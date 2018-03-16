Somali ordusunda deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ãœlkedeki yerel radyo kanalÄ± Radio Dalsan'da yer alan haberde askeri bir kaynaktan elde edinilen bilgiye gÃ¶re Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ± gÃ¶revden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Haberde toplamda 22 ordu komutanÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Somali Ulusal Ordusunda sadece 4 kiÅŸiye dokunulmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilirken, gÃ¶revden alÄ±nanlardan boÅŸalan mevkilere bazÄ± genÃ§ subaylarÄ±n getirileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun bir sÃ¼redir orduya taze kan getirmek amacÄ±yla orduda Ã§eÅŸitli reform ve yenilikler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Somali'de BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi tarafÄ±ndan 27 Ekim 2017 tarihinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ulusal Ä°stihbarat Servisi BaÅŸkanÄ± Abdullahi Muhammed Sambaloshe ile Polis TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Abdihakin Dahir Saed Said'in gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine son verdiÄŸi bildirildi.
Berlin'de, aralarÄ±nda bÃ¼rokratlarÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi, kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'nin yanÄ±ndaki meydanda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 derecede cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders ise iddialarÄ± yalanladÄ±.
UluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save The Children, iÃ§ savaÅŸÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n Ã¼lkelerini ziyaretinin ardÄ±ndan bu akÅŸam Ä°ran'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Berlinâ€™de kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacÄ±yla caminin yanÄ±ndaki meydanda Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivist Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilere ait ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a sergileniyor
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti