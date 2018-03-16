22:41, 16 Mart 2018 Cuma

Fransa'da ulaÅŸÄ±m grevlerle duracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

AA muhabirinin derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da sektÃ¶rde greve gidilecek ve gÃ¶steriler dÃ¼zenlenecek.

Grev 36 gÃ¼n sÃ¼recek

Ulusal Demiryolu Åžirketi SNCF, hÃ¼kÃ¼metin reform kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla nisan ayÄ±ndan itibaren 36 gÃ¼n sÃ¼recek greve gidileceÄŸini ve haftada 2 gÃ¼n Ã¼lke genelindeki tren seferlerinde yavaÅŸlatma uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

CGT sendikasÄ± yÃ¶neticisi Laurent Brun, 22 Mart'ta Paris'te 25 bin kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ± bir protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleneceÄŸini ve hÃ¼kÃ¼metin reform kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesi iÃ§in uygulanacak grevin sÃ¼resinin uzatÄ±labileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

120 bin memur kadrosu azaltÄ±lmasÄ±na tepki

Ãœlkede memurlarÄ±n Ã¼ye olduÄŸu 7 ayrÄ± sendika tarafÄ±ndan yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada ise aynÄ± gÃ¼n Paris'te bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶sterinin dÃ¼zenleneceÄŸi bildirildi. HÃ¼kÃ¼metin tasarruf kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde 120 bin memur kadrosunun azaltÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayÄ± protesto eden memurlar, daha Ã¶nce de benzer bir gÃ¶steri dÃ¼zenlemiÅŸti.

Paris ve Ã§evresinde demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ± duracak

Paris ve Ã§evresinin metro ve tramvay ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenen RATP kurumu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da demiryollarÄ± ve kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ± savunmak ve destek iÃ§in 22 Mart'ta grev ve gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. RATP Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Paris metrosunun Ã¶zelleÅŸtirilmesi projesine de karÅŸÄ± Ã§Ä±karak 21 Mart akÅŸamÄ±ndan 23 Mart sabahÄ±na kadar grevde olacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Air France bir ay iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez greve gidecek

FransÄ±z ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ise bir ay iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez greve gitme kararÄ± aldÄ±. Daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ve Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± politikasÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla greve giden pilotlar ile kabin ve yer hizmetleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Ã¼ye olduÄŸu 11 sendika, 23 Mart'ta yapÄ±lacak grevin ardÄ±ndan 30 Mart'ta da yeni bir greve gidileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Vergi artÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi protestolarÄ± devam edecek

Ãœlkede emeklilerin tepkisini Ã§eken vergi artÄ±ÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi nedeniyle Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerden sonra, yine aynÄ± nedenle ve alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼n azalmasÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla yeni gÃ¶sterilerin Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenleneceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

'Ä°lkbaharÄ± hayal edin' sloganÄ± tutmadÄ±

SeÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda "Ä°lkbaharÄ± hayal edin" sloganÄ± ile Ã¼lkesine refah ve huzuru getireceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veren CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, gÃ¶rev sÃ¼resindeki ilk ilkbaharÄ± grev ve gÃ¶steriler iÃ§inde geÃ§ireceÄŸi belirtilerek, sosyal Ã§alkantÄ±lara hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸi kaydediliyor.