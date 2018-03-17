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01:14, 17 Mart 2018 Cumartesi

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TSK'dan Afrin hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama
TSK'dan Afrin hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu bildirdi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sivil/masumlara ve Ã§evreye kesinlikle zarar verilmeyecek ÅŸekilde icra edildiÄŸinin altÄ± Ã§izilerek, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular TSK Afrin Zeytin DalÄ±
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