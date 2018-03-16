GÃ¼ncelleme: 01:15, 17 Mart 2018 Cumartesi

Beyaz Saray'dan 'McMaster' yalanlamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymond McMaster'Ä± gÃ¶revden alacaÄŸÄ± iddialarÄ±na, "Åžu anda herhangi bir personel deÄŸiÅŸimi yok." sÃ¶zleriyle yanÄ±t verdi.

SÃ¶zcÃ¼ Sanders, Beyaz Saray'daki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde McMaster'Ä±n gÃ¶revden alÄ±nacaÄŸÄ± iddialarÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Sanders, "Åžu anda Beyaz Saray'da herhangi bir personel deÄŸiÅŸimi yok. Burada gÃ¶rev yapan kimse bu konuda endiÅŸeli olmasÄ±n." ifadesini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä±n gÃ¶revine son vermeye karar verdiÄŸi iddialarÄ± ABD basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer bulmuÅŸ, Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders ise bu iddialarÄ± Twitter hesabÄ±ndan yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.

KUZEY KORE'YE BASKI SÃœRECEK MESAJI

Sanders Ã¶te yandan, Kuzey Kore konusundaki bir soruya cevaben, ABD ile GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki yakÄ±n temasÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Pyongyang yÃ¶netimi Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± somut adÄ±mlarÄ± gÃ¶rene kadar sÃ¼rdÃ¼receklerini vurguladÄ±.

Bu sabah saatlerinde GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen Trump'Ä±n, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile en geÃ§ mayÄ±s ayÄ± sonuna kadar gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini, ancak bu Ã¼lkenin somut adÄ±mlar atmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi bildirilmiÅŸti.

GÃ¼ney Kore Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Chung Eui-Yong, geÃ§en hafta Beyaz Saray'da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gÃ¶rÃ¼ÅŸme davetini iletmiÅŸ, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n daveti kabul ettiÄŸini ve iki liderin en geÃ§ mayÄ±s ayÄ± sonuna kadar bir araya gelebileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.