01:14, 17 Mart 2018 Cumartesi

TSK'dan Afrin hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama





TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu bildirdi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sivil/masumlara ve Ã§evreye kesinlikle zarar verilmeyecek ÅŸekilde icra edildiÄŸinin altÄ± Ã§izilerek, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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