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19:33, 16 Mart 2018 Cuma
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19:03, 16 Mart 2018 Cuma

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Helikopter kazasÄ±nda kurtulan olmadÄ±
Helikopter kazasÄ±nda kurtulan olmadÄ±

BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak'Ä±n batÄ±sÄ±nda gece saatlerinde dÃ¼ÅŸen Pave Hawk tipi helikopterde bulunan tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, helikopter kazasÄ±nÄ±n bir saldÄ±rÄ± sonucu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmediÄŸinin tahmin edildiÄŸi, olayla ilgili incelemelerin devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Enbar ilinin Kaim ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼ÅŸen helikopterdeki asker sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda ise herhangi bir bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

Irak medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re ise helikopterde 7 asker vardÄ±.

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon, ABD askerlerini taÅŸÄ±yan bir helikopterin Irak'Ä±n batÄ±sÄ±nda gece saatlerinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Ä±rak ABD DAEÅž asker
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Helikopter kazasÄ±nda kurtulan olmadÄ±
Helikopter kazasÄ±nda kurtulan olmadÄ±

BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
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