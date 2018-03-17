09:18, 17 Mart 2018 Cumartesi

Japonlar Yunanistan'da fabrika satÄ±n aldÄ±





Yunanistan'Ä±n SEKAP tÃ¼tÃ¼n fabrikasÄ± Japonlara satÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunan asÄ±llÄ± Rus iÅŸadamÄ± Ä°van Savvidisâ€™e ait Donskoy Tabacâ€™Ä±n (DT), 1,6 milyar dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Japan Tobacco Ä°nch. (JPI) ÅŸirketine satÄ±lmasÄ± konusunda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. Ä°skeÃ§eâ€™deki Yunan TÃ¼tÃ¼n EndÃ¼strisi (SEKAP) tÃ¼tÃ¼n fabrikasÄ±nÄ±n da ait olduÄŸu DTâ€™nin Japon ÅŸirketine satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, taraflar arasÄ±nda bugÃ¼n imzalanan sÃ¶zleÅŸmenin yetkili antitrÃ¶st otoriteler tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlanacaÄŸÄ± bildirildi. SEKAP YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Arthur Davidyan Yunan basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, JTI ile imzalanan sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re DT'nin bir yan kuruluÅŸu olan SEKAPâ€™Ä±n Ã§oÄŸunluk hisselerinin de Japon ÅŸirketin mÃ¼lkiyetine geÃ§tiÄŸini belirterek, DTâ€™nin, JTI ile imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n iyi incelenmiÅŸ giriÅŸimci bir hareket olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°skeÃ§e kentinde 1975 yÄ±lÄ±nda kurulan SEKAPâ€™Ä±n Yunan ATE Bankâ€™a ait hisseleri 2013â€™te Savvidisâ€™e ait DT tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SEKAPâ€™Ä±n Ã¶zelleÅŸtirme ihalesine TÃ¼rkiyeâ€™den Seba DÄ±ÅŸ Ticaret de girmiÅŸti.

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