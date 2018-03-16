Umman Dışişleri Bakanı'ndan İran ziyareti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kassemi, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alavi'nin İranlı yetkililerle görüşmek üzere bu akşam Tahran'a geleceğini söyledi.
ifpnews'te yer alan habere göre cuma günkü açıklamasında Kassemi, "Bay Bin Alevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer İranlı yetkililerle ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bu akşam Tahran'a girecek. ”
Ziyaret, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Umman'ın Muscat şehrini ziyaretinden birkaç gün sonra gerçekleşecek.
Geçtiğimiz Pazar günü Muskat'a yaptığı ziyaret sırasında Mattis, ABD meselelerini, özellikle de Yemen çatışmasıyla ilgili olanları Sultan Kabus ile görüştü.
2015'ten bu yana Yemen, Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyonun askeri saldırıları altında bulunuyor. Savaşta Suudi Arabistan'ın güçlü müttefiki olan ABD, İran'ı Umman üzerinden Husi savaşçılarına silah vermekle suçladı.
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