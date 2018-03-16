GÃ¼ncelleme: 23:38, 16 Mart 2018 Cuma

ErdoÄŸan ile Stoltenberg telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Afrin'de terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte olan Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'yla ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda da bulundu.

ErdoÄŸan, sivillere zarar vermemeye bÃ¼yÃ¼k Ã¶zen gÃ¶stererek yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n DEAÅž'la mÃ¼cadeleye engel deÄŸil, bilakis bu mÃ¼cadelenin bir parÃ§asÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

TÃ¼rkiye'nin PYD/YPG, PKK, DEAÅž ve FETÃ– dahil terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin tÃ¼mÃ¼yle mÃ¼cadele ettiÄŸine iÅŸaret eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, NATO mÃ¼ttefiki kimi Ã¼lkelerin sÃ¶z konusu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin bazÄ±larÄ±na mÃ¼samahakar davranmalarÄ±nÄ±n ve terÃ¶r tehdidini adeta DEAÅžâ€™tan ibaret gibi telakki etmelerinin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici olduÄŸuna deÄŸindi.

ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin NATO deÄŸerlerine ve mÃ¼ttefiklik ruhuna baÄŸlÄ± kalmaya devam ettiÄŸini belirttiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli katkÄ±lar saÄŸladÄ±ÄŸÄ± NATOâ€™nun Ã¶nemli bir mÃ¼ttefiki olduÄŸunu vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, terÃ¶rle ortak mÃ¼cadelenin Ã¶nemine de deÄŸindiÄŸi kaydedildi.

ERDOÄžAN, PROÅžENKO Ä°LE TELEFONDA GÃ–RÃœÅžTÃœ

Ã–te yandan ErdoÄŸan, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.