20:44, 16 Mart 2018 Cuma

Somali ordusunda deprem





Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine son verdiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ãœlkedeki yerel radyo kanalÄ± Radio Dalsan'da yer alan haberde askeri bir kaynaktan elde edinilen bilgiye gÃ¶re Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ± gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Haberde toplamda 22 ordu komutanÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Somali Ulusal Ordusunda sadece 4 kiÅŸiye dokunulmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilirken, gÃ¶revden alÄ±nanlardan boÅŸalan mevkilere bazÄ± genÃ§ subaylarÄ±n getirileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun bir sÃ¼redir orduya taze kan getirmek amacÄ±yla orduda Ã§eÅŸitli reform ve yenilikler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Somali'de BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi tarafÄ±ndan 27 Ekim 2017 tarihinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ulusal Ä°stihbarat Servisi BaÅŸkanÄ± Abdullahi Muhammed Sambaloshe ile Polis TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Abdihakin Dahir Saed Said'in gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

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