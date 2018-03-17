09:57, 17 Mart 2018 Cumartesi

Ã‡in'de ikinci Åži Cinping dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, parlamentoda yapÄ±lan seÃ§imle ikinci dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi.

BaÅŸkent Pekin'deki BÃ¼yÃ¼k Halk Salonu'nda yapÄ±lan Ã‡in Ulusal Halk Kongresi (Ã‡UHK) 13. DÃ¶nem 1. Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±ndaÂ 2 bin 970 delegenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada Åži Cinping oylarÄ±n tamamÄ±nÄ± alarak yeniden hem Ã¼lkenin Devlet BaÅŸkanÄ± hem de Ã‡in Merkezi Askeri Komisyonu BaÅŸkanÄ± oldu.

Devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterilen eski yolsuzlukla mÃ¼cadele kampanyasÄ± sorumlusu Vang Ã‡iÅŸan ise 2 bin 969 oy alarak yeni devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± seÃ§ildi. ArdÄ±ndan tÃ¶ren kÄ±tasÄ±nÄ±n selamladÄ±ÄŸÄ± Åži ve Vang kÃ¼rsÃ¼ye gelerek anayasa Ã¼zerine yemin etti.

SÃ¶z konusu seÃ§imle Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, 2018-2023 dÃ¶neminde baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼recek. Ã–te yandan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geÃ§erli olan 10 yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã‡UHK'da geÃ§en hafta kabul edilmiÅŸti.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin kabul edilmesiyle Åži Cinping, ikinci dÃ¶nem gÃ¶rev sÃ¼resinin dolacaÄŸÄ± 2023'den sonra da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na devam edebilecek.

Ãœlkenin kurucu lideri Mao ZÄ±dong'dan sonra en gÃ¼Ã§lÃ¼ lider konumuna gelen Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, Ã‡KP Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon BaÅŸkanÄ± gÃ¶revlerini de Ã¼stleniyor.

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Mart 2013'te Hu Cintao'dan devralmÄ±ÅŸtÄ±.

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