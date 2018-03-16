Suriye'de gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±na sahip Ã§Ä±kmayÄ± misyon edinen uluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save the Children, Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Suriye'de yaÅŸananlara kayÄ±tsÄ±z kalÄ±nmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Save the Children'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, krizinin 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de her gÃ¼n ortalama 37 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybediyor ve iki gÃ¼nde bir hastaneler bombalanÄ±yor.
Ä°dlib ve Guta'da kurulan Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri de dahil olmak Ã¼zere Suriye'de yaÅŸanan Ã¶lÃ¼m vakalarÄ±nda meydana gelen yÃ¼zde 50'lik artÄ±ÅŸÄ±n uluslararasÄ± kamuoyunu harekete geÃ§irmesi gerektiÄŸini belirten kuruluÅŸ, DoÄŸu Guta'da barÄ±naklarda yaÅŸamaya mahkum edilerek bombalara hedef olan, tedavi edilebilir yaralar, Ã¶nlenebilir hastalÄ±klar ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklar iÃ§in kamuoyuna Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.
"SAAT BAÅžI 250 Ã‡OCUK GÃ–Ã‡ ETMEK ZORUNDA"
KuruluÅŸ, "Suriye'nin tehlike bÃ¶lgelerinden haykÄ±rÄ±ÅŸlar" raporunda, DoÄŸu Guta'daki insani yardÄ±m gÃ¶revlileri, Ã§ocuklar, aileler, Ã¶ÄŸretmenler ve genÃ§lerden edindiÄŸi bilgiler doÄŸrultusunda bÃ¶lgede durumun kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini belirtti.
Save The Children TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler DirektÃ¶rÃ¼ Oben Ã‡oban, Suriye'den saat baÅŸÄ± 250 Ã§ocuÄŸun gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"2017'nin son Ã§eyreÄŸi Suriye krizinin geÃ§tiÄŸimiz beÅŸ yÄ±lÄ± iÃ§erisinde en Ã§ok sayÄ±da insanÄ±n evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nem oldu. ÃœÃ§ ay zarfÄ±nda bir milyonu aÅŸkÄ±n insan evsiz kaldÄ±. Sivil Ã¶lÃ¼mleri yÃ¼zde 45 arttÄ±. 2018'in ilk iki ayÄ±nda bombalamalar sebebiyle 60 okul yÄ±kÄ±ldÄ± veya zarar gÃ¶rdÃ¼. Her iki gÃ¼nde bir saÄŸlÄ±k tesisleri vuruluyor. Yetersiz beslenen Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nda rekor seviyelere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Durum Ã¶yle vahim bir hal aldÄ± ki doktorlar bandajlarÄ± ve iÄŸneleri tekrar tekrar kullanmak zorunda kalÄ±yor."
Durumun daha da kÃ¶tÃ¼ bir hal almasÄ±nÄ± engellemek Ã¼zere dÃ¼nya hÃ¼kÃ¼metlerine Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Ã‡oban, taraflara Ä°dlib ve Guta'da tÄ±rmanmakta olan gerilime son verilmesi noktasÄ±nda baskÄ± uygulanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Ã‡oban, Suriye'de insani yardÄ±m konvoylarÄ±nÄ±n, insani hizmetlerin gÃ¼venli ve kesintisiz bir ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, hasta ve yaralÄ± insanlarÄ±n tÄ±bbi tahliyelerinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in gerekli giriÅŸimlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸinerek, "Okullara ve hastanelere dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larda Ã§ocuk haklarÄ±nÄ± ihlal edenlere ve diÄŸer uluslararasÄ± hukuk ihlallerini soruÅŸturacak ve sorumlularÄ± ortaya Ã§Ä±karacak baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmalarÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ± elzemdir." ifadelerini kullandÄ±.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine son verdiÄŸi bildirildi.
Berlin'de, aralarÄ±nda bÃ¼rokratlarÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi, kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'nin yanÄ±ndaki meydanda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 derecede cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders ise iddialarÄ± yalanladÄ±.
UluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save The Children, iÃ§ savaÅŸÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n Ã¼lkelerini ziyaretinin ardÄ±ndan bu akÅŸam Ä°ran'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Berlinâ€™de kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacÄ±yla caminin yanÄ±ndaki meydanda Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivist Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilere ait ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a sergileniyor
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti