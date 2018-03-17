12:08, 17 Mart 2018 Cumartesi

TSK yeni gÃ¶zlem noktasÄ± iÃ§in Halep'in kuzeyinde





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Halep'in kuzeyindeki Anadan daÄŸÄ±na yeni bir gÃ¶zlem noktasÄ± kurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine (TSK) baÄŸlÄ± bir konvoy, Astana anlaÅŸmalarÄ± Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde oluÅŸturulacak ateÅŸkes gÃ¶zlem noktasÄ± iÃ§in Halep'in kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Anadan ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±na intikal etti. Ä°dlib'deki AA muhabirinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, sabah saatlerinde TÃ¼rkiye'den Ä°dlib'e giren askeri konvoy, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alan Halep'in kuzeybatÄ± kÄ±rsalÄ±na gÃ¼venli ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±. Anadan'a baÄŸlÄ± bir kÃ¶yÃ¼n tepesine yerleÅŸenÂ TSK unsurlarÄ±, Halep kuzey kÄ±rsalÄ±na ve karÅŸÄ±sÄ±ndaki rejim gÃ¼Ã§lerine hakim durumda bulunuyor. Yeni gÃ¶zlem noktasÄ± TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 35 kilometre derinlikte yer alÄ±yor. Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da garantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda saÄŸlanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesindeki ateÅŸkes rejiminin takibi iÃ§in gÃ¶zlem noktalarÄ± oluÅŸturmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â AnlaÅŸmaya gÃ¶re, kademeli olarak Ä°dlib'in kuzeyinden gÃ¼neyine uzanacak intikalde TSK'nÄ±n toplam 12 bÃ¶lgede gÃ¶zlem noktasÄ± kurmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Ä°ntikalin sona erip, TSK'nÄ±n gÃ¶zlem misyonunun baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GerginliÄŸi Azaltma Kontrol GÃ¼cÃ¼â€™nde yer alan Rus gÃ¼Ã§lerinin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinin dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda, rejim ile muhaliflerin cephe hattÄ±nda konuÅŸlanmasÄ± bekleniyor.

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