Åžahin Alpay'Ä±n tahliyesine karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FETÃ–/PDY yayÄ±n organÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyuma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yÃ¶netici ve yazarlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu davada tutuklu yargÄ±lanan ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ± vermesinin ardÄ±ndan, durumu yeniden deÄŸerlendirilen gazeteci Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kapatÄ±lan Zaman gazetesi eski yazarlarÄ±ndan Åžahin Alpay hakkÄ±nda hak ihlali kararÄ± vermesinin ardÄ±ndan, davaya bakan Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Alpay'Ä±n tutukluluk durumunu yeniden ele aldÄ±.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±k Alpay hakkÄ±nda Anayasa Mahkemesi'nin ''kiÅŸi hÃ¼rriyeti ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine, kararÄ±n bir Ã¶rneÄŸinin baÅŸvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuÃ§larÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderilmesine'' ÅŸeklinde karar verildiÄŸinden, sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak tahliyesine oy birliÄŸiyle hÃ¼kmetti.
Heyet, tahliyesine karar verilen Alpay hakkÄ±nda, ''yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluÅŸan adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmasÄ±na da karar verdi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Ocak 2008'de, kapatÄ±lan Zaman gazetesi eski yazarlarÄ±ndan Åžahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvurularda, oy Ã§okluÄŸuyla hak ihlali kararÄ± vermiÅŸ, ihlalin sonuÃ§larÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kararÄ± ilgili yerel mahkemelere gÃ¶ndermiÅŸti. Ancak yerel mahkemeler, Altan ve Åžahin'in tutukluluk hallerinin devamÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.
YaptÄ±klarÄ± itiraz da reddedilen Altan ve Åžahin'in avukatlarÄ±, Anayasa Mahkemesi'ne tekrar bireysel baÅŸvuruda bulunarak, bu kez mÃ¼vekkillerinin "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ± nedeniyle kiÅŸi hÃ¼rriyeti ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi" iddiasÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Åžahin Alpay'Ä±n bu yeni baÅŸvurusunu bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¼ndem toplantÄ±sÄ±nda ele almÄ±ÅŸtÄ±.
Kurul, Alpay hakkÄ±nda, Anayasa Mahkemesi'nin verdiÄŸi hak ihlali kararÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ± nedeniyle Anayasa'nÄ±n 19. maddesinde dÃ¼zenlenen kiÅŸi hÃ¼rriyeti ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ± ile 36. maddesinde gÃ¼venceye alÄ±nan adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine oy birliÄŸiyle karar vermiÅŸti. YÃ¼ksek Mahkeme ayrÄ±ca, Alpay'a 20 bin lira tazminat Ã¶denmesine hÃ¼kmetmiÅŸti.
Tahliyesine karar verilen sanÄ±k Åžahin Alpay, FETÃ–/PDY'nin yayÄ±n organÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyuma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yÃ¶netici ve yazarlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu davada, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'', ''AnayasayÄ± ihlal'', "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' ve ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanÄ±yor.
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±â€‹.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi
MHP'li milletvekili Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu kalp krizi geÃ§irdi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TSK'nin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.TSK, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7102 sayÄ±lÄ± "SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Ã§ocuk istismarÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koruyucu Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Adana'da nevruz Ã¶ncesi kent genelinde PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 47 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
PTT ÅŸubeleri, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Cerablus, Ã‡obanbey (Rai) ve El-Bab'da hizmet vermeye baÅŸladÄ±