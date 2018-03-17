10:50, 17 Mart 2018 Cumartesi

Afganistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±



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BaÅŸkent Kabil'deki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Necib DaniÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Kabil'in doÄŸusunda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini belirtti. DaniÅŸ, saldÄ±rÄ±da 3 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 4 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade etti. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefinin bÃ¶lgede yabancÄ±lara ait bir ofis olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. SaldÄ±rÄ±yÄ± Taliban Ã¼stlendi.

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