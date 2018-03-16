Berlin'de -5 derecede cuma namazı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya’nın başkenti Berlin’de vatandaşlar, 11 Mart’ta kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Sinan Camisi’nin yanındaki meydanda sıfırın altında 5 derecede cuma namazı kıldı.
Müslümanlarla dayanışma ve birlik göstermek için “Sen de seccadeni al da gel” sloganıyla cami yanındaki meydanda toplanan yaklaşık bin kişi, dondurucu soğukta cuma namazını kıldı. Namaza, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve birçok dernek başkanı da katıldı.
Koca Sinan Cami İmamı Bayram Türk, okuduğu hutbede, hiçbir insanın ırk, din, renk, cinsiyet, millet veya coğrafya sebebiyle kendisini üstün görme ve diğer insanları aşağılama hakkına sahip olmadığını belirterek, “Hazreti Peygamber 'Irkçılık davasına kalkışan bizden değildir' buyurarak, ırkçılığın İslam tarafından kesinlikle reddedildiğini ifade etmiştir." dedi.
Son günlerde ibadethanelere yönelik saldırıların ciddi bir şekilde arttığına işaret eden Türk, "Her milletten her düşünce ve fikirde insanın huzur içinde ibadetlerini yerine getirdiği güven ve esenlik teminatı olan camilerimize yapılan bu saldırılar bizleri derinden üzmekte ve cemaatimizi ciddi bir şekilde tedirgin etmektedir. Bu vesileyle herkesi sağ duyulu hareket etmeye ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ederken, mabetlerimizim ve cemaatimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda yetkililerin gerekli tedbirleri alacakları yönündeki beklentilerimizi ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.
"SESSİZ ÇIĞLIK"
Milletvekili Yeneroğlu da namaz sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıfırın altında 5 derece soğuğa rağmen vatandaşların meydanda namaz kıldığını belirterek, "Toplumumuzun, Müslümanların cami saldırıları karşısında ortaya koydukları duyarlılık gerçekten takdire şayan bir duyarlılık. İçinde yaşanılan çoğunluk topluma yönelik güçlü bir mesaj. Müslümanlar camilerine karşı saldırılar karşısında birlik ve bütünlük içerisinde sessiz çığlıklarını ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Berlin'de iki gündür sol parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) haricindeki partilerin temsilcileriyle görüştüğünü aktaran Yeneroğlu, cami saldırılarından tedirgin olunduğunu ve Müslümanların hissettikleri huzur nispetinde Almanya'nın da geleceğinin huzurlu olacağını ilettiğini aktardı.
Yeneroğlu, Almanya'da kiliseye havraya saldırı olduğunda toplumun ayağa kalktığını hatırlatarak, Müslümanlara yapılan saldırılarda da aynı duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Almanya'da artan cami saldırılarının kamuoyunda "Türk-Kürt çatışması" olarak gösterilmesini eleştiren Yeneroğlu, "Biz ırkçılığın her türlüsünü ayaklarımızın altına alan bir medeniyetin çocuklarıyız. Alman toplumuna ne burada ne Türkiye'de bir Türk-Kürt çatışmasının olmadığını, tam tersi ortada terör sorunu olduğunu ve Kürtlerle de beraber teröre karşı çıktığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Nevzat Aşıkoğlu da namazdan sonra yaptığı konuşmada camilerin kundaklanmasını kınayarak, "burada toplumun birlikte olduğunun gösterildiğini" belirtti.
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