20:50, 16 Mart 2018 Cuma

'Eski ajan Skripal'i Putin zehirletti'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere, eski Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, temaslarda bulunmak Ã¼zere adayÄ± ziyaret eden PolonyalÄ± mevkidaÅŸÄ± Jacek Czaputowic ile baÅŸkent Londra'nÄ±n kuzeyindeki bir mÃ¼zeyi ziyaretinde basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ngiltere'de ana gÃ¼ndem maddesi olan zehirlenme olayÄ±na deÄŸinen Johnson, Ã¼lkesinin Rus halkÄ± ile bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Derdimiz Putin ve Kremlin ile." dedi.

YaÅŸananlar karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°ngiltere'nin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sebebinin "Rus fobisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" altÄ±nÄ± Ã§izen Ä°ngiliz bakan, "Bizim kavgamÄ±z, Putin'in Kremlin'i ve kararÄ±yla. Bizim fikrimize gÃ¶re, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan beri Ä°ngiltere sokaklarÄ±nda, Avrupa sokaklarÄ±nda ilk defa sinir gazÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n, (Putin'in) onun kararÄ± olduÄŸu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ihtimal. Bu nedenle Rusya ile aramÄ±z aÃ§Ä±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Czaputowicz de olayla ilgili Rusya'yÄ± kÄ±nayarak, "YaptÄ±rÄ±mlar sÃ¶z konusu olduÄŸunda Polonya bÃ¶yle bir eylemi destekleyecektir. Bu olayda, kararlÄ±lÄ±kla uluslararasÄ± hukukun ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceÄŸini Rusya'ya gÃ¶stermek Ã¼zere uluslararasÄ± toplumun harekete geÃ§mesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°KÄ° ÃœLKE ARASINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER GERGÄ°N

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti Ã¶nceki gÃ¼n Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu Ã§erÃ§evede 23 Rus diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un Ä°ngiltereâ€™ye yapacaÄŸÄ± ziyaretle ilgili davetin geri Ã§ekilmesi ile Rusyaâ€™da yapÄ±lacak DÃ¼nya KupasÄ±'na Ä°ngiliz devlet erkanÄ±ndan ve kraliyet ailesinden katÄ±lÄ±m olmayacaÄŸÄ± da alÄ±nan kararlar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere, Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesinde Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1970'ler ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.

Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Gavin Williamson da dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lkesinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±na misilleme olarak Rusya'nÄ±n da bazÄ± Ä°ngiliz diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Rusya bizden uzak dursun ve sesini kessin." demiÅŸti.

Ä°ngiltere 2006'da eski Rus ajanÄ± Aleksandr Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif bir madde ile zehirlenmesinin ardÄ±ndan da 4 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmiÅŸti.

TAKAS EDÄ°LEN CASUS

Rus mahkemesi, Ä°ngiltere iÃ§in casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla 2006 yÄ±lÄ±nda Skripal'e 13 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Dimitri Medvedevâ€™in devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde affa uÄŸrayan Skripal, 2010 yÄ±lÄ±nda ABDâ€™nin tutukladÄ±ÄŸÄ± 10 Rus ajanÄ± ile Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasÄ±nda yer aldÄ±.

Skripal'in daha sonra Ä°ngiltereâ€™ye gelerek Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Salisburyâ€™de dÃ¼ÅŸÃ¼k profilli bir yaÅŸam sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Rusya, Skripalâ€™in 1990â€™lÄ± yÄ±llardan itibaren bilgi sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz dÄ±ÅŸ istihbarat servisi MI6â€™ya, Rusyaâ€™nÄ±n Avrupaâ€™daki casuslarÄ±nÄ±n kimliklerini de ifÅŸa ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, Ã¶nceki pazar gÃ¼nÃ¼ Salibury'da bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu. Tedavileri sÃ¼ren baba ile kÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu ancak istikrarlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.