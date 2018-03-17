09:24, 17 Mart 2018 Cumartesi

BelÃ§ika, BrÃ¼ksel Ulu Cami'nin kontrolÃ¼nÃ¼ Suudilerden aldÄ±





BelÃ§ika Adalet BakanÄ± Geens, caminin, Ã¼lke genelinde MÃ¼slÃ¼man toplumlarÄ± temsil eden BelÃ§ika Ä°slam Koordinasyon Kuruluna tahsis edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ika HÃ¼kÃ¼meti, 1967 yÄ±lÄ±nda enerji anlaÅŸmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda BrÃ¼ksel Ulu Cami'yi 99 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Suudi Arabistan'a tahsis eden anlaÅŸmayÄ± feshettiÄŸini duyurdu. Konuya iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan BelÃ§ika Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon, BelÃ§ika HÃ¼kÃ¼meti'nin Suudi Arabistan'la varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± feshetme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, caminin BelÃ§ika HÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan kontrol edileceÄŸini belirtti. Jambon, BelÃ§ika'da Ä°slam eÄŸitiminde yabancÄ± Ã¼lkelerin mÃ¼dahelesini azaltmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Bu ÅŸekilde Selefi ve ÅŸiddet iÃ§eren aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele etmiÅŸ oluyoruz." ifadesini kullandÄ±. BelÃ§ika Adalet BakanÄ± Koen Geens de caminin Ã¼lke genelinde MÃ¼slÃ¼man toplumlarÄ± temsil eden BelÃ§ika Ä°slam Koordinasyon Kuruluna tahsis edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. GeÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda BelÃ§ika MÃ¼lteci ve GÃ¶Ã§ BakanÄ± Theo Francken, BrÃ¼ksel Ulu Cami'nin Suudi imamÄ±nÄ±n oturum iznini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Din adamÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmede bulunan Francken, "Ä°mamÄ±n Selefi olduÄŸu, radikalleÅŸtiÄŸi, toplumumuz ve ulusal gÃ¼venliÄŸimize tehdit oluÅŸturduÄŸuna dair oldukÃ§a net iÅŸaretler var." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. BelÃ§ika HÃ¼kÃ¼meti 1967 yÄ±lÄ±nda enerji anlaÅŸmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Suudi Arabistan'a BrÃ¼ksel Ulu Cami binasÄ±nÄ± 99 yÄ±l boyuncu kira bedeli Ã¶demeden kullanmasÄ±na imkan tanÄ±yacak bir anlaÅŸmaya imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

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