Fransa'da grevler ulaÅŸÄ±mÄ± durduracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rde greve gidilecek ve gÃ¶steriler dÃ¼zenlenecek.
Grev 36 gÃ¼n sÃ¼recek
Ulusal Demiryolu Åžirketi SNCF, hÃ¼kÃ¼metin reform kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla nisan ayÄ±ndan itibaren 36 gÃ¼n sÃ¼recek greve gidileceÄŸini ve haftada 2 gÃ¼n Ã¼lke genelindeki tren seferlerinde yavaÅŸlatma uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
CGT sendikasÄ± yÃ¶neticisi Laurent Brun, 22 Mart'ta Paris'te 25 bin kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ± bir protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleneceÄŸini ve hÃ¼kÃ¼metin reform kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi iÃ§in uygulanacak grevin sÃ¼resinin uzatÄ±labileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
120 bin memur kadrosu azaltÄ±lmasÄ±na tepki
Ãœlkede memurlarÄ±n Ã¼ye olduÄŸu 7 ayrÄ± sendika tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada ise aynÄ± gÃ¼n Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶sterinin dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi. HÃ¼kÃ¼metin tasarruf kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde 120 bin memur kadrosunun azaltÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± protesto eden memurlar, daha Ã¶nce de benzer bir gÃ¶steri dÃ¼zenlemiÅŸti.
Paris ve Ã§evresinde demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ± duracak
Paris ve Ã§evresinin metro ve tramvay ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen RATP kurumu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da demiryollarÄ± ve kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmak ve destek iÃ§in 22 Mart'ta grev ve gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. RATP Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Paris metrosunun Ã¶zelleÅŸtirilmesi projesine de karÅŸÄ± Ã§Ä±karak 21 Mart akÅŸamÄ±ndan 23 Mart sabahÄ±na kadar grevde olacaklarÄ±nÄ± duyurdu.
Air France bir ay iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez greve gidecek
FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ise bir ay iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez greve gitme kararÄ± aldÄ±. Daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ve Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± politikasÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla greve giden pilotlar ile kabin ve yer hizmetleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Ã¼ye olduÄŸu 11 sendika, 23 Mart'ta yapÄ±lacak grevin ardÄ±ndan 30 Mart'ta da yeni bir greve gidileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Vergi artÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi protestolarÄ± devam edecek
Ãœlkede emeklilerin tepkisini Ã§eken vergi artÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi nedeniyle Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerden sonra, yine aynÄ± nedenle ve alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azalmasÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla yeni gÃ¶sterilerin Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
'Ä°lkbaharÄ± hayal edin' sloganÄ± tutmadÄ±
SeÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda "Ä°lkbaharÄ± hayal edin" sloganÄ± ile Ã¼lkesine refah ve huzuru getireceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veren CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, gÃ¶rev sÃ¼resindeki ilk ilkbaharÄ± grev ve gÃ¶steriler iÃ§inde geÃ§ireceÄŸi belirtilerek, sosyal Ã§alkantÄ±lara hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸi kaydediliyor.
BaÅŸkent Kabil'deki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Ulusal SeÃ§im Konseyi, FARC'Ä±n seÃ§im yardÄ±mÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± seÃ§imlerden 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ektiÄŸi Kolombiya TarÄ±m BankasÄ±na, konuyla ilgili Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. FARC, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile harcamanÄ±n tÃ¼m kalemlerini kamuoyu ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu duyurdu
Beyrut YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸince Ã¼lkenin kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde aÃ§Ä±lan merkezde, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, parlamentoda yapÄ±lan seÃ§imle ikinci dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Bir dizi konferans iÃ§in BelÃ§ikaâ€™ya giden Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu, BrÃ¼ksel HavaalanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tepkilerin ardÄ±ndan Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplarÄ±n bildirisinde, "Bizler DoÄŸu Guta'daki askeri gruplar olarak BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda ve siyasi sÃ¼reÃ§te yer almaya hazÄ±rÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika Adalet BakanÄ± Geens, caminin, Ã¼lke genelinde MÃ¼slÃ¼man toplumlarÄ± temsil eden BelÃ§ika Ä°slam Koordinasyon Kuruluna tahsis edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Yunanistan'Ä±n SEKAP tÃ¼tÃ¼n fabrikasÄ± Japonlara satÄ±ldÄ±
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± gÃ¶ndereceÄŸi iddialarÄ±nÄ± bir kez daha yalanladÄ±.
AB Komisyonu, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± "misilleme" listesini aÃ§Ä±kladÄ±. Listede gÄ±dadan giyime yÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.