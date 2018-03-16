21:24, 16 Mart 2018 Cuma

BatÄ± Åžeria'da araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askeri Ã¶ldÃ¼





Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Mevo Dotan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nlarÄ±nda iÅŸÃ§ilerin geÃ§iÅŸini temin eden askeri gÃ¼ce araÃ§la yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda iki Ä°srail askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼." ifadelerine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, olayda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lara iliÅŸkin fazla ayrÄ±ntÄ±ya yer verilmezken, saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iddia edilen Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–te yandan gÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerinin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin, eylemi dÃ¼zenlediÄŸi iddia edilen Filistinlinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Bartaa kÃ¶yÃ¼nde bulunan evini kuÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Eylemi dÃ¼zenlediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len Filistinlinin 26 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ve Ä°srail cezaevlerinde 17 ay hapis cezasÄ± yattÄ±ktan bir yÄ±l sonra serbest kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee ise daha Ã¶nce AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Cenin'de meydana gelen kazada "iki Ä°sraillinin" Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, olayÄ±n "terÃ¶r" eylemi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸini kaydetmiÅŸti. Ã–te yandan Ä°srail'in Jerusalem Post gazetesi, Ã¶lenlerin Ä°srail askerleri olduÄŸunu belirtirken, Yediot Ahronot gazetesi birinin asker olduÄŸunu ifade ederek, sÃ¶z konusu olayÄ±n Filistinli sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n "saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA ise, olayÄ±n Filistinli vatandaÅŸa ait araÃ§la Ä°srail ordusuna ait askeri aracÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸini belirtmiÅŸti.

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