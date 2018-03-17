12:31, 17 Mart 2018 Cumartesi

ABD'li papazÄ±n davasÄ±nda Mormon Emre Uslu iddianamesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n firari sanÄ±ÄŸÄ± Emre Uslu'nun ABD'de Ã¶zel yetiÅŸtirilen Ã¶rgÃ¼t mensubu olduÄŸuna dikkati Ã§ekildi.

Ä°zmir Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Berkant Karakaya tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hakkÄ±nda "Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼t adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi" gerekÃ§esiyle 15, "devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacÄ±yla temin etmek" suÃ§lamasÄ±yla 20 yÄ±la kadar olmak Ã¼zere toplam 35 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen Brunson'un FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ile baÄŸlantÄ±sÄ± vurgulandÄ±.

Ä°ddianamede, Brunson'un daha Ã¶nce mensubu olduÄŸu kiliseden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya verdiÄŸi destekten dolayÄ± nasÄ±l kovulduÄŸu ve sonrasÄ±nda bulunduÄŸu kilisede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi terÃ¶r propagandasÄ± tanÄ±k ifadesiyle anlatÄ±ldÄ±.

Brunson'un, firari sanÄ±klar FETÃ–'nÃ¼n eski Ege BÃ¶lgesi Ä°mamÄ± B.B. ve yardÄ±mcÄ±sÄ± M.S. ile "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan avukat Taner KÄ±lÄ±Ã§'la yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±, KuÌˆrt ve Alevi vatandaÅŸlar uÌˆzerindeki ayrÄ±ÅŸtÄ±rma ve casusluk faaliyetlerini icra ettiÄŸi belirtilen iddianamede, "Dua" kod adlÄ± gizli tanÄ±ÄŸÄ±n Emre Uslu'nun ABD ile baÄŸlantÄ±sÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilerine yer verildi.

Gizli tanÄ±k "Dua" ifadesinde, ABD'de bÃ¼tÃ¼n kiliselerin baÄŸlÄ± olduÄŸu ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidecek elemanlarÄ±n kontroluÌˆnÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± CAMA'ya deÄŸinerek, yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidecek Mormon veya Evangelist kilisesindeki kiÅŸi her ne kadar kendi kilisesine baÅŸvursa da veya kilisece gÃ¶revlendirilse de CAMA'nÄ±n izni olmadan ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki baÅŸka bir uÌˆlkede gÃ¶rev yapmasÄ±na izin verilmediÄŸini, CAMA uÌˆyelerinin CIA, FBI, NSA gibi kurumlarda Mormon veya diÄŸer kiliseler adÄ± altÄ±nda gÃ¶rev yapmalarÄ±na raÄŸmen baÄŸlÄ± olduklarÄ± kiliseyi geÃ§ici paravan olarak kullandÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

EMRE USLU AYRINTISI

Esas amacÄ±n CAMA organizasyonu altÄ±nda faaliyet yuÌˆruÌˆtmek olduÄŸuna iÅŸaret eden "Dua", ABD kamuoyunda CIA, FBI, NSA iÃ§indeki bu yapÄ±lanmaya sosyal medyada zaman zaman kullanÄ±lan "Mormon Ã‡etesi" denildiÄŸini bildirdi. Gizli tanÄ±k, "ABD'deki Utah eyaleti MormonlarÄ±n Mekke'si gibidir. FETÃ–/PDY yÃ¶neticilerinden Emre Uslu da buÌˆtuÌˆn eÄŸitimini Utah'ta almÄ±ÅŸtÄ±r. CAMA uÌˆyesi kiliselerin iÃ§erisinde en etkili ve yÃ¶nlendirici konumunda olan Mormon Kilisesi'dir. Bu kilisenin yapÄ±lanmasÄ± Ã¼lkemizde faaliyet gÃ¶steren FETÃ–/PDY ile birebir aynÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde beyan verdi.

Ä°ddianamede, Brunson'un fikir birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin 2011'de tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±na, "Polis ÅŸefi Emre Uslu ve arkadaÅŸlarÄ± TuÌˆrkiye Cumhuriyeti'nin sahibidir, onlarÄ±n sahibi de AmerikalÄ±lardÄ±r." ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinilerek, Uslu'nun ABD baÄŸlantÄ±sÄ± aÃ§Ä±k ÅŸekilde ortaya konuldu.

ABD MARÅžI Ä°LE YEMÄ°N

Gizli tanÄ±k "Dua", Brunson'un Ä°zmir'de faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi kiliseyi devraldÄ±ÄŸÄ± F.B'nin CIA ile yakÄ±n baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu iddia etti.

F.B'nin Ege Ãœniversitesi Ä°ngiliz Dili ve EdebiyatÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun olduktan sonra ABD'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek 4 yÄ±l boyunca HristiyanlÄ±k Ã¼zerine eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren "Dua", ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

"Ben F.B'nin, istihbaratÃ§Ä±lÄ±k misyonunu kilise Ã¼zerinden ÅŸÃ¼pheli Andrew Craig Brunson'a devrettiÄŸini deÄŸerlendiriyorum. Ã–nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri bizlerden saklarlar ve otelin 2. katÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirirler ve Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde kesinlikle telefon kullanmazlar. AyrÄ±ca Ã§ok sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda cÃ¼zdanlarÄ±nda ayrÄ± bir telefon kartÄ± taÅŸÄ±rlar. Bunu takarak gereken gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi yaparlar, daha sonra telefon kartÄ±nÄ± telefondan Ã§Ä±karÄ±rlar. AyrÄ±ca saÃ§ma sapan, bir seferlik mail adresleri kullanÄ±rlar."

Brunson ile F.B'nin bir otelde genÃ§lerin beynini yÄ±kamak iÃ§in toplantÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini savunan gizli tanÄ±k, "Bu toplantÄ±larÄ±n amacÄ± kilise toplantÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde daha Ã§ok bir beyin yÄ±kama faaliyetiydi. Orada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m bir manzara, 25 TÃ¼rk Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Amerikan Milli MarÅŸÄ± eÅŸliÄŸinde saÄŸ ellerini gÃ¶ÄŸsÃ¼n sol yanÄ±na getirerek yemin ettikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ydÃ¼." ifadelerini kullandÄ±.

Gizli tanÄ±k, FETÃ–'nÃ¼n 17/25 AralÄ±k kumpasÄ±na iliÅŸkin, Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam eden "25 AralÄ±k darbeye teÅŸebbÃ¼s" davasÄ±nda gÄ±yabÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± istenen Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden firari sanÄ±k Sinan Dursun ile ilgili bilgiler de verdi.

Eski emniyet mensubu Sinan Dursun'un 17 AralÄ±k 2013'te 17-25 AralÄ±k kumpasÄ±nÄ±n operasyon talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini, bu kiÅŸinin devletin Ã¼st kademelerini dinleyen kiÅŸilerle iliÅŸkisinin bulunduÄŸunu, Fetullah GÃ¼len'in talimatÄ±yla bunlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrendiÄŸini kaydeden "Dua", Dursun'un Ä°sa Mesih'in Son ZamanlarÄ± Kilisesi ile yakÄ±ndan baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Gizli tanÄ±k, Dursun'un ABD'li eÅŸinin de hakkÄ±nda 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yakalama kararÄ± bulunan eski CIA gÃ¶revlisi Graham Fuller'in ekibinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TERÃ–RE DESTEK VERDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N KÄ°LÄ°SEDEN KOVULMUÅž

HristiyanlÄ±ÄŸÄ± tercih eden L.K'nin ifadesinin de bulunduÄŸu iddianamede, Basmane semtindeki YenidoÄŸuÅŸ Kilisesi'nde pastÃ¶r olan Brunson'un bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'yÄ± savunan kiÅŸilere Ã¶zel ilgisinin olduÄŸu ve herhangi bir olumsuzluk halinde takdir hakkÄ±nÄ± bunlardan yana kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bahsedildi. L.K, kilisede ibadet esnasÄ±nda kuÌˆrsuÌˆye Ã§Ä±kÄ±p Ã¶rguÌˆt propagandasÄ± yapanlara hiÃ§bir mÃ¼dahalede bulunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"Andrew Craig Brunson, 2008-2009 yÄ±llarÄ±nda YenidoÄŸuÅŸ Kilisesi'nden terÃ¶re destek olduÄŸu iÃ§in kovuldu. Ã‡uÌˆnkuÌˆ YenidoÄŸuÅŸ prespiteryan bir kiliseydi ve terÃ¶re destek verilmesini istemiyordu. Brunson buradan kovulduktan sonra yaklaÅŸÄ±k 1,5 ay yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±. Net olarak nereye gittiÄŸini bilmiyorum ancak Amerika'ya gittiÄŸini, kendisinin yardÄ±mcÄ±sÄ± olan karÄ±sÄ± ve bazÄ± ÅŸahÄ±slar bize sÃ¶ylemiÅŸlerdi. Brunson, TuÌˆrkiye'ye geldikten sonra bir hafta iÃ§erisinde Alsancak'ta bulunan Bornova SokaÄŸÄ±'nda yeni bir kilise aÃ§tÄ±." beyanÄ±nda bulunan L.K, sanÄ±ÄŸÄ±n ne amaÃ§la DiriliÅŸ Kilisesi'ni aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek, ne yapmak istediÄŸinin boyutlarÄ±nÄ± gÃ¶rmek iÃ§in buraya gittiÄŸini sÃ¶yledi.

BÃ¶lÃ¼cÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸe sahip ve hatta bomba eÄŸitimi almÄ±ÅŸ kiÅŸilerin de bu kiliseye geldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken L.K, Brunson'un Suriye'nin Kobani kenti ve ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ ilÃ§esine gittiÄŸini, PKK sempatizanÄ± kiÅŸilerle Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde renklerini temsil eden bez parÃ§alarÄ±yla Ã§ektirdikleri fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu bÃ¶lgelere kargoyla KÃ¼rtÃ§e Ä°ncil gÃ¶nderdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

KÄ°LÄ°SEDEKÄ° FARKLI TÃœRKÄ°YE HARÄ°TASI

Kilisenin alt katÄ±nda ayin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼st katta ise cemaatin giremediÄŸi ancak Ã¶rgÃ¼t sempatizanlarÄ±nÄ±n rahatÃ§a kullandÄ±klarÄ± 2 oda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden L.K, bir gÃ¼n ayinin sona ermesinin ardÄ±ndan yapÄ±lacak 4 saatlik Ã¶zel bir toplantÄ±yÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde olanlarÄ± takip ettiÄŸini, toplantÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan odaya girmek iÃ§in fÄ±rsat kolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ãœst kattaki tuvaletin karÅŸÄ±sÄ±ndaki odaya girdiÄŸinde gÃ¶rdÃ¼kleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden L.K, ifadesinde ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu odaya girdiÄŸimde, saÄŸ tarafta kitaplarÄ±n bulunduÄŸu raflar olduÄŸunu, masa ve sandalyelerin bulunduÄŸunu, masa uÌˆzerinde katlanmÄ±ÅŸ TuÌˆrkiye haritalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu, bu haritalarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n uÌˆzerlerinde elle Ã§izim ve iÅŸaretlerin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu, sÄ±nÄ±rlarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rduÌˆm. MasanÄ±n ilerisinde oda iÃ§erisinde yerde kolilerin olduÄŸunu, merak ederek aÄŸzÄ± kapalÄ± olan kolilerden bir tanesini aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mda, iÃ§erisinde PKK'ya ait yasa dÄ±ÅŸÄ± broÅŸuÌˆrlerin bulunduÄŸunu gÃ¶rduÌˆm. Bu broÅŸuÌˆrlerden masa uÌˆzerinde de vardÄ±. AÅŸaÄŸÄ±dan ayak seslerinin geldiÄŸini duyunca hemen odadan telefonla gÃ¶ruÌˆÅŸuÌˆyormuÅŸ gibi Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda yakalandÄ±m. Bu odaya girenlere ceza verildiÄŸi halde bana ceza vermedi. Ä°lk ayinde bununla ilgili olarak cemaatte bulunan herkese o odaya bir daha girilmeyeceÄŸini sÃ¶ylediler."

TÃœRK DÃœÅžMANI BRUNSON

Brunson'un bir ayin sÄ±rasÄ±nda KÃ¼rtlerle TÃ¼rklerin savaÅŸ iÃ§erisinde olduÄŸuna iliÅŸkin sÃ¶zlerini duymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buna tepki gÃ¶stermesi sonrasÄ± sÃ¶zlerini toparladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden L.K, "Andrew Craig Brunson bir TuÌˆrk duÌˆÅŸmanÄ±dÄ±r. Kiliselerinde bazÄ± sÄ±ralara 'TuÌˆrkler oturamaz.' yazdÄ±rÄ±rdÄ±. Ä°stanbul ve Ä°zmir'de bazÄ± kiliseler artÄ±k KuÌˆrt kilisesi olarak anÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ä°zmir'deki KuÌˆrt kilisesi de Brunson'un aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu DiriliÅŸ Kilisesi'dir. Hatta bazÄ± yerlerde KuÌˆrt kilisesi kartÄ± verildiÄŸini duydum. Ä°stanbul'daki arkadaÅŸÄ±m bana bu kartÄ±n resmini gÃ¶ndermiÅŸti ancak telefonumu deÄŸiÅŸtirdiÄŸim esnada bu fotoÄŸraf telefonumdan silinmiÅŸ olduÄŸundan fotoÄŸrafÄ± bulamÄ±yorum." bilgilerini paylaÅŸtÄ±.

KORELÄ° Ä°ÅžADAMI FETÃ–'CÃœLERÄ° SAKLIYOR

L.K, Koreli iÅŸ adamÄ±nÄ±n finanse ettiÄŸi evde Ã¶zel toplantÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan FETÃ– uÌˆyelerinin Brunson'un ekibince bu evde bir dÃ¶nem saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.