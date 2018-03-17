GÃ¼ncelleme: 09:50, 17 Mart 2018 Cumartesi

BrÃ¼ksel polisi Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu Hoca'yÄ± serbest bÄ±raktÄ±





Bir dizi konferans iÃ§in BelÃ§ikaâ€™ya giden Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu, BrÃ¼ksel HavaalanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tepkilerin ardÄ±ndan Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiyeâ€™nin â€˜ZeytindalÄ± HarekatÄ±â€™na ilk gÃ¼nden itibaren destek veren sohbetlerinde sÃ¼rekli TÃ¼rk gÃ¼venlik kuvvetlerinin yanÄ±nda yer alan aÃ§Ä±klamalar yapan Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu Hoca, Cuma NamazÄ± kÄ±ldÄ±rmak ve Avrupaâ€™da bir dizi sohbet vermek iÃ§in gittiÄŸi BrÃ¼kselâ€™de eÅŸi ile birlikte gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 12 saat gÃ¶zaltÄ±nda tutulan BalkanlÄ±oÄŸlu gelen tepkilerin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu kimdir? Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu, 1958 senesinde Sungurluâ€™ya baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ±fÄ±ndÄ±klÄ±â€™da dÃ¼nyaya geldi. 1977 senesinde Ã‡orum Ä°mam-Hatip Lisesiâ€™ni bitirdi. 1986 senesinde girdiÄŸi Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesiâ€™ni yarÄ±da bÄ±raktÄ±. 1983â€²de de Fatih MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± AcemoÄŸlu Camiiâ€™nde gÃ¶rev aldÄ±. Bu dÃ¶nemde Fatih Din GÃ¶revlileri Dernek BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

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