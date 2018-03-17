TSK'dan Afrin hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu bildirdi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sivil/masumlara ve Ã§evreye kesinlikle zarar verilmeyecek ÅŸekilde icra edildiÄŸinin altÄ± Ã§izilerek, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±â€‹.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi
MHP'li milletvekili Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu kalp krizi geÃ§irdi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TSK'nin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.TSK, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7102 sayÄ±lÄ± "SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Ã§ocuk istismarÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koruyucu Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Adana'da nevruz Ã¶ncesi kent genelinde PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 47 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
PTT ÅŸubeleri, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Cerablus, Ã‡obanbey (Rai) ve El-Bab'da hizmet vermeye baÅŸladÄ±