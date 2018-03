ErdoÄŸan: Her an mÃ¼jde verebiliriz

14:03, 17 Mart 2018 Cumartesi

Erdoğan: Her an müjde verebiliriz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongresine katılmak üzere Mardin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mardin Havalimanı'nda karşılayanlar arasında Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Mardin Müftüsü İsmail Çiçek de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 569 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ABD'nin Suriye'deki PKK yapılanmasına gönderdiği silahlar ile ilgili de şunları söyledi:

"Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz."

"Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz."

"Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir. Anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır."

"Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da Batı başkentlerini ağlama duvarlarına çevirseler de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz."

"Bugün Afrin'e, Münbiç'e ve bölücü örgütün işgali altındaki diğer bölgelere baktığımızda Kobani olaylarıyla, çukur eylemleriyle ne yapılmak istendiğinin çok daha iyi farkına varıyoruz."