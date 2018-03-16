AB, ABD'ye karÅŸÄ± misilleme listesini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± "misilleme" listesinde, fÄ±stÄ±k ezmesi, portakal suyu, tÃ¼tÃ¼n, kot pantolon, motosiklet ve Ã§eÅŸitli Ã§elik Ã¼rÃ¼nler yer aldÄ±.
AB Komisyonu, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± misilleme yapÄ±lacak Ã¼rÃ¼nler listesini yayÄ±nladÄ±.
Listede hangi Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor?
Toplam 10 sayfalÄ±k listede AB'nin ABD'ye yanÄ±t olarak yÃ¼zde 25 gÃ¼mrÃ¼k vergisi uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aralarÄ±nda mÄ±sÄ±r, barbunya, pirinÃ§, mÄ±sÄ±r gevreÄŸi, fÄ±stÄ±k ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tÃ¼tÃ¼n, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabÄ±, lavabo, merdiven, vantilatÃ¶r, motosiklet, yat, tekne, tÃ¼p ve Ã§elik gibi yÃ¼zlerce farklÄ± Ã¼rÃ¼ne yer verildi.
ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri getirileceÄŸini duyurmasÄ± Ã¼zerine AB, ABD'nin bÃ¶lgeye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracata karÅŸÄ± Ã¶nlemler alacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
ABD 'gerÃ§ek dostlara' esneklik gÃ¶sterecek
ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerÃ§ek dostlara" bÃ¼yÃ¼k esneklik gÃ¶sterileceÄŸini aÃ§Ä±klayan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kanada ve Meksika'nÄ±n devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ± (NAFTA) mÃ¼zakereleri nedeniyle ÅŸimdilik sÃ¶z konusu vergilerden muaf tutulacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. ABD tarafÄ±ndan muaf tutulacak Ã¼lkeler arasÄ±na Avustralya da eklenmiÅŸti.
AB, ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Ãœyesi Cecilia MalmstrÃ¶m ve ABD Ticaret BakanÄ± Wilbur Ross, gelecek hafta gÃ¼mrÃ¼k vergileri ve diÄŸer ticaret konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere buluÅŸacak.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± gÃ¶ndereceÄŸi iddialarÄ±nÄ± bir kez daha yalanladÄ±.
AB Komisyonu, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± "misilleme" listesini aÃ§Ä±kladÄ±. Listede gÄ±dadan giyime yÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun Somali Ulusal Ordusuna yÃ¶nelik reformlar kapsamÄ±nda 18 ordu komutanÄ±nÄ±n gÃ¶revlerine son verdiÄŸi bildirildi.
Berlin'de, aralarÄ±nda bÃ¼rokratlarÄ±n da bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi, kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'nin yanÄ±ndaki meydanda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 derecede cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders ise iddialarÄ± yalanladÄ±.
UluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu Save The Children, iÃ§ savaÅŸÄ±n 7. yÄ±lÄ±nda Suriye'de Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 50 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼nde ortalama 37 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n Ã¼lkelerini ziyaretinin ardÄ±ndan bu akÅŸam Ä°ran'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Berlinâ€™de kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacÄ±yla caminin yanÄ±ndaki meydanda Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±