09:34, 17 Mart 2018 Cumartesi

DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin baÅŸkenti Åžam'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplar CeyÅŸÃ¼'l Ä°slam, Feylak Er-Rahman ve Ahraru'ÅŸ Åžam, bir bildiri yayÄ±nladÄ±.

Askeri gruplarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar Ã¼zerine, bizler DoÄŸu Guta'daki askeri gruplar olarak BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda ve siyasi sÃ¼reÃ§te yer almaya hazÄ±rÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Cenevre'de BM'nin denetiminde, BM'nin ateÅŸkes kararÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren 2401 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n mekanizmalarÄ±nÄ± ve hayata geÃ§iriliÅŸini, Rus tarafÄ±yla doÄŸrudan mÃ¼zakere etmeye hazÄ±r olunduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "HalkÄ±mÄ±zÄ± koruma adÄ±na meÅŸru hakkÄ±mÄ±z var. Tehcir ve demografik yapÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini karÅŸÄ±yÄ±z. Sivillere gÃ¶nderilecek BM yardÄ±mlarÄ±nÄ±n giriÅŸine gÃ¼vence verilmeli." denildi.

BMGK, 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti. "Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±p, son aylarda da saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, yÃ¼zlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanser hastasÄ±. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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