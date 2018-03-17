TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 17 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.
(Mardin/12.00/DiyarbakÄ±r/15.00/16.30)Â
2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, UluslararasÄ± Denizcilik Zirvesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumu, DÃ¼nya Denizcilik Ãœniversitesi (WMU) YÃ¶netim Kurulu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±sÄ± ile partisinin KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ve ArnavutkÃ¶y 6. olaÄŸan ilÃ§e kongrelerine iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/09.30/11.00/15.00/17.00)Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Ä°nsan ve Medeniyet Hareketi tarafÄ±ndan Bahariye Mevlevihanesi'nde dÃ¼zenlenecek "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ve Adalet" konferansÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/16.00)Â
2- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, DSÄ° toplantÄ± salonunda, kentte devam eden ve planlanan saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi toplantÄ±ya katÄ±lacak.
(Samsun/14.00)Â Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, spor kampÃ¼sÃ¼, aÃ§Ä±k spor alanlarÄ±, DÃ¼zce Spor Salonu, DÃ¼zce Ãœniversitesi Hastanesi Dr. Talat BahÃ§ebaÅŸÄ± BinasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak, valilikteki toplantÄ±ya iÅŸtirak edecek.
(DÃ¼zce/12.00-15.00)Â
2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ege BÃ¶lgesi belediye baÅŸkanlarÄ±yla istiÅŸare toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Denizli/10.30)Â Â
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Haymana'da dÃ¼zenlenen 34. Ä°l MÃ¼ftÃ¼leri Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸâ€™Ä±n oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda sonuÃ§ bildirgesinin okunmasÄ±yla sona erecek.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor ve FenerbahÃ§e-Galatasaray maÃ§larÄ± oynanacak.
(Ankara/13.30/Bursa/16.00/Ä°stanbul/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasÄ±nda Gaziantepspor-TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor, Ã‡aykur Rizespor-Adanaspor, Grandmedical Manisaspor-GaziÅŸehir Gaziantep ve AltÄ±nordu-Denizlispor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Gaziantep/Rize/13.00/Manisa/Ä°zmir/15.30)(FotoÄŸraflÄ±)
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Trabzonspor-Gaziantep Basketbol, TOFAÅž-Banvit ve EskiÅŸehir Basket-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.
(Ä°stanbul/13.00/Trabzon/15.15/Bursa/17.00/EskiÅŸehir/20.15)Â
4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±, Adana ASKÄ°-Ä°stanbul Ãœniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Galatasaray-Ã‡ukurova Basketbol ve Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi-Canik Belediyespor maÃ§larÄ±na sahne olacak.
(Adana/Ankara/14.00/Ä°stanbul/15.00/Kayseri/16.00)Â
5- Voleybol Efeler Ligi play-off yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile Halkbank, Haldun AlagaÅŸ Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/17.00) (
6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Burhan Felek Spor Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul/14.00)Â
7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8.'lik turu ilk maÃ§Ä±nda NilÃ¼fer Belediyespor ile Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Bursa/17.30)Â
8- Voleybol Efeler Ligi play-off 5-8.'lik turunda Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ-Ziraat BankasÄ± ve Maliye Piyango-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± oynanacak.
(Afyonkarahisar/14.00/Ankara/15.00)Â
9- Spor Toto 2 ve 3. Lig'de 27. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlayacak.
Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburiâ€™yi ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 46. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu 62. Oturumu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, fuarda yer alan TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± ziyaret edecek. TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak.
Ã‡in Ulusal Halk Kongresi toplantÄ±larÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resi sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylanacak.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ 5. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TÃ¼rkiye-Malezya Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Birinci Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mlerine katÄ±lacak.
8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki etkinlikler takip edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Tufan ErhÃ¼rman'Ä± resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, konuk baÅŸbakan onuruna resmi Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek
BirleÅŸmiÅŸ Milletler UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Temmuz 2017 ve Ocak 2018 arasÄ±nda Suriye'deki insani duruma iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporunu aÃ§Ä±klayacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin MuÄŸla 5. OlaÄŸan Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcileriyle bir araya gelecek, Åžuhut doÄŸal gaz hattÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, AK Parti 83. Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±sÄ±na ve 5. Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. BatÄ± Afrika turu kapsamÄ±nda Senegal'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ziyaretinin son duraÄŸÄ± Mali'nin baÅŸkenti Bamako'ya geÃ§ecek.