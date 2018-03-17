14:03, 17 Mart 2018 Cumartesi

ErdoÄŸan: Her an mÃ¼jde verebiliriz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongresine katÄ±lmak Ã¼zere Mardin'e geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Mardin HavalimanÄ±'nda karÅŸÄ±layanlar arasÄ±nda Mardin ve DiyarbakÄ±r Metropoliti Saliba Ã–zmen ile Mardin MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ä°smail Ã‡iÃ§ek de yer aldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 bin 569 olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu mÃ¼jdeyi verebiliriz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD'nin Suriye'deki PKK yapÄ±lanmasÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi silahlar ile ilgili de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bunlara Ã§ok sÃ¶yledik, 'Bak, yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorsunuz, hem terÃ¶re karÅŸÄ±yÄ±z diyorsunuz hem de terÃ¶ristlerle beraber hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini, faturasÄ±nÄ± aÄŸÄ±r Ã¶dersiniz.' Nitekim Ã¶yle oldu. ParalarÄ± bol, paralarÄ± bol olduÄŸu iÃ§in 5 bin tÄ±r silah gÃ¶nderiyor, 2 bin kargo uÃ§akla silah gÃ¶nderiyor. Ne oldu? Åžimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii terÃ¶ristler kaÃ§Ä±yor, biz topluyoruz."

"Siyaset, sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼, hayata geÃ§irecek projesi, millete ve Ã¼lkeye faydalÄ± teklifi olanlar iÃ§in halen en bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsattÄ±r. Ancak milletten aldÄ±ÄŸÄ± yetkiyi istismar edenlere, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kendilerine sunduÄŸu imkanlarÄ± Kandil'deki Ã§apulculara peÅŸkeÅŸ Ã§ekenlere de kesinlikle mÃ¼samaha gÃ¶stermeyiz."

"Devletimiz, hem sÄ±rtÄ±nÄ± emperyalistlere dayayan kiralÄ±k katillere hem de o kiralÄ±k katiller sÃ¼rÃ¼sÃ¼ne sÄ±rtÄ±nÄ± dayayan sÃ¶zde siyasetÃ§ilere hak ettiÄŸi dersi vermiÅŸtir, verecektir. Anayasa, hukuk ve kanunlar Ã§erÃ§evesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanlarÄ± sonuna kadar aÃ§Ä±ktÄ±r."

"Efendilerine yalvarsalar da yakarsalar da BatÄ± baÅŸkentlerini aÄŸlama duvarlarÄ±na Ã§evirseler de bunlarÄ±n inlerine girmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz."

"BugÃ¼n Afrin'e, MÃ¼nbiÃ§'e ve bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÅŸgali altÄ±ndaki diÄŸer bÃ¶lgelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Kobani olaylarÄ±yla, Ã§ukur eylemleriyle ne yapÄ±lmak istendiÄŸinin Ã§ok daha iyi farkÄ±na varÄ±yoruz."

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