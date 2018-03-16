Tuzla Piyade Okulu DavasÄ±'nda mÃ¼ebbet kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinde ve sÄ±rasÄ±nda Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 29'u tutuklu 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme, 5 sanÄ±ÄŸÄ± "AnayasayÄ± ihlal" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.
Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza Ä°nfaz Kurumu YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan binanÄ±n bÃ¼yÃ¼k salonundaki duruÅŸmada, sanÄ±klarÄ±n ve avukatlarÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaaya karÅŸÄ± beyanlarÄ± ve talepleri alÄ±ndÄ±.
SÃ¶z alan sanÄ±klar haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddederek, tahliyelerini ve beraatlarÄ±nÄ± istedi.
KararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, binbaÅŸÄ± Zafer Bayraktar, yÃ¼zbaÅŸÄ± Ä°brahim KarakuÅŸ, Ã¼steÄŸmenler Servet Kartal ve Ã–mer Faruk KaraboÄŸa ile teÄŸmen Sami Okutanâ€™Ä± ''Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.
Mahkeme, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan sanÄ±k teÄŸmenler Emre Poyraz, HÃ¼seyin Vurucuâ€™ya 8 yÄ±l 1 ay 15'er gÃ¼n, HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸ, RÄ±dvan Eray BaÅŸbuÄŸ'a 7 yÄ±l 6'ÅŸar ay, yÃ¼zbaÅŸÄ± Mustafa Akduman ile Åžuayp Furkan Dursun'a da 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ± verdi.
Heyet, teÄŸmenler Efraim YÄ±lmaz, Emrah Ã–zdemir, Hakan Demirel, HÃ¼seyin Filibe, Ä°dris Karaduran, Ä°smail Meydan, Ã–mer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, Ã¼steÄŸmen Ã–mer Faruk Akar ile firari sanÄ±k Murat Ã‡obanâ€™Ä±n dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Mahkeme, 19 sanÄ±ÄŸÄ±n tÃ¼m suÃ§lardan beraatÄ±na, 13 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine hÃ¼kmetti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±â€‹.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi
MHP'li milletvekili Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu kalp krizi geÃ§irdi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TSK'nin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.TSK, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7102 sayÄ±lÄ± "SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Ã§ocuk istismarÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koruyucu Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Adana'da nevruz Ã¶ncesi kent genelinde PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 47 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
PTT ÅŸubeleri, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Cerablus, Ã‡obanbey (Rai) ve El-Bab'da hizmet vermeye baÅŸladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile 19 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±nÄ±n, 21 Mart'ta Ã¼st dÃ¼zey TÃ¼rk ve AmerikalÄ± yetkililer arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmesi planlanÄ±yor.
TSK, Afrin HarekatÄ±'nda bir askerin el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu