Kilitbahir Kalesi 18 Mart'ta ziyarete aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fatih Sultan Mehmet tarafÄ±ndan Ä°stanbul kuÅŸatmasÄ± sÄ±rasÄ±nda PapalÄ±k donanmasÄ±nÄ±n DoÄŸu Roma Ä°mparatorluÄŸu'na yardÄ±m etmesini Ã¶nlemek amacÄ±yla 1452'de inÅŸa ettirilen Kilitbahir Kalesi, 2011'de baÅŸlatÄ±lan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "TÃ¼rkiye'nin ilk kale mÃ¼zesi" olarak 18 Mart'ta yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸla hizmete girecek.
AA muhabirinin edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re, kuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ Ã¼Ã§ yapraklÄ± yonca ÅŸeklinde olan 7 katlÄ± kalede KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2011'de baÅŸlatÄ±lan ve 7 yÄ±l sÃ¼ren restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.
DÃ¼zgÃ¼n kesme taÅŸlar ve yÄ±ÄŸma moloz ile ÅŸekillendirilen, 1452'de 120 gÃ¼nde inÅŸa edilen 566 yÄ±llÄ±k Kilitbahir Kalesi'nde, restorasyon Ã§erÃ§evesinde Ã§evre dÃ¼zenlemesi yapÄ±ldÄ±, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mleri uygun olarak yenilendi.
Kale iÃ§indeki gÃ¼ndelik yaÅŸam ve askerlerin boÄŸazdaki savunmalarÄ±, heykeller ve maket toplarla tasvir edildi. Kalenin iÃ§ine hiperrealist silikon ve bal mumundan yapÄ±lan 8 heykel, "Yektir Allah" ÅŸeklinde seslendirme Ã¶zelliÄŸi bulunan poliÃ¼retandan 5 heykel ile aynÄ± malzemeden yapÄ±lan 2 topbaÅŸÄ± heykel yerleÅŸtirildi.
Kilitbahir Kalesi'nde sahil dÃ¼zenlemesi, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu, aydÄ±nlatma, otopark ve Ã§im alanlarÄ± yeniden dÃ¼zenlendi.
Kale restorasyonunda en Ã§ok Ã¶nem verilen konularÄ±n baÅŸÄ±nda gelen teÅŸhir ve tanzim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ise SarÄ± Kule'de OsmanlÄ± kaleleri genel olarak anlatÄ±ldÄ±; OsmanlÄ± kale mimarisi, kale yapÄ±sal donanÄ±mlarÄ±, teÅŸkilat yapÄ±sÄ±, Avrupa'daki OsmanlÄ± kalelerinin gravÃ¼rleri, savunma silahlarÄ±, ticareti ve gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± canlandÄ±rÄ±ldÄ±.
Ana Kule'de Kilitbahir Kalesi'nde gÃ¼nlÃ¼k hayat, Piri Reis bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Piri Reis'in hayatÄ± ve Kitab-Ä± Bahriye, Kilitbahir Sinevizyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Kilitbahir Kale MÃ¼zesi ve kalesi hakkÄ±nda bilgileri iÃ§eren belgesel hazÄ±rlandÄ±.
Engelsiz MÃ¼ze bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de OsmanlÄ± kalelerinin mimarisi, teÅŸkilat yapÄ±sÄ±, savunma, ticaret, ibadet ve gÃ¼ndelik hayatÄ± bugÃ¼nÃ¼n teknolojisi kullanÄ±larak anlatÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ilk yaÅŸayan kale mÃ¼zesi olarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ziyaretÃ§ilerini 18 Mart'tan itibaren yeni yÃ¼zÃ¼yle karÅŸÄ±layacak Kilitbahir Kalesi, anÄ±tsal yapÄ±sÄ± sergilemede kullanÄ±lan kalelerde yer alan Ã¶ÄŸelerle birlikte Ã¼lkenin aktif olarak kullanÄ±lan tek kale mÃ¼zesi olacak.
Â
Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi
Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu bir kiÅŸi ile ev arkadaÅŸÄ± yakalandÄ±
Sivas'Ä±n Zara ilÃ§esinde yarÄ±n tÃ¼m gÃ¼n elektrik kesintisi yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu mÃ¼jdeyi verebiliriz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se, buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir" dedi
Fatih Sultan Mehmet'in Ä°stanbul'un kuÅŸatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n iki yakasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± kalelerden Kilitbahir Kalesi, 2011'de baÅŸlayan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni yÃ¼zÃ¼yle 18 Mart'tan itibaren gezilebilecek
CHP Ä°stanbul Milletvekili Engin, down sendromlu bireylerin sorunlarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±mak iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Meclis AraÅŸtÄ±rma Ã¶nergesine internet Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ± ile destek arÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, 19-20 Mart'ta Arjantin'de dÃ¼zenlenecek G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±â€‹.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi