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23:44, 16 Mart 2018 Cuma
Genel
20:18, 16 Mart 2018 Cuma

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ABD'li papaz iÃ§in hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
ABD'li papaz iÃ§in hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamÄ± Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi" gerekÃ§esiyle 15 yÄ±la kadar, "Devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacÄ±yla temin etmek" suÃ§lamasÄ±ndan 20 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi.

35 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI Ä°STEMÄ°

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Brunson hakkÄ±nda gerekli soruÅŸturmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yapÄ±lan soruÅŸturma sonucunda, din adamÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ altÄ±nda PKK ve FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine Ã¼ye olmamakla birlikte, bu Ã¶rgÃ¼tler adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek ve devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacÄ±yla temin etmek suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸine iliÅŸkin mahkumiyetine yeterli, kuvvetli deliller elde edilen ABD vatandaÅŸÄ± ÅŸÃ¼pheli Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarÄ±nca cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in iddianame dÃ¼zenlenmiÅŸ, dÃ¼zenlenen iddianame Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilmiÅŸtir."

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Berkant Karakaya tarafÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±ldÄ±r yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmiÅŸ, iddianamede, "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlemek ve devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacÄ±yla temin etmek" suÃ§lamalarÄ±ndan 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edilen Brunson'un suÃ§ olabileceÄŸi deÄŸerlendirilen eylemlerine de yer verilmiÅŸti.

Andrew Craig Brunson, 9 AralÄ±k 2016 tarihinde FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma suÃ§undan Ä°zmir 5. Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°zmir ABD FETÃ– pkk papaz
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