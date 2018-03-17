11:04, 17 Mart 2018 Cumartesi

ÅžimÅŸek, G20 toplantÄ±sÄ± iÃ§in Arjantin'e gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekonomiden sorumlu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere yarÄ±n Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'e gidecek.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re ÅžimÅŸek, 19-20 Mart'ta Arjantin'de dÃ¼zenlenecek G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek.

ToplantÄ± kapsamÄ±nda kÃ¼resel ekonomi, gÃ¼Ã§lÃ¼, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve dengeli bÃ¼yÃ¼me Ã§erÃ§evesi, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±na katÄ±lmasÄ±, uluslararasÄ± finansal mimari, finansal dÃ¼zenlemeler, uluslararasÄ± vergi, eÅŸitsizlik, istihdam konularÄ±nda oturumlar gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

G20 Ã¼yesi Ã¼lkelerden bakanlar, merkez bankasÄ± baÅŸkanlarÄ± ile IMF, DÃ¼nya BankasÄ± gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n temsilcilerinin katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde kripto paralar, yapay zeka Ã§aÄŸÄ±nda istihdamÄ±n geleceÄŸi gibi baÅŸlÄ±klar da yer alacak.

Almanya, G20 DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Hamburg'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardÄ±ndan 1 AralÄ±k 2017'de Arjantin'e devretmiÅŸti.

Bu yÄ±l 30 KasÄ±m-1 AralÄ±k'ta G20 Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapmaya hazÄ±rlanan Arjantinâ€™in dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶ncelik vereceÄŸi 3 konunun "Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n geleceÄŸi", "kalkÄ±nma iÃ§in altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±" ve "sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir gÄ±da geleceÄŸi" olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

GeliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin bir araya geldiÄŸi G20'de TÃ¼rkiye, ABD, Japonya, Almanya, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Ã‡in, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, GÃ¼ney Kore, GÃ¼ney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak da Avrupa BirliÄŸi (AB) yer alÄ±yor.