09:07, 17 Mart 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 17 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.

(Mardin/12.00/DiyarbakÄ±r/15.00/16.30)Â

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, UluslararasÄ± Denizcilik Zirvesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumu, DÃ¼nya Denizcilik Ãœniversitesi (WMU) YÃ¶netim Kurulu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±sÄ± ile partisinin KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ve ArnavutkÃ¶y 6. olaÄŸan ilÃ§e kongrelerine iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/09.30/11.00/15.00/17.00)Â

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Ä°nsan ve Medeniyet Hareketi tarafÄ±ndan Bahariye Mevlevihanesi'nde dÃ¼zenlenecek "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi ve Adalet" konferansÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/16.00)Â

2- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, DSÄ° toplantÄ± salonunda, kentte devam eden ve planlanan saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi toplantÄ±ya katÄ±lacak.

(Samsun/14.00)Â Â

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, spor kampÃ¼sÃ¼, aÃ§Ä±k spor alanlarÄ±, DÃ¼zce Spor Salonu, DÃ¼zce Ãœniversitesi Hastanesi Dr. Talat BahÃ§ebaÅŸÄ± BinasÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak, valilikteki toplantÄ±ya iÅŸtirak edecek.

(DÃ¼zce/12.00-15.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ege BÃ¶lgesi belediye baÅŸkanlarÄ±yla istiÅŸare toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Denizli/10.30)Â Â

GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Haymana'da dÃ¼zenlenen 34. Ä°l MÃ¼ftÃ¼leri Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸâ€™Ä±n oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda sonuÃ§ bildirgesinin okunmasÄ±yla sona erecek.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor ve FenerbahÃ§e-Galatasaray maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ankara/13.30/Bursa/16.00/Ä°stanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasÄ±nda Gaziantepspor-TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor, Ã‡aykur Rizespor-Adanaspor, Grandmedical Manisaspor-GaziÅŸehir Gaziantep ve AltÄ±nordu-Denizlispor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Gaziantep/Rize/13.00/Manisa/Ä°zmir/15.30)(FotoÄŸraflÄ±)

3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Trabzonspor-Gaziantep Basketbol, TOFAÅž-Banvit ve EskiÅŸehir Basket-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/13.00/Trabzon/15.15/Bursa/17.00/EskiÅŸehir/20.15)Â

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 21. haftasÄ±, Adana ASKÄ°-Ä°stanbul Ãœniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Galatasaray-Ã‡ukurova Basketbol ve Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi-Canik Belediyespor maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Adana/Ankara/14.00/Ä°stanbul/15.00/Kayseri/16.00)Â

5- Voleybol Efeler Ligi play-off yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile Halkbank, Haldun AlagaÅŸ Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/17.00) (

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, Burhan Felek Spor Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul/14.00)Â

7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8.'lik turu ilk maÃ§Ä±nda NilÃ¼fer Belediyespor ile Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Bursa/17.30)Â

8- Voleybol Efeler Ligi play-off 5-8.'lik turunda Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ-Ziraat BankasÄ± ve Maliye Piyango-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± oynanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/Ankara/15.00)Â

9- Spor Toto 2 ve 3. Lig'de 27. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlayacak.

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