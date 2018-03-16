18:21, 16 Mart 2018 Cuma

ABD'den GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'a doÄŸalgaz arama desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'Ä± ziyaret eden ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansÄ±, Mitchell'in Rum lider Nicos Anastasiades ile LefkoÅŸa'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiriyor. ABD'li bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±, sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamayÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kathleen Doherty'nin yer aldÄ±ÄŸÄ± buluÅŸmada gazetecilere yaptÄ±.

ABD'li enerji ÅŸirketi ExxonMobil ve Katar ÅŸirketi Katar Petrolleri, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s ile 10 numaralÄ± parselde arama yapmak iÃ§in anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Åžirketlere ait iki gemi geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde adanÄ±n gÃ¼neyinde demirledi. Gemilerin TÃ¼rk donanmasÄ± tarafÄ±ndan engellenmeden faaliyet gÃ¶sterebilmesi iÃ§in Pentagon'un bÃ¶lgeye 6'ncÄ± Filo'yu gÃ¶nderdiÄŸi haberleri ise resmen yalanlandÄ±.

Kuzey KÄ±brÄ±s ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s, bir sÃ¼redir Akdeniz'deki petrol ve doÄŸalgaz aramalarÄ± nedeniyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Rumlar adÄ±na doÄŸalgaz aramasÄ± yapan Ä°talyan ÅŸirketi Eni, geÃ§en ay TÃ¼rk savaÅŸ gemileri tarafÄ±ndan engellenmiÅŸti. Ä°talyan ÅŸirketi, buna raÄŸmen Rum yÃ¶netimine arama faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼receÄŸine dair bugÃ¼n gÃ¼vence verdi.

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s, ada Ã§evresinde belirlediÄŸi 13 parselden altÄ±sÄ±nda sondaj iÃ§in Eni ÅŸirketiyle anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'Ä±n 2011 yÄ±lÄ±ndaki tek taraflÄ± hamlesinden hemen sonra Kuzey KÄ±brÄ±s da Ankara ile anlaÅŸarak TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ±na (TPAO) ada aÃ§Ä±klarÄ±nda petrol ve doÄŸal gaz arama yetkisi vermiÅŸti. TPAO'ya yetki verilen bÃ¶lgelerden bazÄ±larÄ±, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'Ä±n uluslararasÄ± enerji ÅŸirketleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla arama yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± parsellerle Ã§akÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡akÄ±ÅŸan parseller 2, 3, 8 ve 9.

Ada Ã§evresindeki tek taraflÄ± faaliyetlere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan TÃ¼rkiye, doÄŸalgaz arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rk ve Rumlarca birlikte yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gerektiÄŸini savunuyor.

KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin adanÄ±n Ã§evresindeki doÄŸal zenginlikler Ã¼zerindeki hakkÄ±nÄ±n hiÃ§e sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ankara, birlikte yapÄ±lacak sondaj sonrasÄ± Ã§Ä±karÄ±lacak kaynaklarÄ±n gecikmeden paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Åžubat ayÄ±nda Eni ile 3'Ã¼ncÃ¼ parsel nedeniyle yaÅŸanan krizin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney KÄ±brÄ±s hÃ¼kÃ¼metiyle anlaÅŸarak ada aÃ§Ä±klarÄ±nda doÄŸalgaz arama faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten uluslararasÄ± ÅŸirketlere Rum tarafÄ±na gÃ¼venerek hadlerini ve gÃ¼Ã§lerini aÅŸan iÅŸlere alet olmamalarÄ±nÄ± tavsiye ettiklerini sÃ¶ylemiÅŸti.



ErdoÄŸan, bu ay baÅŸÄ±nda tamamladÄ±ÄŸÄ± Afrika turu sÄ±rasÄ±nda da, "O bÃ¶lgede KKTCâ€™nin ve TÃ¼rkiyeâ€™nin rÄ±zasÄ± olmaksÄ±zÄ±n bir adÄ±m atÄ±lamaz. Eni hadisesinde bu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KKTCâ€™nin ve TÃ¼rkiyeâ€™nin uluslararasÄ± hukuktan kaynaklarÄ±ndan haklarÄ±nÄ±n Ã§iÄŸnenmesine fÄ±rsat vermemiz elbette mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir" dedi.

ABD'li enerji ÅŸirketi Noble Energy, yedi yÄ±l Ã¶nce 12'nci parselde 127 milyar 400 milyon metrekÃ¼plÃ¼k doÄŸalgaz rezervi bulmuÅŸtu.