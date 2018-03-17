13:59, 17 Mart 2018 Cumartesi

Avustralya'da ASEAN zirvesi olaylÄ± baÅŸladÄ±





Sidney'deki zirve sÄ±rasÄ±nda protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avustralya'nÄ±n Sidney kentinde dÃ¼zenlenen GÃ¼neydoÄŸu Asya Ãœlkeler BirliÄŸi (ASEAN)-Avustralya Ã–zel Zirvesi protesto gÃ¶sterilerine sahne oldu. Yerel medyada ki haberlere gÃ¶re, Sidney'in farklÄ± bÃ¶lgelerinde bir araya gelen yÃ¼zlerce gÃ¶sterici, baÅŸta Myanmar olmak Ã¼zere bazÄ± ASEAN Ã¼lkelerini protesto etti. GÃ¶stericiler, ASEAN zirvesinin Asya Ã¼lkelerindeki insan haklarÄ± ihlallerine odaklanmasÄ±nÄ± istedi. Avustralya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Peter Dutton, zirveye katÄ±lan ASEAN Ã¼lkelerinin uluslararasÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸiyle ilgili mutabakat zaptÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ASEAN'Ä±n, kurucu Ã¼yeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanÄ± sÄ±ra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve KamboÃ§ya olmak Ã¼zere toplam 10 Ã¼yesi bulunuyor.

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