LÃ¼bnan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde "OsmanlÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi"nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirilen OsmanlÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi, Beyrut Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ve Ã¼lkedeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Mekarim el-Ahlak DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸinde kuruldu.
Merkezin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Beyrut YEE MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reha Ermumcu, tarih alanÄ±nda kitaplara ve OsmanlÄ± belgelerine bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu sÃ¶yledi.
LÃ¼bnan Ãœniversitesinde geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenim bÃ¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ermumcu, Ã¼Ã§ yÄ±l sonra mezun olacak Ã¶ÄŸrencilerin Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rkÃ§e ve OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esini Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olacaklarÄ±nÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimlerinin ardÄ±ndan doÄŸru bir ÅŸekilde tarih yazÄ±mÄ±na katkÄ±da bulunacaklarÄ±nÄ± belirtti.
Ermumcu, YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸinde TrablusÅŸam'da yakÄ±nda OsmanlÄ± vesikalarÄ± sergisi aÃ§acaklarÄ±nÄ± duyurdu.
TrablusÅŸam kentinin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Ermumcu, OsmanlÄ± Devleti'nin bu kente bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem gÃ¶sterdiÄŸini dile getirerek, "Bizler bu kentle din, kÃ¼ltÃ¼r ve gÃ¼nlÃ¼k birÃ§ok konuda ortak noktalarÄ± paylaÅŸÄ±yoruz." dedi.
Mekarim el-Ahlak DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Muhammed ReÅŸid el-Mikati de merkezin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ hedefinin TÃ¼rkiye-LÃ¼bnan iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi olduÄŸunu vurguladÄ±.
AyrÄ±ca aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihinin OsmanlÄ± vesikalarÄ± olmaksÄ±zÄ±n doÄŸru bir ÅŸekilde yazÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±na dair konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±.
TÃ¶rene, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) Beyrut KoordinatÃ¶rÃ¼ Serhat KÃ¼Ã§Ã¼kkurt ve tarih araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ilgi duyan seÃ§kin bir kalabalÄ±k katÄ±ldÄ±.
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BaÅŸkent Kabil'deki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Ulusal SeÃ§im Konseyi, FARC'Ä±n seÃ§im yardÄ±mÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± seÃ§imlerden 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ektiÄŸi Kolombiya TarÄ±m BankasÄ±na, konuyla ilgili Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. FARC, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile harcamanÄ±n tÃ¼m kalemlerini kamuoyu ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu duyurdu
Beyrut YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸince Ã¼lkenin kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde aÃ§Ä±lan merkezde, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, parlamentoda yapÄ±lan seÃ§imle ikinci dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Bir dizi konferans iÃ§in BelÃ§ikaâ€™ya giden Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu, BrÃ¼ksel HavaalanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tepkilerin ardÄ±ndan Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplarÄ±n bildirisinde, "Bizler DoÄŸu Guta'daki askeri gruplar olarak BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda ve siyasi sÃ¼reÃ§te yer almaya hazÄ±rÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
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Yunanistan'Ä±n SEKAP tÃ¼tÃ¼n fabrikasÄ± Japonlara satÄ±ldÄ±
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± gÃ¶ndereceÄŸi iddialarÄ±nÄ± bir kez daha yalanladÄ±.
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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, eski ajan Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesi emrini "bÃ¼yÃ¼k ihtimalle" Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.