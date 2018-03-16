20:25, 16 Mart 2018 Cuma

Trump'tan Beyaz Saray'da bir deÄŸiÅŸiklik daha

Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Trump, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± Beyaz Saray'dan gÃ¶ndermeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Beyaz Saray'da adÄ± aÃ§Ä±klanmayan kaynaklara dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, BaÅŸkan Trump'Ä±n Herbert Raymond McMaster konusunda net olarak karar verdiÄŸi, sadece muhtemel adaylarla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve deÄŸiÅŸim iÃ§in doÄŸru zamanÄ± beklediÄŸi iddia edildi.

Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeni adaylar hakkÄ±nda rapor dÃ¼zenlemesi iÃ§in Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ John Kelly'yi gÃ¶revlendirdiÄŸi iddia edilirken, kimi medya kuruluÅŸlarÄ± bu iddianÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Donald Trump'Ä±n Kelly'yi de gÃ¶ndermeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Beyaz Saray'dan yalanlama

Ã–te yandan, Twitter hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, McMaster'Ä±n gÃ¶nderileceÄŸi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Sanders, "Åžimdi BaÅŸkan ve General McMaster ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Haberlerin aksine iyi bir Ã§alÄ±ÅŸma iliÅŸkisine sahipler ve Ulusal GÃ¼venlik Konseyinde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yok." ifadelerini kullandÄ±.

Sarah Sanders'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na raÄŸmen Amerikan medyasÄ±nda yer alan "McMaster gÃ¶nderilecek" iddialarÄ± devam etti. Medyada muhtemel adaylar arasÄ±nda eski ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton ve halen Ulusal GÃ¼venlik Konseyinde (NSC) gÃ¶rev yapan Keith Kellogg isimleri Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n gÃ¶revine son vermiÅŸ ve yerine ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo'yu seÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'Ä±n ilk Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn, Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak "yalan sÃ¶ylediÄŸi" gerekÃ§esiyle 13 Åžubat 2017 tarihinde gÃ¶revinden istifa etmiÅŸ, onun yerine Herbert Raymond McMaster getirilmiÅŸti.