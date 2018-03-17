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15:45, 17 Mart 2018 Cumartesi
Avustralya
13:59, 17 Mart 2018 Cumartesi

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Avustralya'da ASEAN zirvesi olaylÄ± baÅŸladÄ±
Avustralya'da ASEAN zirvesi olaylÄ± baÅŸladÄ±

Sidney'deki zirve sÄ±rasÄ±nda protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya'nÄ±n Sidney kentinde dÃ¼zenlenen GÃ¼neydoÄŸu Asya Ãœlkeler BirliÄŸi (ASEAN)-Avustralya Ã–zel Zirvesi protesto gÃ¶sterilerine sahne oldu.

Yerel medyada ki haberlere gÃ¶re, Sidney'in farklÄ± bÃ¶lgelerinde bir araya gelen yÃ¼zlerce gÃ¶sterici, baÅŸta Myanmar olmak Ã¼zere bazÄ± ASEAN Ã¼lkelerini protesto etti.

GÃ¶stericiler, ASEAN zirvesinin Asya Ã¼lkelerindeki insan haklarÄ± ihlallerine odaklanmasÄ±nÄ± istedi.

Avustralya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Peter Dutton, zirveye katÄ±lan ASEAN Ã¼lkelerinin uluslararasÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸiyle ilgili mutabakat zaptÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ASEAN'Ä±n, kurucu Ã¼yeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanÄ± sÄ±ra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve KamboÃ§ya olmak Ã¼zere toplam 10 Ã¼yesi bulunuyor.



Ä°lgili Konular ASEAN Avustralya
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