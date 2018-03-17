12:56, 17 Mart 2018 Cumartesi

TSK, PKK'nÄ±n 'hastane' yalanÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karttÄ±





TSK tarafÄ±ndan vurulduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Afrin Hastanesi'nin bugÃ¼n 09.43'te kaydedilen ve iddialarÄ±n yalan olduÄŸunu ortaya koyan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince vurulduÄŸu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.50 itibariyle durumuna ait fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, Afrin kent merkezinde terÃ¶ristler tarafÄ±ndan bina, tesis ve araÃ§larÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n iÃ§erisinde hastane binasÄ±nÄ±n da olduÄŸu bildirildi. Genelkurmay, bu tÃ¼r olaylarla ve ÅŸehre verilen zararlarÄ±n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dair uluslararasÄ± kamuoyunda algÄ± yaratÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. TSK tarafÄ±ndan vurulduÄŸu iddia edilen Afrin Hastanesinin bugÃ¼n kaydedilen ve iddialarÄ±n yalan olduÄŸunu ortaya koyan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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