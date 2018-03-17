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13:22, 17 Mart 2018 Cumartesi

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Ä°ran'dan ABD'ye "nÃ¼kleer anlaÅŸma ve Astana" tepkisi
Ä°ran'dan ABD'ye

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Ä°ran'Ä±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirme Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. ABD bir hata yapar ve anlaÅŸmadan ayrÄ±lÄ±rsa bu AmerikalÄ±lar iÃ§in kesinlikle acÄ± verici bir hata olacaktÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, "Ä°ran'Ä±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirme Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. ABD bir hata yapar ve anlaÅŸmadan ayrÄ±lÄ±rsa bu AmerikalÄ±lar iÃ§in kesinlikle acÄ± verici bir hata olacaktÄ±r." dedi.

Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'daki Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±ndan dÃ¶nÃ¼ÅŸte baÅŸkent Tahran'da basÄ±na konuÅŸan Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n Washington yÃ¶netimi iÃ§in "acÄ± bir hata" olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD yÃ¶netiminin nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± ihlal ettiÄŸini savunan Zarif, Ä°ran'Ä±n "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l nÃ¼kleer programÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸarta hazÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸunu" dile getirdi.

Washington yÃ¶netiminin Suriye'de izlediÄŸi hatalÄ± politikalarla bu Ã¼lkedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n artmasÄ±na sebep olduÄŸunu ifade eden Zarif, "Ne yazÄ±k ki, bazÄ± BatÄ± Ã¼lkeleri de Ã§eÅŸitli yollarla sÃ¼rekli bir ÅŸekilde Astana sÃ¼recini baltalamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar." dedi.

Ã–te yandan Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'da "NÃ¼kleer AnlaÅŸma Ortak Komisyonu"nun 11'inci toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Abbas ArakÃ§i de Ä°ngiltere, Almanya ve Fransa'nÄ±n ABD'yi nÃ¼kleer anlaÅŸmada tutmak iÃ§in Ä°ran'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar istediÄŸine yÃ¶nelik haberlere iliÅŸkin, "BazÄ± Avrupa Ã¼lkeleri, ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ± (Donald Trump) memnun etmek iÃ§in Ä°ran'a karÅŸÄ± nÃ¼kleer meseleyle baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan yaptÄ±rÄ±mlar iÃ§in adÄ±m atarsa bÃ¼yÃ¼k bir hata yapacaklar ve bunun nÃ¼kleer anlaÅŸmaya doÄŸrudan etkisini de gÃ¶recekler." dedi.

ArakÃ§i, Avrupa Ã¼lkelerinin yaptÄ±rÄ±m yoluna gitmek yerine ABD'yi nÃ¼kleer anlaÅŸmadaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmeye ikna Ã§abalarÄ±na devam etmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya'nÄ±n balistik fÃ¼ze programÄ± ve Suriye savaÅŸÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± rol konusunda Ä°ran'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirerek, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini savunan Washington yÃ¶netimini ikna etmek istediÄŸine iliÅŸkin haberler BatÄ± medyasÄ±nda yer bulmuÅŸtu.

NÃ¼kleer anlaÅŸma, Ä°ran ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin beÅŸ daimi Ã¼yesi ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Rusya ve Ã‡in ile Almanya arasÄ±nda iki yÄ±l sÃ¼ren mÃ¼zakerelerin ardÄ±ndan, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer faaliyetlerinin UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ± (UAEA) denetimine aÃ§Ä±lmasÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma, 16 Ocak 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°ran'la imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini aksi takdirde Ã¼lkesinin anlaÅŸmadan Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Astana Ä°ran nÃ¼kleer ABD
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