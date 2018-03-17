Japonlar Yunanistan'da fabrika satÄ±n aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunan asÄ±llÄ± Rus iÅŸadamÄ± Ä°van Savvidisâ€™e ait Donskoy Tabacâ€™Ä±n (DT), 1,6 milyar dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Japan Tobacco Ä°nch. (JPI) ÅŸirketine satÄ±lmasÄ± konusunda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
Ä°skeÃ§eâ€™deki Yunan TÃ¼tÃ¼n EndÃ¼strisi (SEKAP) tÃ¼tÃ¼n fabrikasÄ±nÄ±n da ait olduÄŸu DTâ€™nin Japon ÅŸirketine satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, taraflar arasÄ±nda bugÃ¼n imzalanan sÃ¶zleÅŸmenin yetkili antitrÃ¶st otoriteler tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlanacaÄŸÄ± bildirildi.
SEKAP YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Arthur Davidyan Yunan basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, JTI ile imzalanan sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re DT'nin bir yan kuruluÅŸu olan SEKAPâ€™Ä±n Ã§oÄŸunluk hisselerinin de Japon ÅŸirketin mÃ¼lkiyetine geÃ§tiÄŸini belirterek, DTâ€™nin, JTI ile imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n iyi incelenmiÅŸ giriÅŸimci bir hareket olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°skeÃ§e kentinde 1975 yÄ±lÄ±nda kurulan SEKAPâ€™Ä±n Yunan ATE Bankâ€™a ait hisseleri 2013â€™te Savvidisâ€™e ait DT tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SEKAPâ€™Ä±n Ã¶zelleÅŸtirme ihalesine TÃ¼rkiyeâ€™den Seba DÄ±ÅŸ Ticaret de girmiÅŸti.
BaÅŸkent Kabil'deki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Ulusal SeÃ§im Konseyi, FARC'Ä±n seÃ§im yardÄ±mÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± seÃ§imlerden 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ektiÄŸi Kolombiya TarÄ±m BankasÄ±na, konuyla ilgili Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. FARC, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile harcamanÄ±n tÃ¼m kalemlerini kamuoyu ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu duyurdu
Beyrut YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸince Ã¼lkenin kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde aÃ§Ä±lan merkezde, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, parlamentoda yapÄ±lan seÃ§imle ikinci dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Bir dizi konferans iÃ§in BelÃ§ikaâ€™ya giden Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu, BrÃ¼ksel HavaalanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tepkilerin ardÄ±ndan Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplarÄ±n bildirisinde, "Bizler DoÄŸu Guta'daki askeri gruplar olarak BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda ve siyasi sÃ¼reÃ§te yer almaya hazÄ±rÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika Adalet BakanÄ± Geens, caminin, Ã¼lke genelinde MÃ¼slÃ¼man toplumlarÄ± temsil eden BelÃ§ika Ä°slam Koordinasyon Kuruluna tahsis edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Yunanistan'Ä±n SEKAP tÃ¼tÃ¼n fabrikasÄ± Japonlara satÄ±ldÄ±
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± gÃ¶ndereceÄŸi iddialarÄ±nÄ± bir kez daha yalanladÄ±.
AB Komisyonu, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± "misilleme" listesini aÃ§Ä±kladÄ±. Listede gÄ±dadan giyime yÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.