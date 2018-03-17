Güncelleme: 01:59, 17 Mart 2018 Cumartesi

'Türkiye'de iş yapmak, Fransa'dan daha kolay'

Resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde Türk iş adamları ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Türk gazetecilere açıklama yapan Bakan Tüfenkci, "Gerek ihracata yönelik, gerekse burada yatırım yapma noktasında karşılaştıkları güçlükler açısından hepsinin (Türk iş adamları) ortak öngörüsü 'Fransa'da iş yapmak çok kolay değil. Türkiye'de iş yapmak çok daha kolay'. Bu Türkiye için esasında çok sevindirici bir unsur." dedi.

Fransa'daki Türk iş adamlarının burada kalıcı olmaları gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, "İş adamları karşılaştıkları sorunları başta büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza iletmeliler. Onlara, her türlü desteğin kendilerine verildiğini ve verilmeye de devam edeceğini ifade ettik." diye konuştu.

İş adamlarıyla Fransa ile Türkiye arasındaki ihracat ve ithalat hacmini nasıl daha fazla artırabileceklerini konuştuklarını kaydeden Bülent Tüfenkci, başarılı bir görüşme olduğunu belirtti.

Fransa'da yaşayan Türk girişimci ve yatırımcıların bazı aksaklık ve zorlukları toplantıda dile getirdiklerini kaydeden Tüfenkci, "Bu noktada, firmalarımızın büyümeleri noktasında, test veya belge noktasında sıkıntıları olduklarını ifade ettiler. Bununla ilgili biz zaten Ekonomi Bakanlığı üzerinden hükümet olarak desteklerimizi açıklamıştık. Gördük ki bilgilendirme eksiği var. Bu bilgilendirme eksiğini de daha sık toplantılar yaparak gidermeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Gıda ve tarım ürünleri bakımından dünyanın en büyük pazarı olan Rungis Uluslararası Pazarı'nı sabah saatlerinde ziyaret ettiklerini hatırlatan Bakan Tüfenkci, Rungis'in Türkiye'de meyve ve sebze ticaretiyle ilgili yürüttükleri çalışmalara benzer bir model olduğunu ifade etti.

Tüfenkci, bakanlıklar arası yürütülen ortak çalışmalar sonrasında toptancı halleriyle ilgili yasa tasarısını nihayetlendirip, önümüzdeki süreçte Meclise sevk edeceklerini söyledi.

Fransa Gıda ve Tarım Bakanı Stephane Travert ile de görüştüğünü aktaran Bülent Tüfenkci, özellikle tarımsal ürünlerin ticari noktasında yapılacak işleri ve atılacak adımları konuştuklarını ve mutabakat sağladıklarını da bildirdi.