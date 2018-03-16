Fransa'da ulaÅŸÄ±m grevlerle duracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rde greve gidilecek ve gÃ¶steriler dÃ¼zenlenecek.
Grev 36 gÃ¼n sÃ¼recek
Ulusal Demiryolu Åžirketi SNCF, hÃ¼kÃ¼metin reform kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla nisan ayÄ±ndan itibaren 36 gÃ¼n sÃ¼recek greve gidileceÄŸini ve haftada 2 gÃ¼n Ã¼lke genelindeki tren seferlerinde yavaÅŸlatma uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
CGT sendikasÄ± yÃ¶neticisi Laurent Brun, 22 Mart'ta Paris'te 25 bin kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ± bir protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleneceÄŸini ve hÃ¼kÃ¼metin reform kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi iÃ§in uygulanacak grevin sÃ¼resinin uzatÄ±labileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
120 bin memur kadrosu azaltÄ±lmasÄ±na tepki
Ãœlkede memurlarÄ±n Ã¼ye olduÄŸu 7 ayrÄ± sendika tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada ise aynÄ± gÃ¼n Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶sterinin dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi. HÃ¼kÃ¼metin tasarruf kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde 120 bin memur kadrosunun azaltÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± protesto eden memurlar, daha Ã¶nce de benzer bir gÃ¶steri dÃ¼zenlemiÅŸti.
Paris ve Ã§evresinde demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ± duracak
Paris ve Ã§evresinin metro ve tramvay ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen RATP kurumu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da demiryollarÄ± ve kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmak ve destek iÃ§in 22 Mart'ta grev ve gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. RATP Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Paris metrosunun Ã¶zelleÅŸtirilmesi projesine de karÅŸÄ± Ã§Ä±karak 21 Mart akÅŸamÄ±ndan 23 Mart sabahÄ±na kadar grevde olacaklarÄ±nÄ± duyurdu.
Air France bir ay iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez greve gidecek
FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ise bir ay iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez greve gitme kararÄ± aldÄ±. Daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ve Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± politikasÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla greve giden pilotlar ile kabin ve yer hizmetleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Ã¼ye olduÄŸu 11 sendika, 23 Mart'ta yapÄ±lacak grevin ardÄ±ndan 30 Mart'ta da yeni bir greve gidileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Vergi artÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi protestolarÄ± devam edecek
Ãœlkede emeklilerin tepkisini Ã§eken vergi artÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi nedeniyle Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerden sonra, yine aynÄ± nedenle ve alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azalmasÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla yeni gÃ¶sterilerin Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
'Ä°lkbaharÄ± hayal edin' sloganÄ± tutmadÄ±
SeÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda "Ä°lkbaharÄ± hayal edin" sloganÄ± ile Ã¼lkesine refah ve huzuru getireceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veren CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, gÃ¶rev sÃ¼resindeki ilk ilkbaharÄ± grev ve gÃ¶steriler iÃ§inde geÃ§ireceÄŸi belirtilerek, sosyal Ã§alkantÄ±lara hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸi kaydediliyor.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine son verdiÄŸi bildirildi.
Berlin'de, aralarÄ±nda bÃ¼rokratlarÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi, kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'nin yanÄ±ndaki meydanda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 derecede cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders ise iddialarÄ± yalanladÄ±.
UluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save The Children, iÃ§ savaÅŸÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n Ã¼lkelerini ziyaretinin ardÄ±ndan bu akÅŸam Ä°ran'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Berlinâ€™de kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacÄ±yla caminin yanÄ±ndaki meydanda Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivist Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilere ait ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a sergileniyor
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti