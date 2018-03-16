23:58, 16 Mart 2018 Cuma

AB, ABD'ye karÅŸÄ± misilleme listesini aÃ§Ä±kladÄ±





AB Komisyonu, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± "misilleme" listesini aÃ§Ä±kladÄ±. Listede gÄ±dadan giyime yÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± "misilleme" listesinde, fÄ±stÄ±k ezmesi, portakal suyu, tÃ¼tÃ¼n, kot pantolon, motosiklet ve Ã§eÅŸitli Ã§elik Ã¼rÃ¼nler yer aldÄ±. AB Komisyonu, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± misilleme yapÄ±lacak Ã¼rÃ¼nler listesini yayÄ±nladÄ±. Listede hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor? Toplam 10 sayfalÄ±k listede AB'nin ABD'ye yanÄ±t olarak yÃ¼zde 25 gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aralarÄ±nda mÄ±sÄ±r, barbunya, pirinÃ§, mÄ±sÄ±r gevreÄŸi, fÄ±stÄ±k ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tÃ¼tÃ¼n, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabÄ±, lavabo, merdiven, vantilatÃ¶r, motosiklet, yat, tekne, tÃ¼p ve Ã§elik gibi yÃ¼zlerce farklÄ± Ã¼rÃ¼ne yer verildi. ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirileceÄŸini duyurmasÄ± Ã¼zerine AB, ABD'nin bÃ¶lgeye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracata karÅŸÄ± Ã¶nlemler alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. ABD 'gerÃ§ek dostlara' esneklik gÃ¶sterecek ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerÃ§ek dostlara" bÃ¼yÃ¼k esneklik gÃ¶sterileceÄŸini aÃ§Ä±klayan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kanada ve Meksika'nÄ±n devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ± (NAFTA) mÃ¼zakereleri nedeniyle ÅŸimdilik sÃ¶z konusu vergilerden muaf tutulacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. ABD tarafÄ±ndan muaf tutulacak Ã¼lkeler arasÄ±na Avustralya da eklenmiÅŸti. AB, ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Ãœyesi Cecilia MalmstrÃ¶m ve ABD Ticaret BakanÄ± Wilbur Ross, gelecek hafta gÃ¼mrÃ¼k vergileri ve diÄŸer ticaret konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere buluÅŸacak.

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