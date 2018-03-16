22:28, 16 Mart 2018 Cuma

Trump-Moon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde somut adÄ±m vurgusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Trump ile Moon arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore ile ilgili konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Pyongyang yÃ¶netimi Ã¼zerindeki baskÄ±nÄ±n aynÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¶nemine iÅŸaret edildiÄŸi belirtilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki liderin "Kore YarÄ±madasÄ±nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in (Kuzey Kore'nin) sÃ¶zlerinin deÄŸil somut adÄ±mlarÄ±nÄ±n anahtar olduÄŸu" konusunda mutabÄ±k olduÄŸu vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n en geÃ§ mayÄ±s ayÄ± sonuna kadar Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini bir kez daha dile getirdiÄŸi ve diplomatik sÃ¼reÃ§le ilgili "optimist" olunduÄŸu kaydedildi.

MUHTEMEL TRUMP-KÄ°M ZÄ°RVESÄ°

GÃ¼ney Kore Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Chung Eui-Yong, geÃ§en hafta Beyaz Saray'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gÃ¶rÃ¼ÅŸme davetini iletmiÅŸ, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n daveti kabul ettiÄŸini ve iki liderin en geÃ§ mayÄ±s ayÄ± sonuna kadar bir araya gelebileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Kim'in, Kuzey Kore'nin bundan sonra nÃ¼kleer veya balistik fÃ¼ze denemesi yapmaktan kaÃ§Ä±nacaÄŸÄ± vaadinde bulunduÄŸunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki rutin askeri tatbikatlarÄ±n sÃ¼rmesi gerektiÄŸini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trumpâ€™Ä±n Kim'in gÃ¶rÃ¼ÅŸme davetini kabul ettiÄŸini doÄŸrulamÄ±ÅŸ, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin yeri ve zamanÄ±nÄ±n daha sonra belirleneceÄŸini ifade etmiÅŸti.