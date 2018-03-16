'Eski ajan Skripal'i Putin zehirletti'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere, eski Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, temaslarda bulunmak Ã¼zere adayÄ± ziyaret eden PolonyalÄ± mevkidaÅŸÄ± Jacek Czaputowic ile baÅŸkent Londra'nÄ±n kuzeyindeki bir mÃ¼zeyi ziyaretinde basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ngiltere'de ana gÃ¼ndem maddesi olan zehirlenme olayÄ±na deÄŸinen Johnson, Ã¼lkesinin Rus halkÄ± ile bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Derdimiz Putin ve Kremlin ile." dedi.
YaÅŸananlar karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°ngiltere'nin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sebebinin "Rus fobisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" altÄ±nÄ± Ã§izen Ä°ngiliz bakan, "Bizim kavgamÄ±z, Putin'in Kremlin'i ve kararÄ±yla. Bizim fikrimize gÃ¶re, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan beri Ä°ngiltere sokaklarÄ±nda, Avrupa sokaklarÄ±nda ilk defa sinir gazÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n, (Putin'in) onun kararÄ± olduÄŸu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k ihtimal. Bu nedenle Rusya ile aramÄ±z aÃ§Ä±k." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Polonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Czaputowicz de olayla ilgili Rusya'yÄ± kÄ±nayarak, "YaptÄ±rÄ±mlar sÃ¶z konusu olduÄŸunda Polonya bÃ¶yle bir eylemi destekleyecektir. Bu olayda, kararlÄ±lÄ±kla uluslararasÄ± hukukun ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceÄŸini Rusya'ya gÃ¶stermek Ã¼zere uluslararasÄ± toplumun harekete geÃ§mesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°KÄ° ÃœLKE ARASINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER GERGÄ°N
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti Ã¶nceki gÃ¼n Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu Ã§erÃ§evede 23 Rus diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un Ä°ngiltereâ€™ye yapacaÄŸÄ± ziyaretle ilgili davetin geri Ã§ekilmesi ile Rusyaâ€™da yapÄ±lacak DÃ¼nya KupasÄ±'na Ä°ngiliz devlet erkanÄ±ndan ve kraliyet ailesinden katÄ±lÄ±m olmayacaÄŸÄ± da alÄ±nan kararlar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere, Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesinde Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1970'ler ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.
Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Gavin Williamson da dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Ã¼lkesinin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±na misilleme olarak Rusya'nÄ±n da bazÄ± Ä°ngiliz diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Rusya bizden uzak dursun ve sesini kessin." demiÅŸti.
Ä°ngiltere 2006'da eski Rus ajanÄ± Aleksandr Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif bir madde ile zehirlenmesinin ardÄ±ndan da 4 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmiÅŸti.
TAKAS EDÄ°LEN CASUS
Rus mahkemesi, Ä°ngiltere iÃ§in casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±yla 2006 yÄ±lÄ±nda Skripal'e 13 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Dimitri Medvedevâ€™in devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde affa uÄŸrayan Skripal, 2010 yÄ±lÄ±nda ABDâ€™nin tutukladÄ±ÄŸÄ± 10 Rus ajanÄ± ile Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasÄ±nda yer aldÄ±.
Skripal'in daha sonra Ä°ngiltereâ€™ye gelerek Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Salisburyâ€™de dÃ¼ÅŸÃ¼k profilli bir yaÅŸam sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Rusya, Skripalâ€™in 1990â€™lÄ± yÄ±llardan itibaren bilgi sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz dÄ±ÅŸ istihbarat servisi MI6â€™ya, Rusyaâ€™nÄ±n Avrupaâ€™daki casuslarÄ±nÄ±n kimliklerini de ifÅŸa ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, Ã¶nceki pazar gÃ¼nÃ¼ Salibury'da bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu. Tedavileri sÃ¼ren baba ile kÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu ancak istikrarlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine son verdiÄŸi bildirildi.
Berlin'de, aralarÄ±nda bÃ¼rokratlarÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi, kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'nin yanÄ±ndaki meydanda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 derecede cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders ise iddialarÄ± yalanladÄ±.
UluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save The Children, iÃ§ savaÅŸÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n Ã¼lkelerini ziyaretinin ardÄ±ndan bu akÅŸam Ä°ran'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Berlinâ€™de kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacÄ±yla caminin yanÄ±ndaki meydanda Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivist Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilere ait ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a sergileniyor
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti