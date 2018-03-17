10:25, 17 Mart 2018 Cumartesi

Kolombiya'da FARC'Ä±n seÃ§imlerden Ã¶nce para Ã§ekmesine soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiya Ulusal SeÃ§im Konseyi, Ã¼lkedeki yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci GÃ¼cÃ¼nÃ¼n (FARC) seÃ§im yardÄ±mÄ±ndan 1,75 milyon dolarlÄ±k kÄ±smÄ± 11 Martâ€™taki seÃ§imlerden iki gÃ¼n Ã¶nce Ã§ekmesi nedeniyle Ã¶n soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

HÃ¼kÃ¼metle yaptÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla silah bÄ±rakan eski Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§lerinin (FARC) yasal siyasi partisi FARC'Ä±n, hazinenin ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± seÃ§im Ã¶deneÄŸinden yaklaÅŸÄ±k 5 milyar pesoluk (yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 750 bin dolar) kÄ±smÄ± Kolombiya TarÄ±m BankasÄ±ndan seÃ§imlerden 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ekmesi Ã¼lkede tartÄ±ÅŸÄ±lmaya devam ediyor.

Ãœlke basÄ±ndaki haberlere gÃ¶re Kolombiya Ulusal SeÃ§im Konseyi, FARC'a ayrÄ±lan seÃ§im Ã¶deneÄŸinin bulunduÄŸu TarÄ±m BankasÄ±na yazÄ± yazarak sÃ¶z konusu para hareketi nedeniyle Ã¶n soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AyrÄ±ca konsey, bazÄ± zorluklardan dolayÄ± FARC'a ayrÄ±lan seÃ§im yardÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶denmesine 1 Mart itibarÄ±yla baÅŸlanabildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

FARC ise geliÅŸmeler Ã¼zerine bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±mlayarak, paranÄ±n daha Ã¶nceki harcamalarÄ±n o gÃ¼n yapÄ±lacak Ã¶demelerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã§ekildiÄŸini duyurdu.

AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu Ã¶n soruÅŸturmada FARC'tan hala bir izahat istenmediÄŸi ancak partinin, harcamanÄ±n tÃ¼m kalemlerini kamuoyu ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸu vurgulandÄ±.

FARC ayrÄ±ca 19 Mart'ta, harcamalarÄ±n tÃ¼m detaylarÄ±nÄ±n KolombiyalÄ±larÄ±n bilgisine sunulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Kolombiya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Guillermo Rivera da seÃ§im kampanyasÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere devletin verdiÄŸi parayÄ± birÃ§ok partinin bu ÅŸekilde Ã§ektiÄŸini ifade etmiÅŸti.

FARC Ã¼lkede 11 Mart'ta dÃ¼zenlenen kongre seÃ§imlerinde Senatoda yÃ¼zde 0,34'le 14'Ã¼ncÃ¼ parti, Temsilciler Meclisinde ise yÃ¼zde 0,21'le 21'inci parti olabilmiÅŸti.

Eski silahlÄ± Ã¶rgÃ¼t aldÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¼ÅŸÃ¼k oranÄ±na raÄŸmen barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± gereÄŸi kongrenin her iki kanadÄ±nda da beÅŸer Ã¼ye ile temsil edilecek.