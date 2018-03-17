ÅžimÅŸek, G20 toplantÄ±sÄ± iÃ§in Arjantin'e gidecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ekonomiden sorumlu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere yarÄ±n Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'e gidecek.
AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re ÅžimÅŸek, 19-20 Mart'ta Arjantin'de dÃ¼zenlenecek G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek.
ToplantÄ± kapsamÄ±nda kÃ¼resel ekonomi, gÃ¼Ã§lÃ¼, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve dengeli bÃ¼yÃ¼me Ã§erÃ§evesi, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±na katÄ±lmasÄ±, uluslararasÄ± finansal mimari, finansal dÃ¼zenlemeler, uluslararasÄ± vergi, eÅŸitsizlik, istihdam konularÄ±nda oturumlar gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
G20 Ã¼yesi Ã¼lkelerden bakanlar, merkez bankasÄ± baÅŸkanlarÄ± ile IMF, DÃ¼nya BankasÄ± gibi uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n temsilcilerinin katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde kripto paralar, yapay zeka Ã§aÄŸÄ±nda istihdamÄ±n geleceÄŸi gibi baÅŸlÄ±klar da yer alacak.
Almanya, G20 DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Hamburg'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardÄ±ndan 1 AralÄ±k 2017'de Arjantin'e devretmiÅŸti.
Bu yÄ±l 30 KasÄ±m-1 AralÄ±k'ta G20 Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapmaya hazÄ±rlanan Arjantinâ€™in dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶ncelik vereceÄŸi 3 konunun "Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n geleceÄŸi", "kalkÄ±nma iÃ§in altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±" ve "sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir gÄ±da geleceÄŸi" olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
GeliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin bir araya geldiÄŸi G20'de TÃ¼rkiye, ABD, Japonya, Almanya, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Ã‡in, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, GÃ¼ney Kore, GÃ¼ney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak da Avrupa BirliÄŸi (AB) yer alÄ±yor.
Fatih Sultan Mehmet'in Ä°stanbul'un kuÅŸatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n iki yakasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± kalelerden Kilitbahir Kalesi, 2011'de baÅŸlayan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni yÃ¼zÃ¼yle 18 Mart'tan itibaren gezilebilecek
CHP Ä°stanbul Milletvekili Engin, down sendromlu bireylerin sorunlarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±mak iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Meclis AraÅŸtÄ±rma Ã¶nergesine internet Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ± ile destek arÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, 19-20 Mart'ta Arjantin'de dÃ¼zenlenecek G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±â€‹.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi
MHP'li milletvekili Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu kalp krizi geÃ§irdi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TSK'nin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.TSK, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7102 sayÄ±lÄ± "SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±