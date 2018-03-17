10:18, 17 Mart 2018 Cumartesi

LÃ¼bnan'da "OsmanlÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi" aÃ§Ä±ldÄ±





Beyrut YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸince Ã¼lkenin kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde aÃ§Ä±lan merkezde, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi LÃ¼bnan'Ä±n kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde "OsmanlÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi"nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±. LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirilen OsmanlÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi, Beyrut Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) ve Ã¼lkedeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan Mekarim el-Ahlak DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸinde kuruldu. Merkezin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Beyrut YEE MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reha Ermumcu, tarih alanÄ±nda kitaplara ve OsmanlÄ± belgelerine bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu sÃ¶yledi. LÃ¼bnan Ãœniversitesinde geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenim bÃ¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ermumcu, Ã¼Ã§ yÄ±l sonra mezun olacak Ã¶ÄŸrencilerin Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rkÃ§e ve OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esini Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olacaklarÄ±nÄ±, yÃ¼ksek lisans ve doktora eÄŸitimlerinin ardÄ±ndan doÄŸru bir ÅŸekilde tarih yazÄ±mÄ±na katkÄ±da bulunacaklarÄ±nÄ± belirtti. Ermumcu, YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸi iÅŸ birliÄŸinde TrablusÅŸam'da yakÄ±nda OsmanlÄ± vesikalarÄ± sergisi aÃ§acaklarÄ±nÄ± duyurdu. TrablusÅŸam kentinin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Ermumcu, OsmanlÄ± Devleti'nin bu kente bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem gÃ¶sterdiÄŸini dile getirerek, "Bizler bu kentle din, kÃ¼ltÃ¼r ve gÃ¼nlÃ¼k birÃ§ok konuda ortak noktalarÄ± paylaÅŸÄ±yoruz." dedi. Mekarim el-Ahlak DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Muhammed ReÅŸid el-Mikati de merkezin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ hedefinin TÃ¼rkiye-LÃ¼bnan iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesi olduÄŸunu vurguladÄ±. AyrÄ±ca aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihinin OsmanlÄ± vesikalarÄ± olmaksÄ±zÄ±n doÄŸru bir ÅŸekilde yazÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±na dair konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. TÃ¶rene, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) Beyrut KoordinatÃ¶rÃ¼ Serhat KÃ¼Ã§Ã¼kkurt ve tarih araÅŸtÄ±rmalarÄ±na ilgi duyan seÃ§kin bir kalabalÄ±k katÄ±ldÄ±. Â

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