GÃ¼ncelleme: 11:38, 17 Mart 2018 Cumartesi

Kilitbahir Kalesi 18 Mart'ta ziyarete aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fatih Sultan Mehmet tarafÄ±ndan Ä°stanbul kuÅŸatmasÄ± sÄ±rasÄ±nda PapalÄ±k donanmasÄ±nÄ±n DoÄŸu Roma Ä°mparatorluÄŸu'na yardÄ±m etmesini Ã¶nlemek amacÄ±yla 1452'de inÅŸa ettirilen Kilitbahir Kalesi, 2011'de baÅŸlatÄ±lan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "TÃ¼rkiye'nin ilk kale mÃ¼zesi" olarak 18 Mart'ta yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸla hizmete girecek.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re, kuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ Ã¼Ã§ yapraklÄ± yonca ÅŸeklinde olan 7 katlÄ± kalede KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2011'de baÅŸlatÄ±lan ve 7 yÄ±l sÃ¼ren restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.

DÃ¼zgÃ¼n kesme taÅŸlar ve yÄ±ÄŸma moloz ile ÅŸekillendirilen, 1452'de 120 gÃ¼nde inÅŸa edilen 566 yÄ±llÄ±k Kilitbahir Kalesi'nde, restorasyon Ã§erÃ§evesinde Ã§evre dÃ¼zenlemesi yapÄ±ldÄ±, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mleri uygun olarak yenilendi.

Kale iÃ§indeki gÃ¼ndelik yaÅŸam ve askerlerin boÄŸazdaki savunmalarÄ±, heykeller ve maket toplarla tasvir edildi. Kalenin iÃ§ine hiperrealist silikon ve bal mumundan yapÄ±lan 8 heykel, "Yektir Allah" ÅŸeklinde seslendirme Ã¶zelliÄŸi bulunan poliÃ¼retandan 5 heykel ile aynÄ± malzemeden yapÄ±lan 2 topbaÅŸÄ± heykel yerleÅŸtirildi.

Kilitbahir Kalesi'nde sahil dÃ¼zenlemesi, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu, aydÄ±nlatma, otopark ve Ã§im alanlarÄ± yeniden dÃ¼zenlendi.

Kale restorasyonunda en Ã§ok Ã¶nem verilen konularÄ±n baÅŸÄ±nda gelen teÅŸhir ve tanzim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda ise SarÄ± Kule'de OsmanlÄ± kaleleri genel olarak anlatÄ±ldÄ±; OsmanlÄ± kale mimarisi, kale yapÄ±sal donanÄ±mlarÄ±, teÅŸkilat yapÄ±sÄ±, Avrupa'daki OsmanlÄ± kalelerinin gravÃ¼rleri, savunma silahlarÄ±, ticareti ve gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± canlandÄ±rÄ±ldÄ±.

Ana Kule'de Kilitbahir Kalesi'nde gÃ¼nlÃ¼k hayat, Piri Reis bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Piri Reis'in hayatÄ± ve Kitab-Ä± Bahriye, Kilitbahir Sinevizyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise Kilitbahir Kale MÃ¼zesi ve kalesi hakkÄ±nda bilgileri iÃ§eren belgesel hazÄ±rlandÄ±.

Engelsiz MÃ¼ze bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de OsmanlÄ± kalelerinin mimarisi, teÅŸkilat yapÄ±sÄ±, savunma, ticaret, ibadet ve gÃ¼ndelik hayatÄ± bugÃ¼nÃ¼n teknolojisi kullanÄ±larak anlatÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'nin ilk yaÅŸayan kale mÃ¼zesi olarak CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ziyaretÃ§ilerini 18 Mart'tan itibaren yeni yÃ¼zÃ¼yle karÅŸÄ±layacak Kilitbahir Kalesi, anÄ±tsal yapÄ±sÄ± sergilemede kullanÄ±lan kalelerde yer alan Ã¶ÄŸelerle birlikte Ã¼lkenin aktif olarak kullanÄ±lan tek kale mÃ¼zesi olacak.

Â