ¼ alacak