12:15, 17 Mart 2018 Cumartesi

Ege'de gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan bot battÄ±





Yunan Sahil GÃ¼venliÄŸi 6 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde kaÃ§ak gÃ¶Ã§men taÅŸÄ±yan botun batmasÄ± sonucu 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Yunan basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Didim yakÄ±nlarÄ±ndaki EÅŸek (Agothinisi) AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan botun batmasÄ± sonucu biri kadÄ±n, dÃ¶rdÃ¼ Ã§ocuk toplam 6 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Yunan Sahil GÃ¼venliÄŸi ve AB sÄ±nÄ±r koruma ajansÄ± FRONTEX'e baÄŸlÄ± gemi ve helikopterlerle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¼Ã§ kiÅŸinin saÄŸ olarak kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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