DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplar CeyÅŸÃ¼'l Ä°slam, Feylak Er-Rahman ve Ahraru'ÅŸ Åžam, bir bildiri yayÄ±nladÄ±.
Askeri gruplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar Ã¼zerine, bizler DoÄŸu Guta'daki askeri gruplar olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda ve siyasi sÃ¼reÃ§te yer almaya hazÄ±rÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Cenevre'de BM'nin denetiminde, BM'nin ateÅŸkes kararÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 2401 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n mekanizmalarÄ±nÄ± ve hayata geÃ§iriliÅŸini, Rus tarafÄ±yla doÄŸrudan mÃ¼zakere etmeye hazÄ±r olunduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "HalkÄ±mÄ±zÄ± koruma adÄ±na meÅŸru hakkÄ±mÄ±z var. Tehcir ve demografik yapÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini karÅŸÄ±yÄ±z. Sivillere gÃ¶nderilecek BM yardÄ±mlarÄ±nÄ±n giriÅŸine gÃ¼vence verilmeli." denildi.
BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. "Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Â
Â
BaÅŸkent Kabil'deki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Ulusal SeÃ§im Konseyi, FARC'Ä±n seÃ§im yardÄ±mÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± seÃ§imlerden 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ektiÄŸi Kolombiya TarÄ±m BankasÄ±na, konuyla ilgili Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. FARC, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile harcamanÄ±n tÃ¼m kalemlerini kamuoyu ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu duyurdu
Beyrut YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸince Ã¼lkenin kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde aÃ§Ä±lan merkezde, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, parlamentoda yapÄ±lan seÃ§imle ikinci dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Bir dizi konferans iÃ§in BelÃ§ikaâ€™ya giden Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu, BrÃ¼ksel HavaalanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tepkilerin ardÄ±ndan Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplarÄ±n bildirisinde, "Bizler DoÄŸu Guta'daki askeri gruplar olarak BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda ve siyasi sÃ¼reÃ§te yer almaya hazÄ±rÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
BelÃ§ika Adalet BakanÄ± Geens, caminin, Ã¼lke genelinde MÃ¼slÃ¼man toplumlarÄ± temsil eden BelÃ§ika Ä°slam Koordinasyon Kuruluna tahsis edileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Yunanistan'Ä±n SEKAP tÃ¼tÃ¼n fabrikasÄ± Japonlara satÄ±ldÄ±
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± gÃ¶ndereceÄŸi iddialarÄ±nÄ± bir kez daha yalanladÄ±.
AB Komisyonu, ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilave gÃ¼mrÃ¼k vergilerine karÅŸÄ± "misilleme" listesini aÃ§Ä±kladÄ±. Listede gÄ±dadan giyime yÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor.
Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra emekliler ve memurlar da grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kuzey Kore'den sÃ¶z deÄŸil somut adÄ±m beklendiÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.
PYD/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in Afrin'den gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayrÄ±labilen bir aileden 6 kiÅŸi, sÄ±ÄŸÄ±nmak iÃ§in girdikleri bir evin halÄ±larÄ± altÄ±na tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ±n infilak etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Mevo Dothan Yahudi yerleÅŸim birimi yakÄ±nÄ±nda bir Filistinli tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len araÃ§lÄ± saldÄ±rÄ±da iki Ä°srail askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼Ã§ kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.