21:11, 16 Mart 2018 Cuma

Ä°Ä°T Genel Sekreteri Useymin, Papa ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'dan (Ä°Ä°T) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°Ä°T Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldiÄŸi, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "inanÃ§lar arasÄ± diyaloÄŸun Ã¶nemi ile aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve terÃ¶rizmle mÃ¼cadele konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Useymin'in, Papa'ya, "terÃ¶rizmin dini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifade edildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca Ä°Ä°T'nin hangi dine mensup kiÅŸi yaparsa yapsÄ±n bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸi kaydedildi.

Her iki tarafÄ±n da Filistin ve KudÃ¼s konularÄ±nda hemfikir olduÄŸunun aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Useymin'in Papa'ya "KudÃ¼s ve kutsal ÅŸehirdeki MÃ¼slÃ¼man ve HristiyanlarÄ±n temel haklarÄ±" konusundaki duruÅŸundan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼rlerini sunduÄŸu bildirildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n durumuna da deÄŸinildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Papa'ya insan haklarÄ± ve gÃ¶Ã§Ã¼n teÅŸviki gibi birÃ§ok konudaki duruÅŸundan dolayÄ± mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸunu belirten Useymin, Ã¶zellikle de ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar ve haklarÄ± konusundaki tutumundan Ã¶tÃ¼rÃ¼ teÅŸekkÃ¼r etti. Papa da RohingyalÄ±larÄ±n temel haklarÄ± konusundaki desteÄŸini ifade etti. RohingyalÄ±larÄ±n uzun zamandÄ±r acÄ± Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyen Papa, BangladeÅŸ baÅŸta olmak Ã¼zere komÅŸu Ã¼lkelere, RohingyalÄ±larÄ± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti. Papa ayrÄ±ca, Ä°Ä°T'nin terÃ¶rizme karÅŸÄ± tutumunu da takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Ä°slam ve terÃ¶rizm arasÄ±nda hiÃ§bir baÄŸlantÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi."

AÃ§Ä±klamada, Useymin'in Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'le de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve "iÅŸ birliÄŸi, iki taraf arasÄ±ndaki diyaloÄŸun Ã¶nemi ve iletiÅŸimin sÃ¼rmesi" konularÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ± kaydedildi.