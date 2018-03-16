23:55, 16 Mart 2018 Cuma

Åžahin Alpay'Ä±n tahliyesine karar verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–/PDY yayÄ±n organÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyuma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yÃ¶netici ve yazarlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu davada tutuklu yargÄ±lanan ve Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ± vermesinin ardÄ±ndan, durumu yeniden deÄŸerlendirilen gazeteci Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, kapatÄ±lan Zaman gazetesi eski yazarlarÄ±ndan Åžahin Alpay hakkÄ±nda hak ihlali kararÄ± vermesinin ardÄ±ndan, davaya bakan Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Alpay'Ä±n tutukluluk durumunu yeniden ele aldÄ±.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±k Alpay hakkÄ±nda Anayasa Mahkemesi'nin ''kiÅŸi hÃ¼rriyeti ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine, kararÄ±n bir Ã¶rneÄŸinin baÅŸvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuÃ§larÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderilmesine'' ÅŸeklinde karar verildiÄŸinden, sanÄ±ÄŸÄ±n adli kontrol hÃ¼kÃ¼mleri uygulanarak tahliyesine oy birliÄŸiyle hÃ¼kmetti.

Heyet, tahliyesine karar verilen Alpay hakkÄ±nda, ''yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±'' ile ''konutunu terk etmeme''den oluÅŸan adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmasÄ±na da karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Ocak 2008'de, kapatÄ±lan Zaman gazetesi eski yazarlarÄ±ndan Åžahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvurularda, oy Ã§okluÄŸuyla hak ihlali kararÄ± vermiÅŸ, ihlalin sonuÃ§larÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in kararÄ± ilgili yerel mahkemelere gÃ¶ndermiÅŸti. Ancak yerel mahkemeler, Altan ve Åžahin'in tutukluluk hallerinin devamÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.

YaptÄ±klarÄ± itiraz da reddedilen Altan ve Åžahin'in avukatlarÄ±, Anayasa Mahkemesi'ne tekrar bireysel baÅŸvuruda bulunarak, bu kez mÃ¼vekkillerinin "Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ± nedeniyle kiÅŸi hÃ¼rriyeti ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi" iddiasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Åžahin Alpay'Ä±n bu yeni baÅŸvurusunu bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¼ndem toplantÄ±sÄ±nda ele almÄ±ÅŸtÄ±.

Kurul, Alpay hakkÄ±nda, Anayasa Mahkemesi'nin verdiÄŸi hak ihlali kararÄ±nÄ±n uygulanmamasÄ± nedeniyle Anayasa'nÄ±n 19. maddesinde dÃ¼zenlenen kiÅŸi hÃ¼rriyeti ve gÃ¼venliÄŸi hakkÄ± ile 36. maddesinde gÃ¼venceye alÄ±nan adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine oy birliÄŸiyle karar vermiÅŸti. YÃ¼ksek Mahkeme ayrÄ±ca, Alpay'a 20 bin lira tazminat Ã¶denmesine hÃ¼kmetmiÅŸti.

Tahliyesine karar verilen sanÄ±k Åžahin Alpay, FETÃ–/PDY'nin yayÄ±n organÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyuma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yÃ¶netici ve yazarlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu davada, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'', ''AnayasayÄ± ihlal'', "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' ve ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme'' suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanÄ±yor.