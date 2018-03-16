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23:44, 16 Mart 2018 Cuma
OrtadoÄŸu
19:48, 16 Mart 2018 Cuma

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Suriye'de gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybediyor
Suriye'de gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybediyor

UluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save The Children, iÃ§ savaÅŸÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±na sahip Ã§Ä±kmayÄ± misyon edinen uluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save the Children, Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Suriye'de yaÅŸananlara kayÄ±tsÄ±z kalÄ±nmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Save the Children'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, krizinin 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de her gÃ¼n ortalama 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybediyor ve iki gÃ¼nde bir hastaneler bombalanÄ±yor.

Ä°dlib ve Guta'da kurulan Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri de dahil olmak Ã¼zere Suriye'de yaÅŸanan Ã¶lÃ¼m vakalarÄ±nda meydana gelen yÃ¼zde 50'lik artÄ±ÅŸÄ±n uluslararasÄ± kamuoyunu harekete geÃ§irmesi gerektiÄŸini belirten kuruluÅŸ, DoÄŸu Guta'da barÄ±naklarda yaÅŸamaya mahkum edilerek bombalara hedef olan, tedavi edilebilir yaralar, Ã¶nlenebilir hastalÄ±klar ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklar iÃ§in kamuoyuna Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

"SAAT BAÅžI 250 Ã‡OCUK GÃ–Ã‡ ETMEK ZORUNDA"

KuruluÅŸ, "Suriye'nin tehlike bÃ¶lgelerinden haykÄ±rÄ±ÅŸlar" raporunda, DoÄŸu Guta'daki insani yardÄ±m gÃ¶revlileri, Ã§ocuklar, aileler, Ã¶ÄŸretmenler ve genÃ§lerden edindiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda bÃ¶lgede durumun kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini belirtti.

Save The Children TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler DirektÃ¶rÃ¼ Oben Ã‡oban, Suriye'den saat baÅŸÄ± 250 Ã§ocuÄŸun gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"2017'nin son Ã§eyreÄŸi Suriye krizinin geÃ§tiÄŸimiz beÅŸ yÄ±lÄ± iÃ§erisinde en Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem oldu. ÃœÃ§ ay zarfÄ±nda bir milyonu aÅŸkÄ±n insan evsiz kaldÄ±. Sivil Ã¶lÃ¼mleri yÃ¼zde 45 arttÄ±. 2018'in ilk iki ayÄ±nda bombalamalar sebebiyle 60 okul yÄ±kÄ±ldÄ± veya zarar gÃ¶rdÃ¼. Her iki gÃ¼nde bir saÄŸlÄ±k tesisleri vuruluyor. Yetersiz beslenen Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nda rekor seviyelere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Durum Ã¶yle vahim bir hal aldÄ± ki doktorlar bandajlarÄ± ve iÄŸneleri tekrar tekrar kullanmak zorunda kalÄ±yor."

Durumun daha da kÃ¶tÃ¼ bir hal almasÄ±nÄ± engellemek Ã¼zere dÃ¼nya hÃ¼kÃ¼metlerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Ã‡oban, taraflara Ä°dlib ve Guta'da tÄ±rmanmakta olan gerilime son verilmesi noktasÄ±nda baskÄ± uygulanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Ã‡oban, Suriye'de insani yardÄ±m konvoylarÄ±nÄ±n, insani hizmetlerin gÃ¼venli ve kesintisiz bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, hasta ve yaralÄ± insanlarÄ±n tÄ±bbi tahliyelerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in gerekli giriÅŸimlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinerek, "Okullara ve hastanelere dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda Ã§ocuk haklarÄ±nÄ± ihlal edenlere ve diÄŸer uluslararasÄ± hukuk ihlallerini soruÅŸturacak ve sorumlularÄ± ortaya Ã§Ä±karacak baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmalarÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± elzemdir." ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular Suriye TÃ¼rkiye Save The Children idlib
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