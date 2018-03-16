22:20, 16 Mart 2018 Cuma

PYD/PKK'nÄ±n hain tuzaÄŸÄ± aynÄ± aileden 6 can aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kÃ¶ylerinden zorla Ã§Ä±karÄ±larak Afrin merkeze yerleÅŸtirilen ancak evlerine geri dÃ¶nmek isteyen aileleri, bu kez de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar ve kullanÄ±mÄ± Ottawa AntlaÅŸmasÄ± ile yasaklanan antipersonel mayÄ±nlarÄ± vuruyor.

Zorla yerleÅŸtirildikleri Afrin'den kaÃ§arak kÃ¶yleri Gunde Kurdo'ya gitmek isteyen 17 kiÅŸilik aile, yaÄŸmurun baÅŸlamasÄ±yla yol Ã¼zerindeki KÄ±rÄ±gÃ¶l kÃ¶yÃ¼ndeki bir eve sÄ±ÄŸÄ±nmak istedi. Aile Ã¼yelerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n eve girmesiyle halÄ±larÄ±n altÄ±na tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar infilak etti.

Olayda aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 6 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 1 kiÅŸi enkaz altÄ±nda kaldÄ±, 5 kiÅŸi de yaralandÄ±.

YaralÄ±lar Azez'deki hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.