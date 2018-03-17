12:24, 17 Mart 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 18 Mart mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferi'nin 103. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±.

"CÌ§anakkale Zaferimizin 103. yÄ±l doÌˆnuÌˆmuÌˆnuÌˆ, millet olarak buÌˆyuÌˆk bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; CÌ§anakkale destanÄ±nÄ±n buÌˆtuÌˆn kahramanlarÄ±nÄ± bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz." ifadesine yer veren ErdoÄŸan,CÌ§anakkale Zaferi'nin, doÌˆnemin en modern ordularÄ±nÄ± dize getiren, "CÌ§anakkale gecÌ§ilmez" soÌˆzuÌˆnuÌˆ tarihe naksÌ§eden sÌ§anlÄ± bir destan olduÄŸunu vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal'in kelimeleriyle CÌ§anakkale 'buguÌˆnuÌˆmuÌˆzuÌˆ kurtaran, maziye kahramanlÄ±gÌ†Ä±nÄ± ve buÌˆyuÌˆkluÌˆgÌ†uÌˆnuÌˆ iade eden, bu topraklarÄ± bize ebedi vatan yapan' zaferin adÄ±dÄ±r. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin uÌˆstuÌˆn fedakarlÄ±klarÄ±yla CÌ§anakkale'de elde edilen esÌ§siz basÌ§arÄ±, IÌ‡stiklal Harbimizi zafere ulasÌ§tÄ±racak direnisÌ§ ruhuna da ilham vermisÌ§tir."

TeroÌˆr oÌˆrguÌˆtlerine ve arkalarÄ±ndaki odaklara karsÌ§Ä± yuÌˆruÌˆtÃ¼len beka muÌˆcadelesinde, devlet olarak en buÌˆyuÌˆk guÌˆcÌ§ kaynagÌ†Ä±nÄ±n tÄ±pkÄ± bir asÄ±r oÌˆncesinde oldugÌ†u gibi yine milletin imanÄ±, inancÄ±, vatan ve bagÌ†Ä±msÄ±zlÄ±k sevdasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen ErdoÄŸan ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Gerek 15 Temmuz gecesi FETOÌˆ ihanet cÌ§etesine karsÌ§Ä± sergilenen kahramanlÄ±klar, gerekse Afrin harekatÄ± suÌˆrecinde 7'den 70'e milletimizin tuÌˆm fertlerinin seferber olmasÄ±, CÌ§anakkale ruhunun bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlÄ± oldugÌ†unu bir kez daha goÌˆstermisÌ§tir. TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir."

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda cÌ§ok kÄ±sa zamanda elde edilen basÌ§arÄ±nÄ±n, hem uÌˆlkenin guÌˆcuÌˆnuÌˆ hem de istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlÄ±lÄ±gÌ†Ä±nÄ± dost-duÌˆsÌ§man herkese ispat ettiÄŸini belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu duÌˆsÌ§uÌˆncelerle CÌ§anakkale Zaferi'nin 103. yÄ±l doÌˆnuÌˆmuÌˆnuÌˆ kutluyor, 18 Mart SÌ§ehitler GuÌˆnÃ¼'nde bu topraklarÄ± bize emanet eden tuÌˆm sÌ§ehitlerimizi, basÌ§ta Gazi Mustafa Kemal olmak uÌˆzere buÌˆtuÌˆn kahramanlarÄ±mÄ±zÄ± rahmetle sÌ§uÌˆkranla anÄ±yorum. RuhlarÄ± sÌ§ad, mekanlarÄ± cennet olsun."