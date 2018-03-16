21:41, 16 Mart 2018 Cuma

Tuzla Piyade Okulu DavasÄ±'nda mÃ¼ebbet kararÄ±





Darbe giriÅŸiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±â€‹.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinde ve sÄ±rasÄ±nda Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 29'u tutuklu 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme, 5 sanÄ±ÄŸÄ± "AnayasayÄ± ihlal" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza Ä°nfaz Kurumu YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan binanÄ±n bÃ¼yÃ¼k salonundaki duruÅŸmada, sanÄ±klarÄ±n ve avukatlarÄ±nÄ±n esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaaya karÅŸÄ± beyanlarÄ± ve talepleri alÄ±ndÄ±. SÃ¶z alan sanÄ±klar haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddederek, tahliyelerini ve beraatlarÄ±nÄ± istedi. KararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, binbaÅŸÄ± Zafer Bayraktar, yÃ¼zbaÅŸÄ± Ä°brahim KarakuÅŸ, Ã¼steÄŸmenler Servet Kartal ve Ã–mer Faruk KaraboÄŸa ile teÄŸmen Sami Okutanâ€™Ä± ''Anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Mahkeme, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan sanÄ±k teÄŸmenler Emre Poyraz, HÃ¼seyin Vurucuâ€™ya 8 yÄ±l 1 ay 15'er gÃ¼n, HÃ¼seyin GÃ¼mÃ¼ÅŸ, RÄ±dvan Eray BaÅŸbuÄŸ'a 7 yÄ±l 6'ÅŸar ay, yÃ¼zbaÅŸÄ± Mustafa Akduman ile Åžuayp Furkan Dursun'a da 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ± verdi. Heyet, teÄŸmenler Efraim YÄ±lmaz, Emrah Ã–zdemir, Hakan Demirel, HÃ¼seyin Filibe, Ä°dris Karaduran, Ä°smail Meydan, Ã–mer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, Ã¼steÄŸmen Ã–mer Faruk Akar ile firari sanÄ±k Murat Ã‡obanâ€™Ä±n dosyasÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Mahkeme, 19 sanÄ±ÄŸÄ±n tÃ¼m suÃ§lardan beraatÄ±na, 13 sanÄ±ÄŸÄ±n tahliyesine hÃ¼kmetti.

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