Sivas Zara'da tÃ¼m gÃ¼n elektrik kesintisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Zara ilÃ§esinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Ã‡amlÄ±bel Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. Ä°ÅŸletme ÅžefliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 18 Mart 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ Zara ilÃ§esi ile kÃ¶ylerin tamamÄ±nda TEÄ°AÅž kaynaklÄ± elektrik kesintisi yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada vatandaÅŸlarÄ±n elektrik kesintilerine karÅŸÄ± gerekli Ã¶nlemleri almalarÄ± da istendi.
Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi
Operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK ile irtibatlÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ä°ran uyruklu bir kiÅŸi ile ev arkadaÅŸÄ± yakalandÄ±
Sivas'Ä±n Zara ilÃ§esinde yarÄ±n tÃ¼m gÃ¼n elektrik kesintisi yapÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ArtÄ±k an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu mÃ¼jdeyi verebiliriz." dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se, buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir" dedi
Fatih Sultan Mehmet'in Ä°stanbul'un kuÅŸatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n iki yakasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± kalelerden Kilitbahir Kalesi, 2011'de baÅŸlayan restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni yÃ¼zÃ¼yle 18 Mart'tan itibaren gezilebilecek
CHP Ä°stanbul Milletvekili Engin, down sendromlu bireylerin sorunlarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±mak iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Meclis AraÅŸtÄ±rma Ã¶nergesine internet Ã¼zerinden baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± imza kampanyasÄ± ile destek arÄ±yor
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek, 19-20 Mart'ta Arjantin'de dÃ¼zenlenecek G20 Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek
TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan Afrin'de hastane bombalandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r." denildi.
Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Åžahin Alpay'Ä±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliyesine hÃ¼kmedildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Darbe giriÅŸiminde Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere iliÅŸkin 40 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 sanÄ±k aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±â€‹.
Ä°zmir'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve PKK adÄ±na suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla tutuklu bulunan ABD'li din adamÄ± Brunson hakkÄ±nda 35 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi