Avustralya'da ASEAN zirvesi olaylÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avustralya'nÄ±n Sidney kentinde dÃ¼zenlenen GÃ¼neydoÄŸu Asya Ãœlkeler BirliÄŸi (ASEAN)-Avustralya Ã–zel Zirvesi protesto gÃ¶sterilerine sahne oldu.
Yerel medyada ki haberlere gÃ¶re, Sidney'in farklÄ± bÃ¶lgelerinde bir araya gelen yÃ¼zlerce gÃ¶sterici, baÅŸta Myanmar olmak Ã¼zere bazÄ± ASEAN Ã¼lkelerini protesto etti.
GÃ¶stericiler, ASEAN zirvesinin Asya Ã¼lkelerindeki insan haklarÄ± ihlallerine odaklanmasÄ±nÄ± istedi.
Avustralya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Peter Dutton, zirveye katÄ±lan ASEAN Ã¼lkelerinin uluslararasÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸiyle ilgili mutabakat zaptÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ASEAN'Ä±n, kurucu Ã¼yeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanÄ± sÄ±ra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve KamboÃ§ya olmak Ã¼zere toplam 10 Ã¼yesi bulunuyor.
BaÅŸkent Manila'nÄ±n kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ãœlke genelinde etkili olan kuvvetli rÃ¼zgar ve buzlanma gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi
DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde yapÄ±lan St Patricks Day yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin en gÃ¶rkemlisi ise, 249 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸehir olan New Yorkâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
Sidney'deki zirve sÄ±rasÄ±nda protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, Ä°ran'Ä±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l nÃ¼kleer kapasitesini geliÅŸtirme Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. ABD bir hata yapar ve anlaÅŸmadan ayrÄ±lÄ±rsa bu AmerikalÄ±lar iÃ§in kesinlikle acÄ± verici bir hata olacaktÄ±r" dedi
TSK tarafÄ±ndan vurulduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Afrin Hastanesi'nin bugÃ¼n 09.43'te kaydedilen ve iddialarÄ±n yalan olduÄŸunu ortaya koyan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianamede, FETÃ–'nÃ¼n firari sanÄ±ÄŸÄ± Emre Uslu'nun ABD'de Ã¶zel yetiÅŸtirilen Ã¶rgÃ¼t mensubu olduÄŸu ve Brunson'un kiliselerde PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin detaylar yer aldÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Halep'in kuzeyindeki Anadan daÄŸÄ±na yeni bir gÃ¶zlem noktasÄ± kurdu.
Rusya, 23 Ä°ngiliz diplomatÄ±n bir hafta iÃ§erisinde Ã¼lkeyi terk etmelerini istedi
BaÅŸkent Kabil'deki bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±
Ulusal SeÃ§im Konseyi, FARC'Ä±n seÃ§im yardÄ±mÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± seÃ§imlerden 2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ektiÄŸi Kolombiya TarÄ±m BankasÄ±na, konuyla ilgili Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. FARC, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile harcamanÄ±n tÃ¼m kalemlerini kamuoyu ile paylaÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu duyurdu
Beyrut YEE ile Mekarim el-Ahlak DerneÄŸince Ã¼lkenin kuzeyindeki TrablusÅŸam kentinde aÃ§Ä±lan merkezde, LÃ¼bnan ve bÃ¶lge tarihi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak
Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, parlamentoda yapÄ±lan seÃ§imle ikinci dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi
Bir dizi konferans iÃ§in BelÃ§ikaâ€™ya giden Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu, BrÃ¼ksel HavaalanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Tepkilerin ardÄ±ndan Abdulmetin BalkanlÄ±oÄŸlu serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da bulunan askeri gruplarÄ±n bildirisinde, "Bizler DoÄŸu Guta'daki askeri gruplar olarak BM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nda ve siyasi sÃ¼reÃ§te yer almaya hazÄ±rÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.