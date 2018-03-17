Down sendromlu bireyler iÃ§in 100 bin imza arÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP Ä°stanbul Milletvekili Didem Engin, down sendromlu bireylerin sorunlarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±mak iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Meclis AraÅŸtÄ±rma Ã¶nergesine, internet Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ± ile destek arÄ±yor. Engin,100 bin imzaya ulaÅŸmak ve Meclis'te bir araÅŸtÄ±rma komisyonunun kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Engin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce down sendromlu bireyler, ilgili dernekler ve ailelerle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Down sendromlu bireylerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n gÃ¼ndeme gelmesi ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerinin ortaya konmasÄ± iÃ§in Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu kurulmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nerge hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Engin, Ã¶nergesine internet Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ± ile de destek aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Engin, 100 bin imzaya ulaÅŸarak komisyon talebini daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde ortaya koymak istediÄŸini, 10 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlayan kampanyasÄ±na vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun destek verdiÄŸini ifade etti.
Down sendromunun bir hastalÄ±k deÄŸil, genetik farklÄ±lÄ±k olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Engin, konuyu siyaset Ã¼stÃ¼ bir yaklaÅŸÄ±mla tÃ¼m partilerin bir araya gelerek ele almasÄ±nÄ±n, sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
Engin, 21 Mart'Ä±n "DÃ¼nya Down Sendromu FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼" olduÄŸuna iÅŸaret ederek, o tarihe kadar 100 bin imzaya ulaÅŸmayÄ±, yakÄ±n zamanda da siyasi partilerin iÅŸ birliÄŸi ile TBMM'de kurulacak bir araÅŸtÄ±rma komisyonunun mÃ¼jdesini vermeyi umut ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda down sendromlu bireylerin ve ailelerinin sorunlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan gÃ¶zlemlediÄŸini anlatan Engin, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Aileler iÃ§in sorunlar doÄŸumla birlikte baÅŸlÄ±yor. Down sendromlu bebeklerin doÄŸumun hemen sonrasÄ±nda erken eÄŸitim ve fizyoterapi desteÄŸi almalarÄ± gerekiyor. Bunu alabilmeleri iÃ§in de rapora ihtiyaÃ§ var. Fakat bazen bu raporu almalarÄ± o kadar uzun zaman alÄ±yor ki. Halbuki down sendromu bir hastalÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, bu durum kan testiyle belli oluyor ve deÄŸiÅŸebilecek bir durum da deÄŸil. TanÄ± konduÄŸu anda raporun verilmesi Ã§ok Ã¶nemli. Rapor iÃ§in; tekrar tekrar testlerle, bÃ¼rokratik iÅŸlerle bu Ã§ocuklara ve ailelerine Ã§ile Ã§ektirmemek gerekiyor."
AYRI SINIFTA EÄžÄ°TÄ°M DOÄžRU DEÄžÄ°L
Ailelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi konusunda da Ã¶nemli beklentileri olduÄŸunu dile getiren Engin, down sendromlu bireylerin Ã¶rgÃ¼n eÄŸitim iÃ§inde kalarak, etkin bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirme eÄŸitimine ulaÅŸabilmeleri gerektiÄŸini belirtti. Engin, "Onlar iÃ§in ayrÄ± bir sÄ±nÄ±fta deÄŸil, diÄŸer Ã§ocuklarla birlikte eÄŸitim almalarÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu, tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n birbirlerini tanÄ±malarÄ± ve destek olmalarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da gerekli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Didem Engin, down sendromlu bireylere yÃ¶nelik rehabilitasyon ile fizyoterapi merkezlerinin geliÅŸtirilmesi ve kapasitelerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n da ÅŸart olduÄŸunu bildirdi.
Down sendromlu bireylerin iyi bir eÄŸitim hayatÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra istihdam edilmeye de ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Engin, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Down sendromlu bireylerin kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durabilmeleri iÃ§in istihdam alanlarÄ±nÄ±n yaratÄ±lmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Belediyelerin kurduÄŸu Down Kafe'ler var, Ã§ok da baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸler yapÄ±lÄ±yor. Ama sadece Down Kafeler gibi korumalÄ± ortamlarda Ã§alÄ±ÅŸma imkanlarÄ±n yaratÄ±lmasÄ± yeterli deÄŸil. Down sendromlu bireyler, hayatÄ±n her alanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabilirler. Ben down sendromlu bireylerimize Ã§ok gÃ¼veniyorum, inanÄ±yorum. Sanatta, sporda, iÅŸ yaÅŸamÄ±nda, hayatÄ±n her alanÄ±nda o kadar baÅŸarÄ±lÄ±lar ki. Ã–nemli olan bizlerin down sendromlu bireylere gÃ¼venmemiz, inanmamÄ±z. OnlarÄ±n hayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmamamÄ±z. OnlarÄ±n kendilerini ifade edebilmeleri, ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durabilmeleri, baÄŸÄ±msÄ±z bireyler olarak kendilerini ifade edebilmeleri, topluma faydalÄ± olabilmeleri iÃ§in bizim de onlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± uygulamalarla destek olmamÄ±z gerekiyor."
"GÃ–RÃœNÃœR OLMAK Ã–N YARGILARI KIRAR"
Engin, down sendromlu bireylerin ve ailelerinin en Ã¶nemli sorunlarÄ±ndan birinin de Ã¶n yargÄ±lar olduÄŸunu, down sendromunun toplumda bir hastalÄ±k gibi algÄ±lanabildiÄŸini aktardÄ±.
Toplumun down sendromu konusundaki farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±, bilinÃ§lenmesi ve Ã¶n yargÄ±larÄ±n giderilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Engin, "Onlarla birlikte daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olabileceÄŸimiz mesajÄ±nÄ± halkÄ±mÄ±za Ã§ok daha yaygÄ±n vermeliyiz. Hem eÄŸitimde, hem toplumsal hayatta yapÄ±lmasÄ± gereken Ã§ok ÅŸey var. FarkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ± Ã§ok Ã¶nemli." diye konuÅŸtu.
Down sendromlu bireylerin gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olmasÄ±nÄ±n Ã¶n yargÄ±larÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli bir aÅŸama olduÄŸuna iÅŸaret eden Engin, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Down sendromlu bireyler daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r olursa, onlarla bir arada olanlar, birlikte Ã§alÄ±ÅŸanlar Ã¶n yargÄ±larÄ±ndan kurtulacaktÄ±r. Televizyon yapÄ±mlarÄ±nda, kampanyalarda onlara yer verilirse, baÅŸarÄ±larÄ± gÃ¼ndeme gelirse bu durum, diÄŸer down sendromlu bireyleri, onlarÄ±n ailelerini cesaretlendirir. Bizlerin de bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmemizi saÄŸlar. TÃ¼m engelli bireylerin ailelerinde olduÄŸu gibi down sendromlu bireylerin ailelerinde de 'Bizden sonra Ã§ocuklarÄ±mÄ±z hayatlarÄ±na nasÄ±l devam edecek' endiÅŸesi var. Bu bakÄ±mdan onlara eÄŸitim ve istihdam saÄŸlamak Ã¶nemli. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± ve ayaklarÄ± Ã¼zerinde durabilmeleri ailelerin endiÅŸelerini de ortadan kaldÄ±rÄ±r."
AraÅŸtÄ±rmasÄ± boyunca baÅŸarÄ±larÄ±yla gurur duyduÄŸu farklÄ± alanlarda kendini ispatlamÄ±ÅŸ pek Ã§ok down sendromlu birey tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Engin, onlarÄ±n da Ã§ektikleri ve sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ± videolar ile kampanyasÄ±na destek ve imza istediklerini sÃ¶yledi.
Bu durumun kendisini Ã§ok duygulandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Engin, tÃ¼m siyasi partilerin iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde bir komisyonun kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaklarÄ±na ve down sendromlu bireylerin sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m arayacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.
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