Trump'tan Beyaz Saray'da bir deÄŸiÅŸiklik daha

Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Trump, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± Beyaz Saray'dan gÃ¶ndermeye hazÄ±rlanÄ±yor.
Beyaz Saray'da adÄ± aÃ§Ä±klanmayan kaynaklara dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, BaÅŸkan Trump'Ä±n Herbert Raymond McMaster konusunda net olarak karar verdiÄŸi, sadece muhtemel adaylarla ilgili araÅŸtÄ±rma yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve deÄŸiÅŸim iÃ§in doÄŸru zamanÄ± beklediÄŸi iddia edildi.
Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeni adaylar hakkÄ±nda rapor dÃ¼zenlemesi iÃ§in Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ John Kelly'yi gÃ¶revlendirdiÄŸi iddia edilirken, kimi medya kuruluÅŸlarÄ± bu iddianÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Donald Trump'Ä±n Kelly'yi de gÃ¶ndermeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.
Beyaz Saray'dan yalanlama
Ã–te yandan, Twitter hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, McMaster'Ä±n gÃ¶nderileceÄŸi iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Sanders, "Åžimdi BaÅŸkan ve General McMaster ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Haberlerin aksine iyi bir Ã§alÄ±ÅŸma iliÅŸkisine sahipler ve Ulusal GÃ¼venlik Konseyinde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yok." ifadelerini kullandÄ±.
Sarah Sanders'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na raÄŸmen Amerikan medyasÄ±nda yer alan "McMaster gÃ¶nderilecek" iddialarÄ± devam etti. Medyada muhtemel adaylar arasÄ±nda eski ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton ve halen Ulusal GÃ¼venlik Konseyinde (NSC) gÃ¶rev yapan Keith Kellogg isimleri Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n gÃ¶revine son vermiÅŸ ve yerine ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo'yu seÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'Ä±n ilk Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn, Rusya soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak "yalan sÃ¶ylediÄŸi" gerekÃ§esiyle 13 Åžubat 2017 tarihinde gÃ¶revinden istifa etmiÅŸ, onun yerine Herbert Raymond McMaster getirilmiÅŸti.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine son verdiÄŸi bildirildi.
Berlin'de, aralarÄ±nda bÃ¼rokratlarÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi, kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'nin yanÄ±ndaki meydanda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 derecede cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders ise iddialarÄ± yalanladÄ±.
UluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save The Children, iÃ§ savaÅŸÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
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BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti