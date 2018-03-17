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15:46, 17 Mart 2018 Cumartesi
Avrupa
12:15, 17 Mart 2018 Cumartesi

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Ege'de gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan bot battÄ±
Ege'de gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan bot battÄ±

Yunan Sahil GÃ¼venliÄŸi 6 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ege Denizi'nde kaÃ§ak gÃ¶Ã§men taÅŸÄ±yan botun batmasÄ± sonucu 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Yunan basÄ±nÄ±na gÃ¶re, Didim yakÄ±nlarÄ±ndaki EÅŸek (Agothinisi) AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan botun batmasÄ± sonucu biri kadÄ±n, dÃ¶rdÃ¼ Ã§ocuk toplam 6 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Yunan Sahil GÃ¼venliÄŸi ve AB sÄ±nÄ±r koruma ajansÄ± FRONTEX'e baÄŸlÄ± gemi ve helikopterlerle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Ã¼Ã§ kiÅŸinin saÄŸ olarak kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.



Ä°lgili Konular Ege Denizi mÃ¼lteci didim mÃ¼lteci
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